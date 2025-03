Toan tính của ViruSs

Sau một tuần, ồn ào liên quan đến ViruSs cùng “hội người yêu cũ” vẫn chưa dừng lại. Mỗi ngày trôi qua, các tình tiết mới liên quan đến nhạc sĩ/streamer tiếp tục nổ ra khiến tên của anh liên tục được nhắc đến trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Đáng nói, ViruSs không im lặng hay có động thái xin lỗi, khóa trang cá nhân như cách mà người nổi tiếng thường chọn lựa ở thời điểm xảy ra scandal. Trái lại, anh mở nhiều buổi livestream đính chính, đáp trả các thông tin xoay quanh chuyện tình ái, cáo buộc bỏ con hay thậm chí không ngại reaction MV Sự nghiệp chướng của Pháo (bài rap diss được cho là nhắm đến ViruSs).

Cặp hot TikToker - nhạc sĩ chiếm sóng mạng xã hội tuần qua, khi Ngọc Kem có buổi livestream "tố" ViruSs lừa dối, phản bội cô trong thời gian hẹn hò. Thậm chí, cô còn chia sẻ nhiều lần phát hiện các món đồ của phụ nữ ở nhà bạn trai trong thời gian yêu nhau. Song khi cô nói ra, anh luôn tìm cách chối bỏ và "thao túng tâm lý". Liên tiếp sau đó, ViruSs thực hiện các buổi phát sóng trực tiếp và phủ nhận những thông tin người yêu cũ đề cập.

Đỉnh điểm vụ ồn ào xảy đến từ ngày 23/3, khi Ngọc Kem tung story có tên “Đặng Linh Anh”, trên nền nhạc bài hát Thiên lý ơi. Từ đây, mạng xã hội bùng nổ nghi vấn ViruSs có con. Ngay sau đó, ViruSs tiếp tục livestream để bác bỏ cáo buộc nói trên. Thậm chí nhạc sĩ còn nói: "Vì em mà anh phải làm điều này nữa. Về thông tin bỏ con, anh phải thề danh dự, thề sự nghiệp, thề độc: Tôi không có con. Về story "Đặng Linh Anh", cho mọi người được quyền đi hỏi Ngọc Kem. Còn tôi có toàn bộ tin nhắn của em và em trai em. Sự tổn hại mà em gây ra cho anh rất lớn”.

Vụ việc chưa dừng lại khi một người tiếp tục lên mạng nói rằng ViruSs từng nhờ ông làm lễ cầu siêu cho con gái, có tên Đặng Linh Anh. Lúc này, ViruSs trở thành tâm điểm chỉ trích từ cộng đồng mạng. Trong tối cùng ngày, ViruSs làm clip dài, giải thích anh chỉ muốn thử thách người này xem có làm được không để giới thiệu cho mẹ.

Ngoài Ngọc Kem, một loạt cái tên còn được nhắc tên trong ồn ào này, có thể kể tới như Pháo, Emma Nhất Khanh. Sau khi Pháo tung bản rap diss Sự nghiệp chướng, được cho là nhắm vào ViruSs, nhạc sĩ này còn không ngần ngại reaction sản phẩm.

Trong video reaction dài hơn 11 phút, ViruSs khen Pháo có tư duy âm nhạc tốt, beat nhạc hay. Anh thậm chí cảm ơn Pháo nếu Sự nghiệp chướng thật sự là viết về nhạc sĩ này. Dưới phần bình luận, hàng loạt bình luận tiếp tục chỉ trích ViruSs, có thể kể đến như “Anh ta nên đi đóng phim, diễn như không diễn”; “Bất chấp vì view hay cố tình để gây chú ý”…

Những động thái, phát ngôn của ViruSs trở thành tâm điểm bàn tán trên các các nền tảng mạng xã hội. Thậm chí, nhiều nhóm anti-fan nhạc sĩ được lập ra. Một bộ phận tài khoản mạng kêu gọi tẩy chay ViruSs.

Song nhạc sĩ phớt lờ tất cả. Anh vẫn tiếp tục livestream, cập nhật các bài đăng, chia sẻ trên trang cá nhân.

Việc ViruSs chọn cách đối đầu, đáp trả liên tục đang gây khó hiểu. Không ít người đặt câu hỏi: “Không hiểu chuyện gì xảy ra với nhạc sĩ này”?.

Bên cạnh đó, một bộ phận công chúng đặt nghi vấn cách hành xử của ViruSs kể trên có thể là chiêu trò, toan tính để hưởng lợi. Bởi trong các phiên livestream trên tài khoản TikTok, ViruSs bật tính năng giới hạn bình luận trên phiên phát sóng, chỉ cho phép người đăng ký hội viên tham gia nêu ý kiến. Để có thể bình luận dưới buổi livestream của ViruSs, tài khoản mạng phải bỏ ra 135.000 đồng/tháng (đối với thành viên mới đăng ký nền tảng LIVE). Mỗi buổi livestream của streamer này thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi, vì vậy, ViruSs cũng "dắt túi" một khoản tiền.

Video reaction Sự nghiệp chướng cũng đang thăng hạng nhanh chóng trên top thịnh hành của YouTube. Tính đến chiều 25/3, video reaction này đã hút hơn 1,8 triệu lượt xem, chễm chệ ở vị trí thứ hai top trending, chỉ sau MV của Pháo.

Song theo chuyên gia, dù có thể thu lợi trước mắt, hình ảnh của ViruSs hiện tại theo chiều hướng xấu đi và méo mó trên nhiều phương diện. Với cách đối đầu trực diện, thiếu bình tĩnh, vụ lùm xùm liên quan đến streamer này còn kéo dài, chưa hạ nhiệt ở những ngày tới. Khủng hoảng càng kéo dài, ViruSs càng bị ảnh hưởng nặng nề.

"Thông thường, khi một nghệ sĩ vướng lùm xùm, ví dụ như quảng cáo sai sự thật hay bị tố không chung thủy, có người thứ ba..., họ thường xử lý khủng hoảng theo hướng tránh tạo ra những tình huống mới. Những người này không chọn cách nhắn tin qua lại, gọi điện với những người đang tố mình, để tránh phát sinh thêm các tình tiết. Còn cách làm của ViruSs ngược lại, thể hiện sự thiếu bình tĩnh và khác người. Anh ta không cô lập vấn đề lại để giải quyết, mà liên tục livestream giải thích, thậm chí đối đầu, thách thức, khiến những người theo dõi ViruSs đều có thêm lý do để chỉ trích, ghét bỏ", ông Lê Minh Tâm, founder TGM Media trao đổi với Tri Thức - Znews.

"Thời gian qua, ViruSs hoạt động như một KOL. Tại thời điểm này, nhạc sĩ/streamer này có những hợp đồng quảng cáo, giới thiệu một số sản phẩm về game, công nghệ hoặc tham gia các phiên mega live. Vụ lùm xùm hiện tại ảnh hưởng lớn đến hình ảnh, uy tín của ViruSs, có thể kéo theo nhiều thiệt hại về tài chính. Các nhãn hàng sẽ không mạo hiểm trong việc tiếp tục sử dụng hình ảnh của ViruSs để quảng bá cho các sản phẩm", ông Lê Minh Tâm nhận định.

Theo chuyên gia, ViruSs đang sa lầy vào một cuộc khủng hoảng truyền thông, gây ra hệ lụy về lâu dài. Hiện tại, giải pháp đối với người này là nên dừng lại những cuộc livestream hay động thái khác trên mạng xã hội, để ồn ào lắng xuống.

"Bất kỳ lời giải thích nào ở thời điểm này đều biến ViruSs thành nhân vật phản diện và bị chỉ trích dữ dội", chuyên gia truyền thông kết luận.

Sách tham khảo: Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? do nhóm tác giả Douglas Stone, Bruce Pation và Sheila Heen viết, lọt danh sách best-seller theo bình chọn của The New York Times. Cuốn sách như một cẩm nang nhỏ chứa đựng kỹ năng ứng xử cần thiết cho mỗi người.