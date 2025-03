Phía sau cảnh tình tứ giữa Thanh Thủy và Soobin

Với MV Dancing in the dark, Thanh Thủy và Soobin có tương tác ăn ý, lãng mạn. Do đó, trong khi một số khán giả cho rằng hai ngôi sao "xào couple" quá lố để đánh bóng tên tuổi, quảng cáo MV, không ít người hâm mộ vẫn hy vọng họ hẹn hò ngoài đời.