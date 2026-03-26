Thời điểm tốt nhất uống cà phê hỗ trợ giảm cân

Cà phê có thể hỗ trợ giảm cân nhờ tăng chuyển hóa và giảm cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào thời điểm sử dụng, liều lượng và cách uống…

Cà phê là một trong những đồ uống phổ biến nhất trên thế giới, chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi, đặc biệt là caffeine. Nhiều nghiên cứu cho thấy, cà phê không chỉ giúp tăng tỉnh táo mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu sử dụng hợp lý.

Cà phê có thể hỗ trợ giảm cân nhờ tăng chuyển hóa và giảm cảm giác thèm ăn.

Tác dụng của cà phê trong kiểm soát cân nặng

Caffeine là chất kích thích hệ thần kinh trung ương, có khả năng làm tăng nhẹ tỷ lệ trao đổi chất khi nghỉ ngơi. Điều này đồng nghĩa với việc cơ thể có thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn ngay cả khi không vận động. Ngoài ra, caffeine còn thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo, tức là cơ thể sử dụng mỡ làm nguồn năng lượng.

Một số nghiên cứu quan sát cũng ghi nhận việc tiêu thụ cà phê ở mức vừa phải có liên quan đến việc giảm mỡ toàn thân, bao gồm cả mỡ nội tạng, yếu tố nguy cơ cao đối với bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Bên cạnh đó, cà phê có thể tác động đến cảm giác thèm ăn. Ở một số người, uống cà phê trước bữa ăn giúp giảm cảm giác đói, từ đó hạn chế lượng thức ăn nạp vào.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng cà phê không phải là "giải pháp giảm cân". Hiệu quả của nó chỉ mang tính hỗ trợ và phụ thuộc nhiều vào chế độ ăn uống tổng thể, mức độ vận động và lối sống.

Thời điểm nào uống cà phê tốt nhất?

Thời điểm sử dụng cà phê không trực tiếp quyết định việc giảm cân, nhưng có thể tác động gián tiếp thông qua hiệu suất vận động, giấc ngủ và hành vi ăn uống.

Uống cà phê trước khi tập luyện

Một trong những thời điểm được khuyến nghị là khoảng 30–60 phút trước khi tập thể dục. Khi đó, caffeine đạt nồng độ đủ trong máu để phát huy tác dụng. Việc uống cà phê trước khi tập có thể mang lại một số lợi ích:

Tăng mức năng lượng và sự tỉnh táo.

Cải thiện sức bền và hiệu suất vận động.

Giảm cảm giác mệt mỏi khi tập luyện.

Nhờ đó, người tập có thể duy trì cường độ tập cao hơn hoặc kéo dài thời gian vận động, từ đó tăng tiêu hao năng lượng. Đây là yếu tố quan trọng trong quá trình giảm cân.

Uống cà phê vào buổi sáng

Buổi sáng là thời điểm phổ biến để sử dụng cà phê. Tuy nhiên, một số chuyên gia khuyến nghị không nên uống ngay khi vừa thức dậy. Lý do là nồng độ hormone cortisol, hormone giúp cơ thể tỉnh táo, thường ở mức cao vào thời điểm này. Việc uống cà phê quá sớm có thể làm giảm hiệu quả tự nhiên của cortisol và khiến cơ thể phụ thuộc hơn vào caffeine. Thay vào đó, nên uống sau khi thức dậy khoảng 60–90 phút.

Uống cà phê vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều cũng giúp duy trì mức năng lượng ổn định trong ngày, hạn chế việc ăn vặt do mệt mỏi.

Tránh uống cà phê vào buổi tối

Một yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua là giấc ngủ. Caffeine có thể tồn tại trong cơ thể nhiều giờ, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ ngay cả khi không gây mất ngủ hoàn toàn. Thiếu ngủ hoặc ngủ kém chất lượng có thể:

Làm rối loạn hormone kiểm soát cảm giác đói và no.

Tăng cảm giác thèm ăn, đặc biệt là thực phẩm giàu năng lượng.

Làm giảm hiệu quả trao đổi chất...

Do đó, nên tránh uống cà phê ít nhất 6–8 giờ trước khi đi ngủ để không ảnh hưởng đến giấc ngủ và quá trình kiểm soát cân nặng.

Cách uống cà phê để không "phản tác dụng"

Bản thân cà phê đen gần như không chứa calo. Tuy nhiên, cách pha chế và các thành phần đi kèm có thể làm thay đổi hoàn toàn giá trị dinh dưỡng của đồ uống này.

Việc thêm đường, sữa đặc, kem béo hoặc siro có thể làm tăng đáng kể lượng calo.

Hạn chế đường và chất béo

Việc thêm đường, sữa đặc, kem béo hoặc siro có thể làm tăng đáng kể lượng calo. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy việc thêm đường vào cà phê thường xuyên có liên quan đến tăng cân theo thời gian. Đặc biệt, các loại cà phê pha sẵn, cà phê chuỗi hoặc đồ uống chế biến thường chứa nhiều đường và chất béo hơn so với cà phê truyền thống.

Ưu tiên cà phê nguyên chất

Để tận dụng lợi ích hỗ trợ giảm cân, nên:

Uống cà phê đen hoặc cà phê ít đường.

Có thể thêm một lượng nhỏ sữa tươi không đường.

Sử dụng gia vị tự nhiên như quế để tăng hương vị...

Những lựa chọn này giúp giữ lượng calo ở mức thấp, đồng thời vẫn đảm bảo hương vị dễ uống.

Kiểm soát lượng caffeine

Dù có lợi, caffeine không nên sử dụng quá mức. Lượng khuyến nghị an toàn với người trưởng thành khỏe mạnh thường không quá 400 mg mỗi ngày (tương đương khoảng 3–4 tách cà phê). Sử dụng quá nhiều có thể gây: Tim đập nhanh, lo âu, bồn chồn, rối loạn giấc ngủ, tăng huyết áp tạm thời… Những yếu tố này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và làm gián đoạn quá trình giảm cân.

Ai cần thận trọng khi dùng cà phê?

Không phải ai cũng phù hợp với việc sử dụng cà phê để hỗ trợ giảm cân. Một số đối tượng cần lưu ý:

Người bị rối loạn lo âu hoặc mất ngủ.

Người có bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp chưa kiểm soát.

Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú.

Người nhạy cảm với caffeine...

Những trường hợp này nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Cà phê có thể hỗ trợ giảm cân thông qua việc tăng chuyển hóa, cải thiện hiệu suất vận động và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc nhiều vào thời điểm uống, liều lượng và cách sử dụng. Mặc dù có một số lợi ích, cà phê không thể thay thế các yếu tố cốt lõi trong giảm cân.

Để đạt hiệu quả giảm cân bền vững, cần kết hợp nhiều yếu tố:

Chế độ ăn cân đối, giàu chất xơ, protein, vitamin và khoáng chất.

Kiểm soát tổng lượng calo nạp vào.

Duy trì vận động thể lực đều đặn.

Ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng...

Cà phê chỉ nên được xem là một phần hỗ trợ trong chiến lược tổng thể, không phải giải pháp chính.