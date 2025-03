Tuyên Huyên nói về tin hẹn hò Cổ Thiên Lạc

Tuyên Huyên và Cổ Thiên Lạc thân thiết suốt nhiều năm qua, dẫn đến tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho rằng tình cảm không nên gượng ép.

Theo tin tức ngày 29/3 của QQ, Tuyên Huyên lên tiếng về thông tin đời tư, cụ thể là nghi vấn hẹn hò Cổ Thiên lạc gây bàn tán suốt thời gian dài vừa qua. Đầu tiên, Tuyên Huyên cho biết cô không bận tâm tới việc bạn trai có biết nấu ăn không, quan trọng là người đó có tính cách tốt.

Khi được hỏi đến mối quan hệ với Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên tỏ ra ngạc nhiên: “Hả, tin tức đó vẫn lan truyền sao. Không thể nào”. Cô cho biết thêm tình yêu là chuyện không thể ép buộc, nên để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.

Tuyên Huyên duy trì mối quan hệ thân thiết với Cổ Thiên Lạc nhiều năm qua. Ảnh: QQ.

Tuyên Huyên sinh năm 1970, là diễn viên và người dẫn chương trình. Cô đóng phim từ năm 1993 thông qua dự án The Edge Of Righteousness. Năm 1999, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải thường niên TVB cho vai diễn trong bộ phim cảnh sát Hồ sơ điều tra hình sự IV. Năm 2001, cô được khán giả biết đến nhiều hơn qua vai diễn trong bộ phim khoa học viễn tưởng A Step into the Past.

Cổ Thiên Lạc bằng tuổi Tuyên Huyên. Năm 1995, anh trở nên nổi tiếng với vai diễn Dương Quá trong bộ phim võ thuật Thần điêu đại hiệp. Những năm gần đây, ngoài diễn xuất, Cổ Thiên Lạc tập trung cho công việc quản lý nghệ sĩ, sản xuất phim.

Tuyên Huyên và Cổ Thiên Lạc là cộng sự và bạn bè trong nhiều năm. Họ đã hợp tác trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình bao gồm Criminal Investigation Files 4, A Step into the Past, Innocent Wisdom 5... Vì quá thân thiết nên cả hai nhiều lần vướng tin hẹn hò, thậm chí sắp kết hôn. Tuy nhiên, phía nữ diễn viên phủ nhận.