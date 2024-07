'Deadpool & Wolverine' dễ oanh tạc khi phim Việt hẩm hiu tháng 7?

Fly Me to the Moon (12/7) là dự án do Apple đồng sản xuất, xoay quanh cuộc đổ bộ lên mặt trăng lịch sử của NASA (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ) những năm 1960. Tại đây, anh chàng giám đốc dự án Cole Davis gặp phải những chuyện dở khóc dở cười với chuyên gia tiếp thị Kelly Jones. Bên cạnh câu chuyện hài hước lãng mạn, bộ phim rom-com còn thu hút sự chú ý khi quy tụ dàn sao đình đình đám, nổi bật là Channing Tatum cùng Scarlett Johansson.