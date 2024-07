Thách thức của 'Kẻ trộm mặt trăng'

“Despicable Me 4” đổ bộ rạp Việt từ ngày 5/7. Tác phẩm đứng trước thách thức đổi mới nội dung, cũng như vượt qua thành tích khủng của các dự án tiền truyện.

Không thể phủ nhận, Kẻ trộm mặt trăng (Despicable Me) chính là biểu tượng thành công của hãng phim Illumination và dòng phim hoạt hình trên toàn cầu. Trải qua 5 phần phim (bao gồm cả 2 phần ngoại truyện), thương hiệu đình đám này đã dắt túi 4,6 tỷ USD , một con số khổng lồ mà bất cứ franchise nào cũng phải ngưỡng mộ.

Thành tích phòng vé rực rỡ đưa Despicable Me trở thành niềm kiêu hãnh của Illumination suốt hơn một thập kỷ qua. Tính đến nay, đây vẫn là loạt phim hoạt hình có doanh thu cao nhất lịch sử. Song, không phải ngẫu nhiên mà thương hiệu này gặt hái thành công vượt ngoài sức tưởng tượng như vậy.

Sức hút từ sự dễ thương

Một trong những “chìa khóa thành công” của Despicable Me nằm ở việc xây dựng nên tuyến nhân vật thú vị, dễ khiến người xem ghi nhớ.

Hơn thế nữa, không chỉ làm xiêu lòng các khán giả nhí, loạt phim còn hướng đến đa dạng đối tượng người xem với câu chuyện đáng yêu nhưng bao chứa nhiều thông điệp về bản thân, gia đình. Cách làm không mới, song vẫn khiến nhiều người đồng cảm khi chứng kiến một phần cuộc sống của bản thân trong đó.

Despicable Me theo chân siêu trộm Gru, vốn có âm mưu lợi dụng ba đứa trẻ mồ côi để trộm mặt trăng làm của riêng. Song việc tiếp xúc với chúng đã thay đổi suy nghĩ và tính cách của anh chàng. Gru lập gia đình, tạm gác lại công việc “làm kẻ xấu”.

Ban đầu, nhân vật được giới thiệu là một phản diện. Nhưng càng về sau, Gru càng nhận được nhiều thiện cảm nhờ hành trình thay đổi ngoạn mục. Bên cạnh đó, Despicable Me còn mang đến dàn Minions, những sinh vật bé nhỏ với tạo hình nịnh mắt cùng ngôn ngữ giao tiếp đặc biệt, từng tạo nên cơn sốt suốt thập niên 2010.

Tạo hình nhân vật mang đến sức hút cho thương hiệu.

Với vóc dáng nhỏ bé dễ thương, màu da vàng đặc trưng cùng trang phục jeans, hình ảnh các Minions phủ sóng mạng xã hội một thời gian dài. Đây cũng là trường hợp đặc biệt của điện ảnh thế giới khi tuyến nhân vật phụ lại nổi tiếng và được yêu thích rộng rãi, trở thành các “gương mặt đại diện” cho thương hiệu. Thậm chí tại nhiều nơi, độ nhận diện của Minions còn lớn hơn cả tựa đề phim Despicable Me.

Dù là phần ngoại truyện xoáy vào sự ra đời của hội “chuối vàng”, Minions (2015) vẫn gây được tiếng vang trên toàn cầu, mở đường cho sự xuất hiện của phần phim năm 2022. Chỉ với 2 phần ngoại truyện này đã thu về tổng doanh thu gần 2 tỷ USD , gấp 20 lần so với mức ngân sách bỏ ra.

Sức hút của các nhân vật hoạt hình bé nhỏ tới từ tạo hình đặc biệt, cùng loạt biểu cảm, hành động và ngôn ngữ ngộ nghĩnh, đáng yêu. Ít ai ngờ, chỉ những âm thanh bập bẹ vô nghĩa lại trở nên viral toàn cầu, giúp thương hiệu có cơ hội lan tỏa mạnh mẽ, tiếp cận nhiều đối tượng khán giả. Từng có khoảng thời gian, những đọan clip ngắn về dàn Minions lan truyền khắp các trang mạng xã hội. Kéo theo đó, hàng loạt sản phẩm ăn theo thành công của các nhân vật hoạt hình này ra đời.

Sức hút thương hiệu Despicable Me không phải tự nhiên mà tới. Bởi những thước phim vui nhộn, hồn nhiên tới “vô tri” thực chất ẩn chứa nhiều quan sát, phát hiện tinh tế, thể hiện sự nhạy cảm của đội ngũ sản xuất trong việc nắm bắt thị hiếu người xem.

Không chỉ là dàn nhân vật tạo hình bắt mắt thu hút khán giả, loạt phim đã mở ra hành trình khám phá bản thân và thế giới đáng suy ngẫm, xoay quanh những chủ đề dễ chạm đến trái tim như tình cảm gia đình, sống đúng với chính mình và chinh phục ước mơ...

Despicable Me nắm giữ kỷ lục thương hiệu hoạt hình ăn khách nhất lịch sử.

Cuối cùng, chiến dịch tiếp thị hiệu quả và sự khéo léo trong công tác truyền thông cũng góp phần làm nên thành công phòng vé của loạt phim nhà Illumination.

Thách thức của “Despicable Me 4”

Nếu không tính 2 phần ngoại truyện về dàn Minions, phải mất tới 7 năm kể từ phần 3, Despicable Me mới chính thức trở lại rạp chiếu. Khoảng thời gian này lớn hơn nhiều so với khoảng cách giữa các phần trước đó, ít nhiều tác động tới tâm lý khán giả.

Tiếp nối các sự kiện của tiền truyện, giờ đây, Gru - đặc vụ của “Liên minh chống phản diện”, trở lại với kỷ nguyên hỗn loạn của lũ Minions. Chuyện phim Despicable Me 4 theo chân vợ chồng Gru và Lucy, cùng ba cô gái Margo, Edith và Agnes. Gia đình họ giờ đã có thêm một thành viên mới là Gru Jr.

Ước mơ về một cuộc sống bình yên chẳng trọn vẹn khi kẻ thù cũ nguy hiểm Maxime Le Mal và bạn gái hắn - Valentina - vượt ngục để báo thù. Trước màn trả đũa của Maxime và Valentina, Gru phải tìm mọi cách bảo vệ tổ ấm bé nhỏ.

Một thách thức lớn về nội dung phần 4 là việc vượt qua định kiến "bào mòn" thương hiệu. Dù mỗi phần phim ra mắt đều gây tiếng vang, nhưng từ biểu tượng phòng vé đến câu chuyện ấn tượng trên màn ảnh vẫn là một khoảng cách không nhỏ.

Trước đó, từng có một số ý kiến chê trách Despicable Me đang có dấu hiệu "nhai lại" phong cách pha trò. Ngay cả dàn Minions vẫn khiến người xem bật cười khi xuất hiện lúc nhúc trên khung hình, song lại chưa có cá tính đặc biệt nếu xét theo khía cạnh cá nhân. Chưa kể, chúng dần có dấu hiệu sẽ lấn át hành trình của Gru ngay trong các dự án thuộc tuyến truyện chính.

Dàn Minions vừa là mồi câu khán giả, vừa là thách thức phải vượt qua của Despicable Me.

Với kinh phí sản xuất ước tính khoảng 70 triệu USD , Despicable Me 4 đánh dấu sự trở lại của Chris Renaud, người từng chỉ đạo Despicable Me 1 và Despicable Me 2.

Bộ phim được giới quan sát nhận định sẽ làm bùng nổ phòng vé nội địa lẫn thị trường quốc tế. Nhiều khả năng, Despicable Me 4 sẽ mở màn với thành tích 100 - 125 triệu USD . Trước đó, cả 2 phần phim tiền truyện đều đạt được ngưỡng thành tích tương tự.

Riêng tại thị trường Việt Nam, tác phẩm có thời điểm ra mắt khá thuận lợi khi gần như không có phim nội địa cạnh tranh. Sức nóng của Lật mặt 7 đã chạm đáy, trong khi phim mới Mùa hè đẹp nhất lại không được chú ý. Dàn bom tấn quốc tế công chiếu trước đó như Inside Out 2, Cửu Long Thành Trại: Vây thành, A Quiet Place 3 hay Gia tài của ngoại đều đã hạ nhiệt. Không loại trừ khả năng, Despicable Me 4 sẽ trở thành dự án hoạt hình tiếp theo kiếm được trăm tỷ đồng tại thị trường Việt.

Tuy nhiên, cơ hội để bộ phim của Chris Renaud vượt qua cột mốc doanh thu 200 tỷ đồng mà ngoại truyện Minions: Sự trỗi dậy của Gru (2022) từng thiết lập rất khó xảy ra.