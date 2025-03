HIEUTHUHAI lui về sau trong concert Anh trai cuối cùng

Bước sang đêm diễn thứ 5, Anh trai "say hi" concert có nhiều sự thay đổi. Chương trình khép lại với những cung bậc cảm xúc đan xen, từ thăng hoa đến tiếc nuối.

Dù đã đến đêm diễn thứ 5, sức nóng của Anh trai "say hi" concert vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Trong đêm diễn 21/3, khán giả vẫn chật kín các khán đài. Song, theo những chia sẻ của MC Trấn Thành, nhiều khả năng đây sẽ là điểm khép lại cho hành trình Anh trai 'say hi'.

Trong concert 5, chương trình có sự điều chỉnh khi giảm bớt thời lượng xuất hiện của những gương mặt quen thuộc, tạo cơ hội cho các thành viên khác tỏa sáng. HIEUTHUHAI và Isaac, sau nhiều đêm bùng nổ, lần này lùi lại để nhường sân khấu cho đồng đội. Nhờ đó, Phạm Đình Thái Ngân, Hải Đăng Doo cùng một số nghệ sĩ khác có thêm không gian thể hiện, mang đến những màn trình diễn mới mẻ.

Nhiều thay đổi

Khác với những đêm diễn trước, khi thường mở màn bằng những ca khúc được khán giả yêu thích, phần opening của concert day 5 có sự thay đổi khi trình diễn kết hợp hiệu ứng ánh sáng, kỹ xảo 3D và pháo hoa. Những dàn dựng công phu này giúp tạo nên không khí sôi động ngay từ những giây phút đầu tiên.

Bên cạnh đó, cách sắp xếp tiết mục cũng được điều chỉnh để mang đến trải nghiệm mới mẻ. Nếu như các đêm diễn trước có sự đan xen giữa các bản ballad sâu lắng và những ca khúc sôi động, thì concert day 5 lại dành phần lớn thời gian cho các tiết mục giàu năng lượng.

Các ca khúc mang giai điệu sôi động của pop, rap, nhạc điện tử và house xuất hiện xuyên suốt, tạo nên sự sôi động liên tục cho chương tình. Chưa kể, phần lớn bài hát đều được phối lại, bổ sung các đoạn drop và hiệu ứng âm thanh điện tử để khán giả có thêm không gian để nhún nhảy.

Day 5 vắng bóng một số bản hit lớn như Đầu đội sừng, Hit drama... Thay vào đó, chương trình dành thời lượng cho những ca khúc ít phổ biến hơn như Don't care, Sau đêm nay... Sự thay đổi này mang lại cảm giác mới mẻ nhưng đồng thời cũng khiến một số khán giả tiếc nuối.

Việc thay đổi setlist cũng ảnh hưởng đến sự xuất hiện của các thành viên nổi bật. HIEUTHUHAI và Isaac có ít đất diễn hơn, đặc biệt là HIEUTHUHAI khi anh chỉ góp mặt trong một vài tiết mục như Ngáo ngơ, Sao hạng A rồi gần như vắng bóng cho đến cuối chương trình. Thay vào đó, Hải Đăng Doo, Hùng Huỳnh và Phạm Đình Thái Ngân lại có nhiều cơ hội thể hiện hơn.

Các anh trai khác có nhiều đất diễn hơn. Ảnh: NSX

Dương Domic và Rhyder là hai gương mặt nổi bật nhất trong Anh trai "say hi" concert day 5 , khi liên tục xuất hiện trong nhiều tiết mục quan trọng và tạo được hiệu ứng mạnh mẽ. Rhyder tiếp tục thể hiện khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng. Nam ca sĩ duy trì nguồn năng lượng ổn định, kết nối tự nhiên với khán giả, biến mỗi khoảnh khắc mình xuất hiện trở thành sàn diễn riêng. Giọng hát khàn, đầy nội lực cùng cách xử lý tinh tế giúp Rhyder dễ dàng tạo ra những phần trình diễn cuốn hút và giàu cảm xúc.

Trong khi đó, Dương Domic gây ấn tượng với loạt ca khúc pop ballad, mang đến những khoảnh khắc lắng đọng giữa không khí sôi động của đêm diễn. Không cần phô diễn quá nhiều, chủ nhân hit Mất kết nối vẫn dễ dàng chạm đến người nghe nhờ cách nhấn nhá tinh tế và sự chân thành trong từng câu hát.

Chương trình cũng duy trì độ liền mạch khi các tiết mục được sắp xếp nối tiếp nhau, hạn chế tối đa thời gian gián đoạn bởi các màn giao lưu. Các nghệ sĩ tương tác ngắn gọn, tự nhiên, không sa đà vào những chia sẻ dài dòng.

Hành trình cảm xúc nhưng cũng để lại tiếc nuối

Bên cạnh sự đổi mới về setlist, chương trình tiếp tục đầu tư mạnh hơn vào phần dàn dựng. Mỗi tiết mục trong concert đều được bày biện công phu với sự kết hợp giữa hiệu ứng ánh sáng, đạo cụ và ý tưởng sân khấu sáng tạo. Chẳng hạn, phần trình diễn Tình đầu quá chén gây ấn tượng khi các nghệ sĩ xuất hiện bằng một chiếc xe bóng bay, hay Chăm em một đời với sân khấu phủ sắc hồng cùng hàng chục vũ công.

Dẫu vậy, như các đêm trước, playback (hát đè lên nền nhạc thu sẵn) vẫn bị lạm dụng nhiều. Dù điều này giúp đảm bảo sự chỉn chu về âm thanh, nhưng việc sử dụng xuyên suốt khiến trải nghiệm xem concert đôi lúc thiếu đi tính chân thực.

Phần vũ đạo cũng có sự chênh lệch giữa các nghệ sĩ. Những gương mặt có thế mạnh như Hùng Huỳnh, Hải Đăng Doo mang đến những màn trình diễn trọn vẹn, trong khi các cái tên không giỏi vũ đạo được hỗ trợ bằng hiệu ứng sân khấu. Dẫu vậy, những hạn chế này không ảnh hưởng quá nhiều tới trải nghiệm xem show âm nhạc, giải trí của khán giả.

Tiết mục Bao lời con chưa nói gây xúc động. Ảnh: NSX

Càng về cuối, chương trình dần chuyển sang những tiết mục giàu cảm xúc. Bao lời con chưa nói – màn trình diễn của Atus, Anh Tú, Dương Domic, Song Luân – để lại nhiều dư âm với giai điệu sâu lắng về tình mẫu tử. Đây cũng là một trong số ít tiết mục hát live hoàn toàn, giúp từng câu hát trở nên chân thực, chạm đến cảm xúc khán giả. Bên cạnh đó, màn hát live của Dương Domic, Rhyder và Anh Tú trong mashup Mất kết nối x Nỗi đau đính kèm của Atus cũng là một trong những điểm nhấn ấn tượng của đêm diễn. Song tiếc là những khoảnh khắc như vậy không xuất hiện nhiều.

Tương tự những concert trước, chuỗi tiết mục solo của Best5, gồm RHYDER, Isaac, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD và Đức Phúc – được sắp xếp vào phần cuối chương trình. Mỗi nghệ sĩ đều để lại dấu ấn riêng, nhưng trong một đêm diễn mang tính tổng kết, khán giả vẫn mong đợi một sân khấu mà họ kết hợp chung. Sau cùng, sự kỳ vọng đó không được đáp lại, để lại ít nhiều hụt hẫng.

Về khâu tổ chức, sau nhiều đêm diễn, chương trình diễn ra khá trơn tru, hạn chế tối đa sự cố lớn. Một số vấn đề về âm thanh hay hiệu ứng sân khấu vẫn còn, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm tổng thể.

Anh trai "say hi" concert day 5 khép lại với những cung bậc cảm xúc đan xen. Là đêm diễn gần như cuối cùng trong chuỗi concert, chương trình để lại trong lòng khán giả nhiều dư âm, từ sự thăng hoa, xúc động đến tiếc nuối vì hành trình đã qua.