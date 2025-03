Kanye West và Kim Kardashian bất hòa vì North West góp giọng trong ca khúc có Diddy. Rapper còn cảnh cáo vợ cũ.

Theo Page Six, Kanye West và Kim Kardashian cãi nhau nảy lửa vì ca khúc Lonely Roads Still Go to Sunshine có North West góp giọng. Đặc biệt, Lonely Roads Still Go to Sunshine còn sự tham gia của Sean “Diddy” Combs và con trai Christian “King” Combs.

Kanye West và Kim Kim Kardashian cãi nhau vì con gái. Ảnh: Splashnews.

Ngăn cản Kanye West phát hành ca khúc, Kim Kardashian đã nhờ một thẩm phán can thiệp. Ngay lập tức, Kanye West đăng tải ảnh chụp màn hình tin nhắn với vợ cũ về việc phát hành. Cụ thể, giọng ca Gold Digger thể hiện sự giận dữ bằng lời nhắn: "Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa". .

Đáp trả chồng cũ, Kim Kardashian cho biết: "Lúc đó, tôi đã hỏi anh rằng có thể đăng ký nhãn hiệu cho North West không và anh đã đồng ý. Tới 18 tuổi, North West sẽ tự mình quyết định. Vậy nên hãy dừng lại. Để bảo vệ North West, tôi đã thực hiện các công việc liên quan tới giấy tờ pháp lý đảm bảo con bé không xuất hiện trong bài hát của Diddy”.

Khép lại cuộc trò chuyện, Kanye West cảnh cáo Kim Kardashian: "Thay đổi điều đó hoặc chúng ta sẽ có chiến tranh. Không ai trong chúng ta có thể phục hồi sau sự việc gây chấn động dư luận đâu. Và cô phải nỗ lực để hạ gục tôi đấy".

Hiện, bức hình đã bị xóa khỏi mạng xã hội X chỉ vài giờ sau khi đăng tải. Các nguồn tin thân cận xác nhận việc Kim Kardashian đã gửi giấy tờ yêu cầu Kanye West không để con gái xuất hiện trong ca khúc Lonely Roads Still Go to Sunshine.

Ngoài ra, ngôi sao truyền hình thực tế đang nỗ lực tổ chức cuộc hòa giải khẩn cấp nhưng Kanye West không tham gia. Cũng theo nguồn tin thân cận với Page Six, Kanye West hứa sẽ không phát hành bài hát. Thực tế, Kim Kardashian không muốn con gái liên quan tới loạt động thái gây tranh cãi của Kanye West, cũng như ông trùm âm nhạc tai tiếng Diddy.