Phim ế ẩm - cú sốc của Hoàng Thùy Linh

Việc thực hiện một bộ phim tài liệu âm nhạc cho thấy tham vọng vươn mình của Hoàng Thùy Linh. Song, tác phẩm lại chịu cảnh ế ẩm tại phòng vé.

Trước Chúng ta là người Việt Nam, rạp chiếu nội địa từng chào đón không ít phim tài liệu âm nhạc, từ cả nghệ sĩ quốc nội lẫn quốc tế. Khác biệt ở chỗ, nếu như các tác phẩm đi trước đều có doanh thu tương đối khả quan, tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi, thì đứa con tinh thần của Hoàng Thùy Linh lại chịu cảnh ế ẩm, ít được quan tâm.

2020, Sky tour movie của Sơn Tùng M-TP nhanh chóng vượt mốc 10 tỷ sau 10 ngày phát hành. Ba năm sau, Tri âm: Người giữ thời gian của Mỹ Tâm chỉ chiếu 8 ngày và thu về 12,3 tỷ. Đặc biệt, với 14,7 tỷ, Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng đã trở thành phim tài liệu âm nhạc Việt Nam có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Còn đối với những ngôi sao quốc tế, BTS và Taylor Swift từng dắt túi hàng chục tỷ đồng khi phát hành phim ở Việt Nam.

Trong khi đó, Chúng ta là người Việt Nam của Hoàng Thùy Linh chỉ thu về 170 triệu đồng sau gần 5 ngày ra mắt, con số kém xa các tác phẩm cùng thể loại tại thị trường nội địa.

Lý do phim của Hoàng Thùy Linh ế ẩm

Chúng ta là người Việt Nam đưa khán giả trở lại concert năm 2023 của Hoàng Thùy Linh. Về mặt đường dây câu chuyện, tác phẩm không có quá nhiều điểm khác biệt với Sky tour movie, Tri âm: Người giữ thời gian hay những phim tài liệu âm nhạc của các nghệ sĩ quốc tế. Nội dung vẫn có điểm chung là tái hiện không khí sôi động của đêm diễn, xen kẽ những thước phim hậu trường về quá trình chuẩn bị.

Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất giữa tác phẩm của Hoàng Thùy Linh và những concert film thành công chính là mức độ ảnh hưởng của nghệ sĩ và sức mạnh của cộng đồng fan. Thực chất, sự thành bại về thương mại của một phim concert vốn phụ thuộc nhiều vào yếu tố fandom – những khán giả sẵn sàng chi tiền để ủng hộ thần tượng. Forbes chỉ ra, Taylor Swift: The Eras tour (2023) đạt doanh thu khổng lồ nhờ lượng fan lớn, trung thành và luôn tìm kiếm cơ hội để trải nghiệm concert, đặc biệt là những người bỏ lỡ sự kiện trực tiếp.

Tương tự tại Việt Nam, Sky tour movie thành công nhờ cộng đồng Sky đông đảo, luôn tạo được hiệu ứng mạnh mẽ mỗi khi xuất hiện. Trong khi đó, Tri âm: Người giữ thời gian của Mỹ Tâm cũng dễ dàng ăn khách vì nữ ca sĩ có lượng khán giả trung thành suốt hơn hai thập kỷ, sẵn sàng theo chân cô từ sân khấu đến rạp chiếu.

Lượng fan hâm mộ của Hoàng Thùy Linh chưa đủ lớn để cô thành công ở địa hạt phim tài liệu âm nhạc.

Ngược lại, Hoàng Thùy Linh không có được lợi thế kể trên. Dù là một trong những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường nhạc Việt những năm gần đây, đặc biệt sau hai album Hoàng (2019) và Link (2022), song cô chưa bao giờ được xem là một nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu.

Thực tế cũng cho thấy, trong khi Mỹ Tâm luôn tạo ra cơn sốt mỗi khi mở liveshow, với vé nhanh chóng được cháy sạch trong vài giờ, hay Sơn Tùng có lượng fan trung thành sẵn sàng ủng hộ mọi sản phẩm ngay từ khi ra mắt, thì concert năm 2023 của Hoàng Thùy Linh lại gặp khó khăn trong việc thu hút khán giả. Dù chương trình được đầu tư bài bản, nhưng suốt ba ngày đầu mở bán, không hạng vé nào được sold out.

Chưa kể, việc Hoàng Thùy Linh phát hành phim tài liệu sau thời gian ít hoạt động cũng đặt cô vào thế bất lợi trong trong việc tiếp cận khán giả. Nếu phim tài liệu âm nhạc của Sơn Tùng M-TP và Mỹ Tâm ra mắt khi cả hai nghệ sĩ đang ở đỉnh cao sức hút, Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng xuất hiện ngay lúc chương trình vẫn còn sức nóng, thì concert film của Hoàng Thùy Linh lại phát hành vào thời điểm tên tuổi nghệ sĩ không được phủ sóng.

Trường hợp này gợi nhớ Justin Bieber, khi anh từng phát hành hai phim tài liệu ở hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau trong sự nghiệp và thu về những kết quả trái ngược. Trong khi Never say never (2011) ra mắt khi nam nghệ sĩ vẫn ở đỉnh cao danh tiếng, thu về gần 99 triệu USD toàn cầu, thì Believe (2013) lại xuất hiện lúc sức hút của Justin Bieber suy giảm vì những bê bối, khiến doanh thu chỉ đạt 11 triệu USD .

Hoàng Thùy Linh trong phim.

Gây tiếc nuối vì nội dung quá an toàn

Hoàng Thùy Linh rõ ràng đã có một hành trình âm nhạc đáng nhớ và câu chuyện của cô hoàn toàn đủ sức nặng để trở thành “món chính” cho bữa tiệc Vietnamese concert film. Dẫu vậy, nữ nghệ sĩ và đạo diễn Kawaii Tuấn Anh đã lựa chọn một cách tiếp cận tương đối an toàn, hướng đến việc tô hồng hình ảnh Hoàng Thùy Linh thay vì để khán giả hiểu hơn về con đường sự nghiệp của cô.

Chúng ta là người Việt Nam dành phần lớn thời lượng để tôn vinh những thành tựu, sự đầu tư quy mô cho concert. Điều này vô tình làm mất đi sự cân bằng trong cách kể chuyện, khiến bộ phim thiếu đi những lát cắt có thể giúp khán giả hiểu hơn về con đường nghệ thuật của nữ nghệ sĩ.

Những bài phỏng vấn cũng đi theo lối mòn kể trên. Các thành viên trong ê-kíp dành phần lớn thời lượng để khen ngợi Hoàng Thùy Linh, nhấn mạnh quy mô hoành tráng của chương trình, nhưng không ai thực sự đi vào những khó khăn trong quá trình thực hiện. Rõ ràng, khi mọi thứ đều được tô vẽ đẹp đẽ, bộ phim đã đánh mất sự chân thực và chiều sâu cần có.

Một ví dụ điển hình là khi tác phẩm đề cập đến vụ tranh cãi Hoàng Thùy Linh “trịch thượng” với truyền thông. Đây lẽ ra là cơ hội để khai thác sâu hơn về cách nữ nghệ sĩ đối diện với những lời chỉ trích, tâm lý của cô trong thời gian đó, hay những bài học được rút ra. Nhưng thay vào đó, phim chỉ dừng lại ở việc Hoàng Thùy Linh đính chính lại thông tin, không có bất kỳ chi tiết nào cho thấy hành trình cô đối diện với sóng gió kể trên.

Ồn ào “trịch thượng” của Hoàng Thùy Linh chỉ được nhắc qua thay vì đào sâu.

Không chỉ thiếu chiều sâu trong câu chuyện, cách bộ phim khai thác các khía cạnh của buổi concert cũng chưa thực sự trọn vẹn. Dù phần hòa âm phối khí và sân khấu được đầu tư kỹ lưỡng, việc không có giọng hát live khiến tác phẩm mất đi tính chân thật. Khi tất cả các màn trình diễn đều sử dụng bản thu âm, Chúng ta là người Việt Nam đôi lúc mang dáng dấp của một MV kéo dài hơn là một bộ phim tài liệu âm nhạc.

Phim tài liệu concert từ lâu vốn gắn liền với những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng. Việc quyết tâm đưa concert lên màn ảnh rộng cho thấy tham vọng vươn mình trở thành một nghệ sĩ lớn của Hoàng Thùy Linh. Song có lẽ, cô vẫn cần thêm thời gian để thực sự chạm đến tầm vóc mà mình mong muốn.