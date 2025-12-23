Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thủy Tiên 'ăn chay trường 1 năm'

  • Thứ ba, 23/12/2025 09:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giọng ca "Ngôi nhà hạnh phúc" cho biết sau một năm ăn chay trường, cơ thể cô có những thay đổi nhất định.

Gần đây, Thủy Tiên hoạt động mạng xã hội trở lại. Tối 22/12, Thủy Tiên gây chú ý khi có bài đăng trên trang cá nhân, chia sẻ về cuộc sống.

Cô cho biết đã ăn chay trường khoảng một năm. Hiện tại, cô cảm nhận được một số thay đổi nhất định trên cơ thể, đặc biệt là móng tay dày đẹp hơn xưa. Trước đó, móng tay của cô mỏng và yếu, dễ gãy. Điều này khiến nữ ca sĩ cảm thấy bất ngờ.

Thuy Tien anh 1

Thủy Tiên tiết lộ đã ăn chay trường một năm qua. Ảnh: FBNV.

"Đã chuẩn bị tâm lý ăn chay trường là sẽ thiếu chất, tóc rụng, móng yếu, da xấu rồi… Nhưng kết quả hoàn toàn ngược logic khoa học. Thật khó hiểu", người đẹp chia sẻ.

Thủy Tiên cũng tiết lộ lý do cô lựa chọn ăn chay trường: "Em cũng không cho rằng mình ăn chay là tốt lành hơn ai cả, chỉ đơn giản là chọn loại thực phẩm phù hợp hơn cho cơ thể mình thôi".

Dưới phần bình luận, khán giả để lại nhiều ý kiến, chia sẻ về việc ăn chay, chế độ ăn, bổ sung chất... Bên cạnh đó cũng có ý kiến thắc mắc "sao trước bảo ăn chay từ nhỏ, giờ lại mới ăn chay hơn một năm", Thủy Tiên phản hồi: "Em chưa bao giờ nói ăn chay từ nhỏ hết ạ".

Trước đó, tối 18/12, Thủy Tiên hoạt động mạng xã hội trở lại sau thời gian biến mất. Trên fanpage, cô chia sẻ clip bên ông xã Công Vinh. Trong clip, cả hai rạng rỡ bước ra từ ôtô. Thủy Tiên diện đầm dài, đeo kính râm và xách trên tay chiếc túi màu cam, được cô mua cách đây 12 năm.

Thủy Tiên, sinh năm 1985, nổi tiếng với các ca khúc Giấc mơ tuyết trắng, Ngôi nhà hạnh phúc, Hát vang rằng em yêu anh... Cô cũng từng tham gia đóng phim. Những năm qua, cô rất ít tham gia các hoạt động, sự kiện giải trí.

Thủy Tiên và Công Vinh bắt đầu hẹn hò vào năm 2008. 6 năm sau đó, họ tổ chức lễ cưới. Đến nay hai người có một con gái là Bánh Gạo. Giữa năm 2024, cặp đôi từng bị đồn ly hôn. Sau đó, họ lên tiếng phủ nhận.

Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.

Giải mã ‘Avatar 3’

"Fire and Ash" rất có thể là thời điểm mà James Cameron khép lại saga đầu tiên của "Avatar", nói lời tạm biệt hành tinh Pandora kỳ diệu để hướng tới những hành trình xa hơn.

5 giờ trước

Một phụ nữ bị bắt vì đột nhập nhà người đàn ông quyến rũ nhất thế giới

Cảnh sát đang điều tra một phụ nữ trung niên người Nhật Bản vì cố gắng mở khóa, đột nhập nhà riêng của Jung Kook (BTS).

17 giờ trước

Loạt phim Việt sắp rời rạp

"Avatar 3" đang chứng minh sức hút áp đảo ở rạp Việt. Trong khi "Thế hệ kỳ tích" của đạo diễn Hoàng Nam sắp rời rạp sau khoảng 2 tuần chiếu vì không còn bán được vé.

22 giờ trước

Hoàng Nhi

  • Trần Thị Thủy Tiên

    Trần Thị Thủy Tiên

    Trần Thị Thủy Tiên là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên điện ảnh. Cô nổi tiếng với những sáng tác cho những bộ phim điện ảnh ăn khách. Ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng" của Thủy Tiên được bình chọn là 1 trong 5 ca khúc được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng. Ngoài ca hát, cô còn gây ấn tượng với các vai diễn trong các phim như "Nụ hôn thần chết", "Đẹp từng centimet", "Ngôi nhà hạnh phúc".

    Bạn có biết: Gothic rock là thể loại âm nhạc chính trong khoảng thời gian bắt đầu sự nghiệp ca hát của Thủy Tiên.

    • Ngày sinh: 25/11/1985
    • Chiều cao: 1.67 m
    • Album: Ngọt và đắng (2003), Thủy Tiên (2005), Giấc mơ tuyết trắng (2007), Ngôi nhà hạnh phúc (2009), Em đã quên (2010), Vẫn mãi yêu anh (2012), Dẫu chỉ là mơ (2014)
    • Chồng: Cầu thủ Công Vinh
    • Con: 1

