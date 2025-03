Chi Pu thông báo sẽ không còn là nghệ sĩ độc quyền của công ty quản lý The First Management. Đôi bên hợp tác khi có dự án phù hợp.

Ngày 18/3, Chi Pu thông báo kết thúc hợp đồng độc quyền với công ty quản lý The First Management.

“Sau hơn một năm đồng hành, Chi Pu và The First Management đã cùng thống nhất đi đến quyết định thay đổi hình thức hợp tác từ quản lý nghệ sĩ thành hợp tác khai thác thương mại. Chi Pu xin chân thành cảm ơn mọi đóng góp, hỗ trợ từ công ty trong suốt thời gian qua. Không còn đồng hành trên danh nghĩa quản lý nghệ sĩ, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ nhau ở những dự án phù hợp trong tương lai”, Chi Pu cho biết.

Chi Pu rời công ty quản lý sau một năm gắn bó. Ảnh: FBNV.

Theo đại diện truyền thông của The First Management, công ty và Chi Pu chỉ hợp tác khi có dự án phù hợp. The First Management không phụ trách quản lý và chịu trách nhiệm các vấn đề khác của nữ ca sĩ như trước.

Sau thành công ở chương trình Đạp gió, Chi Pu tích cực hoạt động ở cả Việt Nam lẫn Trung Quốc. Tại đất nước tỷ dân, nữ ca sĩ tham gia nhiều chương trình truyền hình khác nhau, chẳng hạn Toàn viên gia tốc 2024 (Run For Time) phát trên đài Hồ Nam hay A Delicious Guess, Hello Saturday, Tmall, Đại nhạc hội Thanh niên Châu Á… Cô cũng ký hợp đồng với RYCE Entertainment, hãng thu âm và công ty giải trí Trung Quốc, nơi quản lý Jackson Wang, Amber…

Tối 24/5/2024, Chi Pu phát hành MV Finding You gồm 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Trung. MV có sự tham gia của nam diễn viên Trung Quốc Phàn Trị Hân. Sản phẩm này nhận phản hồi tích cực từ khán giả.