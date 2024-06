Cuộc đua tỷ USD tại Hollywood

Cơn sốt "Inside Out 2" đang từng bước đưa Disney trở lại câu lạc bộ phim tỷ USD. Song, năm 2024 vẫn còn nhiều tác phẩm được kỳ vọng lập thành tích ấn tượng tại phòng vé.

Nửa đầu năm 2024, Disney, Warner Bros. và DreamWorks tiếp tục khẳng định vị thế khi trình làng loạt tác phẩm chất lượng. Lần lượt Dune: Part Two, Godzilla x Kong: The New Empire hay Inside Out 2 đều nhận về phản hồi tích cực, yếu tố thương mại được bảo đảm. Riêng màn tái xuất của Inside Out 2 đã xô đổ nhiều kỷ lục phòng vé, đang từng bước tiến tới cột mốc phim tỷ USD đầu tiên trong năm 2024.

Dẫu vậy, kinh đô điện ảnh vẫn còn nhiều bom tấn hấp dẫn để chiêu đãi khán giả từ giờ cho tới cuối năm. Một số tác phẩm như Joker: Folie à Deux hay Deadpool & Wolverine được giới quan sát kỳ vọng gia nhập câu lạc bộ phim tỷ USD.

Chiến công của nhà Chuột

Sau 9 năm, Riley cùng dàn nhân vật trong Inside Out 2 tiếp tục chinh phục khán giả với một câu chuyện hấp dẫn. Trở lại tâm trí lần này còn có những cảm xúc mới, tương ứng với sự phát triển của cô bé. Đằng sau màn tranh đấu "long trời lở đất" trong Inside Out 2 là loạt thông điệp sâu sắc lấy đi nước mắt của người xem.

Giữa một xã hội diễn biến phức tạp, Inside Out 2 đóng vai trò như một liều thuốc xoa dịu những vấn đề tâm lý mà khán giả gặp phải. Chưa kể, Pixar biết phát huy thế mạnh khi mang tới trải nghiệm chân thực, tạo cầu nối bền chặt giữa phim ảnh với khán giả. Một tác phẩm chất lượng cộng hưởng hiệu ứng truyền thông là điều kiện đủ để bảo đảm yếu tố thương mại cho các hãng phim.

Theo Variety, 200 triệu USD là khoản kinh phí khổng lồ để sản xuất Inside Out 2. Tới ngày 27/6, Disney và Pixar có quyền tự hào khi đứa con tinh thần mang về 799 triệu USD toàn cầu, tạm thời đảm nhận ngôi vị phim ăn khách nhất 2024, số liệu từ Box Office Mojo. Trước đó, bộ phim lập thành tích về doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại ở mảng hoạt hình khi thu về 295 triệu USD toàn cầu.

Inside Out 2 duy trì phong độ ấn tượng tại phòng vé quốc tế. Ảnh: CBR.

Paul Dergarabedian, nhà phân tích cấp cao từ Comscore, cho rằng doanh thu mở màn hoành tráng của Inside Out 2 là nhân tố giúp tác phẩm trở thành cơn sốt phòng vé. Từ số liệu tích cực, Rebecca Rubin từ Vairety nhận định: "Với tốc độ này, đây sẽ là bộ phim đầu tiên của năm 2024 vượt mốc một tỷ USD trên toàn thế giới".

Ngoài Inside Out 2, kinh đô điện ảnh đang dần lấy lại cảm tình từ khán giả toàn cầu với loạt tác phẩm trong 6 tháng đầu năm. Hậu thời kỳ đen tối ở mảng siêu anh hùng, Warner Bros. được đón nhận trở lại với Dune: Part Two và Godzilla x Kong: The New Empire. Hậu chuyện về xứ cát cán mốc 711 triệu USD toàn cầu, chỉ xếp sau Inside Out 2 trong danh sách phim ăn khách nhất 2024.

Dẫu cho Disney và Warner Bros. song hành thống trị phòng vé, cả hai ông lớn cũng sảy chân ở một số tác phẩm. Với Disney là Kingdom of the Planet of the Apes còn Warner Bros. là Furiosa: A Mad Max Saga. Doanh thu ảm đạm phản ánh một hiện thực rằng các hãng phim chưa thực sự chú tâm trong cách tiếp cận khán giả.

Cái tên nào được mong chờ?

Chuyển sang nửa cuối năm 2024, Deadpool & Wolverine, Joker: Folie à Deux, Despicable Me 4 và Mufasa: The Lion King là những tác phẩm nổi bật. Điểm chung ở loạt tác phẩm này đều là những thương hiệu ăn khách, được khán giả yêu thích hoặc từng đạt giải thưởng danh giá. Xét trên những yếu tố này, giới quan sát cho rằng cuộc đua phòng vé đang hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Trong số những cái tên được kỳ vọng, Deadpool & Wolverine đang là ứng cử viên hàng đầu. Theo đó, cây bút Kevin Erdmann từ Screen Rant chỉ ra các điều kiện giúp bom tấn nhà Marvel cán mốc tỷ USD. Bên cạnh sự trở lại của Hugh Jackman trong vai Wolverine hay yếu tố đa vũ trụ, bom tấn còn cho thấy sự vượt trội về sức hút.

Thứ nhất, Deadpool & Wolverine ra mắt vào thời điểm thuận lợi khi không phải cạnh tranh với bất kỳ đối thủ đáng gờm nào. Đây cũng là hướng đi được nhiều hãng phim ưa chuộng, các tác phẩm đều hạn chế va chạm nhất có thể. Thứ hai, bộ phim được bật đèn xanh tại Trung Quốc. Là thị trường lớn thứ hai sau Mỹ, Marvel Studios và Disney có thể kỳ vọng vào kết quả tốt trong lần đầu tiên Deadpool đến với quốc gia tỷ dân.

Chưa kể, Deadpool & Wolverine mới lập kỷ lục về lượng vé bán trước cao nhất mọi thời đại cho một bộ phim xếp hạng R (17+), theo AMC và Fandango. Hiện nay, phim xếp hạng R không còn xa lạ với khán giả lẫn các hãng phim tại Hollywood. Về mặt lý thuyết, hạn chế độ tuổi kéo theo doanh thu hao hụt ít nhiều, song thực tế nhiều tác phẩm vượt qua thách thức như Joker ( 1 tỷ USD ) hay Deadpool 2 ( 785 triệu USD ).

Bài toán thương mại là yếu tố sống còn đối với các tác phẩm có kinh phí sản xuất lớn.

Ngoài yếu tố thương mại, tác phẩm như Joker: Folie à Deux có nền tảng vững chắc về mặt chuyên môn khi chiến thắng 2 hạng mục tại Oscar 2020 cho phần phim đầu tiên. Trong khi đó, Mufasa: The Lion King và Despicable Me 4 hưởng lợi từ việc là thương hiệu lâu năm, được đông đảo khán giả đại chúng biết tới.

Những năm gần đây, số lượng tác phẩm gia nhập câu lạc bộ phim tỷ USD có xu hướng suy giảm. Điều này phản ánh hiện thực các ông lớn đuối sức cũng như sự thay đổi về thị hiếu khán giả. Để một bộ phim thành công trên thị trường phải được xét dưới nhiều khía cạnh, bao gồm số liệu về doanh thu. Vì lẽ đó, cuộc đua tỷ USD còn là động lực cho các hãng phim phấn đấu vượt khỏi vũng lầy tại Hollywood.