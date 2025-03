Thấy gì khi Lê Khánh đi lồng tiếng phim ngoại

Việc mời diễn viên nổi tiếng hay KOL lồng tiếng phim là nước cờ chiến lược của nhà phát hành. Họ sở hữu lượng fan hùng hậu, giúp tác phẩm dễ dàng tiếp cận với lượng khán giả lớn.

Suốt nhiều năm qua, đông đảo khán giả Việt đã quen với việc thưởng thức các bộ phim quốc tế bằng phiên bản gốc có phụ đề. Thế nhưng vài năm đổ lại đây, một sự thay đổi âm thầm diễn ra trên màn ảnh rộng, khi ngày càng nhiều dự án xuất hiện với phiên bản lồng tiếng.

Thượng đế rạp chiếu bóng giờ đây không còn lạ lẫm trước những nhân vật ngoại quốc cất giọng Việt, với sự xuất hiện của hàng loạt cái tên gây chú ý thời gian qua như Kung Fu Panda 4, Đẹp trai thấy sai sai, Inside Out 2 hay gần nhất là Sát thủ vô cùng cực hài… Thay đổi này không những phản ánh sự chuyển dịch trong thói quen xem phim của đại chúng, mà còn mở ra cuộc đua mới trong cách các tác phẩm điện ảnh tiếp cận người xem - nơi những bản phim lồng tiếng có thể thổi bùng cơn sốt, thậm chí thay đổi cuộc chơi tại phòng vé.

Phim lồng tiếng ngày càng có sức hút

Không phải chỉ vài năm đổ lại đây, các phim quốc tế được lồng tiếng mới xuất hiện trên màn ảnh Việt. Tuy nhiên, hiếm khi nào chúng lại thu hút sự quan tâm, thậm chí lấn át cả phiên bản phụ đề như hiện tại.

Mùa hè 2024, cơn sốt Doraemon: Nobita và bản giao hưởng địa cầu đổ bộ, thu hút lượng đông đảo khán giả ra rạp. Bản phim lồng tiếng chiếm trọn sự quan tâm khi là lựa chọn ưu tiên của nhiều người xem nhí. Nhờ việc truyền tải nội dung tươi sáng qua giọng lồng tiếng vui nhộn, tác phẩm hoạt hình xứ hoa anh đào kiếm bộn tiền, kết thúc hành trình phòng vé với doanh thu gần 150 tỷ đồng , lọt top hoạt hình ăn khách nhất rạp Việt.

Các bộ phim hoạt hình với phiên bản lồng tiếng luôn là lựa chọn ưu tiên của khán giả nhí.

Cuối năm ngoái, sự xuất hiện của 404: Chạy ngay đi tiếp tục làm “dậy sóng” phòng vé. Một phần không nhỏ dẫn tới thành công của phim nằm ở định dạng lồng tiếng. Phiên bản này gây thích thú hơn hẳn bản phụ đề, nhờ hàng loạt câu thoại “bắt trend” vui nhộn - chìa khóa giúp 404: Chạy ngay đi viral trên mạng xã hội, tăng mạnh độ nhận diện.

Những màn đối đáp hóm hỉnh, “xéo xắt” trong phim khi đó thu hút lượng không nhỏ người xem bàn luận. Quyết định phát hành bản lồng tiếng tỏ ra đúng đắn khi mang về khoản hời khủng cho nhà phát hành. 404: Chạy ngay đi kiếm được 105 tỷ đồng dù ban đầu ít được quan tâm, lại phải cạnh tranh với hai phim Việt Chị dâu và Kính vạn hoa.

Mới đây nhất, Sát thủ vô cùng cực hài cũng gây được chú ý nhờ bản lồng tiếng khi phát hành tại Việt Nam. Tác phẩm nhận phản hồi tích cực khi truyền tải trọn vẹn tinh thần hài hước của phiên bản gốc, song lại có những mảng miếng “Việt hóa” hợp lý, nhại lại các trend trên mạng xã hội khiến người xem cảm thấy gần gũi và thích thú.

404: Chạy ngay đi thắng lớn nhờ sức hút từ bản lồng tiếng.

Bộ phim xứ kim chi nắm giữ vị trí á quân phòng trong khoảng 2 tuần đầu ra mắt, tới nay đã dắt túi 34 tỷ đồng .

Xu hướng KOL tham gia lồng tiếng

Một trong số nguyên nhân dẫn tới “cơn sốt lồng tiếng” nở rộ trên màn ảnh Việt nằm ở sự mở rộng của tệp khán giả. Trước đây, bản lồng tiếng chủ yếu phục vụ trẻ em - những đối tượng khách hàng gặp trở ngại trong việc thưởng thức bản phụ đề.

Song những năm gần đây, nhóm khán giả trưởng thành cũng dần có xu hướng lựa chọn định dạng lồng tiếng khi ra rạp, nhờ sự tiện lợi mà nó mang lại. Bởi lẽ, họ có thể tập trung thưởng thức trọn vẹn hình ảnh hay âm nhạc trong tác phẩm, thay vì phải cố gắng bắt kịp phụ đề.

Thêm vào đó, giọng bản địa cũng giúp nội dung tác phẩm truyền tải đến người xem một cách mượt mà. Yếu tố quan trọng khác là sự cải thiện đáng kể trong chất lượng lồng tiếng. Trước đó, nhiều tác phẩm khi phát hành tại thị trường Việt với định dạng này thường bị chê thiếu cảm xúc, thậm chí gượng gạo.

Nhưng những năm gần đây, ngành lồng tiếng Việt Nam đã có sự đầu tư đáng kể về công nghệ thu âm và kỹ thuật hòa âm. Nhiều bom tấn như Puss in Boots: The Last Wish hay The Super Mario Bros. Movie đều nhận được lời khen từ người xem với định dạng lồng tiếng hấp dẫn hơn hẳn bản phụ đề. Thậm chí, định dạng này còn cho phép tác phẩm có những sáng tạo về lời thoại, phù hợp với văn hóa bản địa.

Phim hài Thái thu hút sự chú ý khi có KOL Việt lồng tiếng.

Khoảng thời gian gần đây, không chỉ đội ngũ lồng tiếng chuyên nghiệp mà nhiều diễn viên hài hay KOL (Key opinion leader/người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) cũng nhận được lời mời tham gia lồng tiếng phim.

Mới nhất, mạng xã hội Việt xôn xao trước thông tin một hot TikToker, với hơn 16 triệu lượt thích trên mạng xã hội, sẽ góp giọng trong bản lồng tiếng phim Cưới ma giải hạn. Đây là tác phẩm hài/tâm lý từ Thái Lan, được làm lại từ bom tấn Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà gây sốt hồi giữa năm 2023.

Những clip hay bài đăng xoay quanh việc TikToker này tham gia lồng tiếng thu hút sự quan tâm trên các nền tảng, kéo theo hàng trăm nghìn lượt bàn luận, chia sẻ. Với hàng triệu người theo dõi, sự xuất hiện của nam TikToker ngay lập tức tạo ra hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Cưới ma giải hạn theo đó mà tăng mạnh độ nhận diện, dù chưa ra rạp đã thu hút được sự chú ý của đông đảo người xem.

Trong trường hợp này, việc mời KOL lồng tiếng là quyết định mang tính chiến lược thương mại từ phía nhà phát hành. Các KOL sở hữu lượng fan và người theo dõi hùng hậu, giúp tác phẩm dễ dàng mở rộng tệp khách hàng tiềm năng. “Chiêu” này càng cho thấy hiệu quả khi đối tượng khách hàng mục tiêu là giới trẻ, những người có hoạt động thường xuyên trên các nền tảng số.

Không những câu kéo sự quan tâm từ sớm, việc các KOL tham gia quá trình quảng bá còn tác động không nhỏ tới sức nóng và tuổi thọ phim ngoài rạp. So với cách marketing truyền thống, vốn phụ thuộc vào các chiến dịch seeding, quảng cáo, việc KOL trực tiếp tham gia lồng tiếng tạo ra mối liên kết đặc biệt giữa tác phẩm với công chúng.

Cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở những nội dung PR khô cứng, phim sẽ trở thành chủ đề thảo luận tự nhiên trên các nền tảng, kích thích sự tò mò của người xem. Đây là lý do nhiều nhà phát hành sẵn sàng mời các gương mặt có tầm ảnh hưởng tham gia vào phim, thay vì chỉ tập trung vào các kênh tiếp thị truyền thống như trước.