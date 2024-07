Cha đẻ ‘Chinatown’ qua đời

Robert Towne, người chấp bút cho bộ phim đoạt giải Oscar “Chinatown”, đã qua đời tại nhà riêng ở tuổi 89.

Nhà biên kịch gạo cội Robert Towne đã qua đời ở tuổi 89, tờ Deadline đưa tin ngày 2/7 (giờ địa phương). Đại diện phát ngôn của ông, Carri McClure, cho biết Towne mất tại nhà riêng ở Los Angeles, trong vòng tay của gia đình.

Nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự ngỡ ngàng trước cái chết của Robert Towne. Minh tinh Lee Grant cho biết cô cảm thấy sốc và bàng hoàng khi hay tin. "Cuộc đời của Towne, cũng giống như những nhân vật ông tạo ra, rất sâu sắc, phá cách và độc đáo. Từng con chữ, bộ phim của Towne đều là những món quà mà ông để lại cho chúng ta. Sẽ không xuất hiện thêm Robert Towne thứ hai”, nữ diễn viên xúc động chia sẻ.

Viện phim Mỹ (AFI) cũng tri ân nhà biên kịch nổi tiếng trên trang mạng xã hội. "Tạm biệt huyền thoại Robert Towne. Từ việc viết nên những kiệt tác như Chinatown, Shampoo và không ít tác phẩm nổi tiếng khác, sức ảnh hưởng của ông là bất tử. Di sản ông để lại sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các nhà làm phim trên khắp thế giới", AFI viết.

Cái chết của nhà biên kịch tài ba để lại nhiều tiếc nuối. Ảnh: The New York Times.

Sinh năm 1934, Robert Towne bắt đầu sự nghiệp khi viết kịch bản cho Last Woman on Earth (1960), trước khi chấp bút cho loạt dự án truyền hình nổi tiếng như The Outer Limits, The Man from UNCLE hay The Lloyd Bridges Show, The Tomb of Ligeia...

Xuyên suốt sự nghiệp trải dài nhiều thập kỷ, ông đã tạo nên nhiều kịch bản ấn tượng, được giới chuyên môn đánh giá rất cao mà nổi bật là Chinatown, Shampoo hay The Last Detail. Robert Towne từng giành nhiều giải thưởng lớn, bao gồm BAFTA, Quả cầu vàng hay WGA... Năm 1997, ông nhận giải Thành tựu trọn đời từ Hiệp hội Nhà văn Mỹ.