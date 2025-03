Sự thay đổi của Chi Pu

Sau khi rời công ty quản lý cũ, Chi Pu thông báo về những hoạt động và định hướng sắp tới của cô.

Ngày 24/3, Chi Pu thông báo về cột mốc mới trong sự nghiệp. Nữ ca sĩ công bố thông tin thành lập công ty giải trí - truyền thông mang tên C-Global Entertainment.

Cô nói đây là dự án ấp ủ từ lâu, mong muốn sẽ mang lại những giá trị mới mẻ. Việc các nghệ sĩ thành lập công ty riêng là mô hình không mới ở Vpop cũng như Kpop gần đây.

Chi Pu mở công ty giải trí mới. Ảnh: @chipu.

Theo Chi Pu, chữ "C" trong tên gọi gồm 5 ý nghĩa: Creation (Sáng tạo); Connection (Kết nối) ; Culture (Văn hoá); Classy (Đẳng cấp) và Colorful (Đa sắc màu).

Trước đó, Chi Pu rời công ty quản lý The First Management vào ngày 18/3. Hai bên chỉ hợp tác khi có dự án phù hợp. The First Management không phụ trách quản lý và chịu trách nhiệm các vấn đề khác của nữ ca sĩ như trước.

Sau thành công ở chương trình Đạp gió, Chi Pu tích cực hoạt động ở cả Việt Nam lẫn Trung Quốc. Tại đất nước tỷ dân, nữ ca sĩ tham gia nhiều chương trình truyền hình khác nhau, chẳng hạn Toàn viên gia tốc 2024 (Run For Time) phát trên đài Hồ Nam hay A Delicious Guess, Hello Saturday, Tmall, Đại nhạc hội Thanh niên Châu Á… Cô cũng ký hợp đồng với RYCE Entertainment, hãng thu âm và công ty giải trí Trung Quốc, nơi quản lý Jackson Wang, Amber…

Tối 24/5/2024, Chi Pu phát hành MV Finding You gồm 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Trung. MV có sự tham gia của nam diễn viên Trung Quốc Phàn Trị Hân. Sản phẩm này nhận phản hồi tích cực từ khán giả.