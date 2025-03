Jennie lại gây tranh cãi

Mới đây, khi biểu diễn ở Seoul, Hàn Quốc, Jennie tiếp tục vướng tranh cãi bởi đêm nhạc của cô chỉ kéo dài 75 phút trong khi giá vé đắt đỏ.

Ngày 16/3, tờ Osen đưa tin Jennie tổ chức sự kiện âm nhạc The Ruby Experience tại Inspire Arena, Seoul, Hàn Quốc để quảng bá album solo đầu tiên của cô Ruby. Sự kiện đặc biệt có ý nghĩa với thành viên nhóm BlackPink vì nó là buổi biểu diễn solo đầu tiên của cô tại Hàn Quốc đồng thời lần đầu cô hát 15 bài hát trong album trước khán giả quê nhà.

Mở đầu bằng Intro: JANE with FKJ và start a war, Jennie chuyển tiếp liền mạch qua các màn trình diễn Handlebars, Mantra, Love Hangover, ZEN, Damn Right, like JENNIE, Extral...

Hình ảnh của Jennie trong sự kiện. Ảnh: Fansite.

Ngoài 10.000 người hâm mộ, nhiều người nổi tiếng trong ngành giải trí Hàn Quốc tới theo dõi đêm nhạc, chẳng hạn Rosé của BlackPink, nghệ sĩ hài Yoo Jae Suk, nữ diễn viên Kim Ji Won, Big Bang Daesung, rapper Lee Seung Hoon, các thành viên NJZ, Jihyo (TWICE)...

Chương trình bùng nổ năng lượng với những màn trình diễn hấp dẫn. Tuy nhiên, một số người tham dự tỏ ra thất vọng vì nó diễn ra trong thời gian quá ngắn, chỉ khoảng 75 phút. Trong khi đó, ê-kíp thực hiện chương trình ban đầu thông báo nó có thời lượng 120 phút. Jennie hạn chế tương tác với người hâm mộ. Cô chỉ dành khoảng 5 đến 10 phút để trò chuyện.

Trong khi đó, giá vé của sự kiện được nhận xét là đắt đỏ. Giá ghế Ruby vào khoảng 165 USD , ghế R là 125 USD , ghế S là 115 USD và ghế A là 107 USD . Các nhà phê bình cho rằng giá vé này không hợp lý so với thời lượng của buổi hòa nhạc.

Tuy nhiên, cũng có người hâm mộ tham dự đêm nhạc bênh vực Jennie đồng thời ca ngợi những màn trình diễn xa hoa, ấn tượng từ nữ thần tượng. Họ cho rằng trải nghiệm của bản thân xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Trước đó, ở một số đêm nhạc tại nước ngoài, Jennie bị chỉ trích dữ dội vì mặc trang phục có phần hở hang, lộ khoảnh khắc nhạy cảm.