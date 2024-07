Nhà sản xuất huyền thoại của ‘Avatar’, ‘Titanic’ qua đời

Jon Landau qua đời ở tuổi 63 sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Ngày 6/7 (giờ địa phương), tờ Collider đưa tin Jon Landau - nhà sản xuất của các bom tấn như Titanic và Avatar - qua đời ở tuổi 63. Một nguồn tin thân cận với gia đình ông đã xác nhận thông tin này. Trước đó, Landau đã có khoảng thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự tiếc thương nhà sản xuất nổi tiếng. Alan Bergman, CEO của Disney Entertainment, tri ân Jon Landau là một nhà sản xuất mang tính biểu tượng, truyền cảm hứng cho rất nhiều người. “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến vợ của Jon, Julie, và gia đình cùng những người thân của ông trong thời điểm khó khăn này”, Alan Bergman viết.

Wētā FX, đơn vị phụ trách hiệu ứng hình ảnh cho loạt phim Avatar, chia sẻ: “Jon không chỉ là một nhân vật vĩ đại trong ngành công nghiệp điện ảnh mà còn là một cộng sự và người bạn đáng trân trọng của chúng tôi. Di sản mà ông để lại sẽ tiếp tục truyền cảm hứng trong nhiều năm tới”.

Jon Landau qua đời ở tuổi 63 vì căn bệnh ung thư. Ảnh: WireImage.

Jon Landau sinh năm 1960 tại New York. Ông sau đó theo học tại Trường Nghệ thuật Điện ảnh thuộc Đại học Nam California. Ở tuổi 29, Landau trở thành phó chủ tịch điều hành sản xuất phim truyện tại 20th Century Fox. Trong suốt những năm 1990, ông đã giám sát các dự án lớn như Die Hard 2, True Lies, Power Rangers hay The Last of the Mohicans...

Jon Landau được cả thế giới biết đến là gương mặt đứng sau thành công của ba trong bốn bom tấn có doanh thu cao nhất lịch sử, bao gồm Titanic và 2 phần phim Avatar.