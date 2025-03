Emma Nhất Khanh là ai?

Emma Nhất Khanh tên thật là Trương Phạm Nhất Khanh, sinh năm 1995. Cô từng là một mảnh ghép trong nhóm nhạc LIME, hoạt động tại Hàn Quốc. Nhóm có 4 thành viên, được kỳ vọng sẽ tạo được tiếng vang khi có thời gian 2 năm đào tạo và hoạt động tại xứ sở Kpop. LIME tham gia một số chương trình truyền hình, từng gây sốt với tiết mục trẻ trung trong I Can See Your Voice.