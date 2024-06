Tom Holland chật vật khi không là Người Nhện

Giống những đàn anh ở MCU, Tom Holland rất chật vật khi cởi bỏ "chiếc áo" Người Nhện. Dù liên tục thể nghiệm những dạng vai mới, nam diễn viên chưa thuyết phục được khán giả.

Tom Holland tham gia vào vũ trụ điện ảnh Marvel khi chỉ mới 19 tuổi. Trước đó, nam diễn viên chưa có nhiều thành tựu trong sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, chính sự phù hợp đáng kinh ngạc với nhân vật Người Nhện là chìa khóa giúp anh chinh phục khán giả.

Tom Holland ra mắt MCU trong Captain America: Civil War (2016). Với khiếu hài hước bẩm sinh, diễn viên người Anh ngay lập tức tạo nên cú nổ lớn trên các phương tiện truyền thông. Stan Lee, người tạo ra nhân vật Người Nhện từng phát biểu rằng, Tom Holland như được sinh ra để trở thành Spider-Man.

Đến nay, Tom Holland đã tham gia vào 6 dự án của Marvel, trong đó có một trilogy riêng cho mình. Đặc biệt, phần phim Spider-Man: No Way Home còn thu tới 1,9 tỷ USD .

Rõ ràng, nam diễn viên đã có một sự nghiệp vẻ vang ở Marvel và sẽ còn gắn bó với vai diễn Người Nhện rất lâu nữa. Tuy nhiên, giống những đàn anh như R.D.J hay Chris Evans, Tom Holland đang phải vật lộn với sự nghiệp ngoài MCU.

Cởi bỏ “chiếc áo” Người Nhện

Song song với việc đảm nhận nhân vật Người Nhện trong vũ trụ điện ảnh Marvel, Tom Holland cũng góp mặt trong nhiều dự án khác. Gần đây là những Uncharted (2022), Chaos Walking (2021), Cherry (2020) và series The Crowded Room (2023) của Apple TV+.

Điểm chung là những tác phẩm trên đều nhận những đánh giá không mấy tích cực từ giới phê bình. Thậm chí, The Crowded Room còn bị chỉ trích nặng nề bởi cốt truyện nhàm chán (chỉ nhận 33% trên Rotten Tomatoes), sự nghiệp ngoài Marvel của nam diễn viên từ đó cũng bị đặt dấu hỏi.

Trong dự án của Apple TV+, Tom Holland thủ vai Danny Sullivan, một nghi phạm cưỡng dâm, có dấu hiệu mắc bệnh tâm lý. Ở nửa đầu series, nhân vật này chưa hiện lên quá nhiều, có phần mờ nhạt. Về cuối, khi bản chất thật của Danny Sullivan được bộc lộ, Tom Holland mới có không gian thể hiện tài năng của mình.

Nhân vật Danny Sullivan có thể xem là bước đi táo bạo của cá nhân Tom Holland, khi anh cố gắng rũ bỏ hình tượng trẻ trung, hài hước thường thấy để đảm đương một vai diễn khác biệt, phức tạp hơn. Song, màn hóa thân của anh lại chưa thể thuyết phục phần đông khán giả. Nhiều chuyên gia nhận định Tom Holland trong The Crowded Room giống một “charismatic kid” (đứa trẻ lôi cuốn) hơn mà một nhân vật tâm thần, có dấu hiệu chống đối xã hội.

Hình tượng kẻ đa nhân cách của Tom Holland trong The Crowded Room bị khán giả chê.

Mặt khác, dự án này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tinh thần của Tom Holland. Chia sẻ với The Hollywood Reporter, tài tử nhấn mạnh Danny Sullivan là một vai diễn cực kỳ nặng nề, khác xa với những gì anh trải qua ở MCU. Áp lực trên phim trường lẫn việc phải cố gắng sống trong những cảm xúc phức tạp của nhân vật khiến nam diễn viên mất cân bằng. Sau dự án, Tom Holland quyết định nghỉ ngơi một năm để có thể hoàn toàn thoát vai.

Sau khoảng nghỉ, Tom Holland mới đây đã quyết định trở lại sân khấu kịch West End, như một cách tìm lại cảm hứng diễn xuất. Trong vở diễn Romeo và Juliet kinh điển, diễn viên 28 tuổi thủ vai nam chính.

Song, màn trở lại West End của anh tiếp tục không để lại nhiều ấn tượng. Tờ The Daily Express mô tả Romeo của Tom Holland là một vai diễn không có sức lôi cuốn. Anh chỉ là nhân vật làm nền cho Juliet của Amewudah-Rivers. Nhà phê bình Tim Bano của The Independent gọi Holland là “chàng trai buồn bã mặc vest trắng” và khẳng định “kỹ năng diễn xuất của anh ấy rất phong phú khi anh ấy không nói gì”. Thêm vào đó, trang Variety nhấn mạnh việc Holland thực chất chỉ đang cố gắng biểu lộ cảm xúc thay vì khơi gợi cảm xúc.

Màn trở lại sân khấu kịch West End của nam diễn viên không để lại nhiều ấn tượng.

Nhìn chung, Tom Holland đang tỏ ra chật vật với sự nghiệp bên ngoài MCU. Mặc dù nam diễn viên rất cố gắng bứt phá, liên tục thử thách bản thân bằng nhiều dạng vai hơn, màn trình diễn của anh chưa đủ để thuyết phục khán giả lẫn các chuyên gia Hollywood.

Marvel “giết chết” những ngôi sao điện ảnh?

Trước Tom Holland, nhiều tên tuổi khác cũng rất chật vật khi cởi bỏ "chiếc áo" siêu anh hùng, nổi bật hơn cả là người sắt R.D.J . Sau The Pick-up Artist (1987) và Less than Zero (1987), nam diễn viên được xem như một trong những tài năng lớn nhất thế hệ mình. Dù phải rời xa nghiệp diễn trong những năm thập niên 90 do chứng nghiện, song ở tuổi 38, R.D.J đã trở lại mạnh mẽ với những Good Night and Good Luck (2005), A Scanner Darkly (2006) và Zodiac (2007).

Tuy nhiên, kể từ khi gia nhập MCU, R.D.J không có thêm bất kỳ vai diễn ấn tượng nào ngoài Iron Man. Người ta cũng chỉ nhớ đến nam diễn viên 59 tuổi với danh xưng Người Sắt thay vì một trong những diễn viên ở tầm Oscar như trước đây. Phải đến khi giai thoại về gã siêu anh hùng tỷ phú khép lại, R.D.J mới có thể chạm tay vào tượng vàng, với nhân vật nhà vật lý Lewis Strauss trong Oppenheimer (2023).

R.D.J là diễn viên được đánh giá cao, nhưng chỉ giành tượng vàng khi rời khỏi Marvel.

Một cái tên khác cũng chật vật không kém là Chris Evans. Sau khi chia tay chiếc khiên gắn liền với Captain America, anh chưa có nổi một vai diễn đủ sức thuyết phục giới phê bình và khán giả.

Từ phim hoạt hình Lightyear hứng "gạch đá" bởi nụ hôn đồng tính, đến The Grey Man - phim hành động kinh dị chiếu trên Netflix - bị chê kịch bản vay mượn. Một tác phẩm khác là Ghosted bị The Guardian nhận xét "nội dung đơn giản nhưng cách xử lý lộn xộn", khiến người xem khó chịu.

Việc liên tiếp có nhiều tác phẩm nhận "cà thối" chính là hồi chuông báo động về sự nghiệp đang trượt dốc của Evans.

Năm 2021, Leonardo DiCaprio đã khuyên Timothée Chalamet nên tránh xa các vai diễn siêu anh hùng nếu muốn có sự nghiệp thăng hoa hơn. Đồng quan điểm, đạo diễn tài ba Quentin Tarantino nhận định các phim siêu anh hùng đang “giết chết” những ngôi sao điện ảnh. Ông tin trong các dạng vai này, nhân vật đã lấn át người diễn viên. “Captain America mới là ngôi sao, hoặc Thor mới là ngôi sao… chính những nhân vật trong các loạt phim này trở thành ngôi sao”, vị đạo diễn nói thêm.

Leonardo DiCaprio và Quentin Tarantino cho rằng trong các dạng vai siêu anh hùng, người diễn viên phải tuân theo các kỳ vọng có sẵn về nhân vật. Họ từ đó sẽ không thể tự phát triển vai diễn, đưa ra cách diễn giải riêng hoặc phải tuân theo những hiểu biết của khán giả về siêu anh hùng đó. Chính điều này làm thui chột khả năng diễn xuất, gắn chặt sự nghiệp của diễn viên với “chiếc áo” siêu anh hùng họ khoác lên.