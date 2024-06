Thấy gì khi Jennifer Lopez ế ẩm

Jennifer Lopez phải hủy chuyến lưu diễn tâm huyết vì doanh thu ế ẩm. Một số nghệ sĩ khác cũng đang chịu chung số phận.

Đầu tháng 6, Jennifer Lopez thông báo huỷ chuyến lưu diễn This Is Me… Live vào mùa hè để "dành thời gian cho gia đình" giữa tin đồn rạn nứt với Ben Affleck. Tuy nhiên, Forbes chỉ ra doanh thu kém cỏi kéo dài mới là nguyên nhân thực sự.

Theo sơ đồ trên nền tảng bán vé Live Nation, quy mô mỗi đêm diễn của JLo khoảng 15.000 khán giả nhưng tỷ lệ lấp đầy sân vận động chỉ khoảng 70%. Có nơi còn ế hơn một nửa sân, dù vé đã được giảm xuống mức thấp kỷ lục, chỉ 10 USD . Trên mạng, nhiều bình luận cho rằng JLo giảm sức hút.

Giọng ca On The Floor không phải trường hợp duy nhất chịu cảnh bẽ bàng. Ban nhạc The Black Keys cũng vừa thông báo hủy show, chuyển sang hát ở địa điểm quy mô nhỏ hơn. Trong khi Troye Sivan, Charli XCX và ban nhạc Wallows không bán được nhiều vé, Bad Bunny rút khỏi buổi diễn ở Minneapolis vì quá ít khán giả.

Nhiều nghệ sĩ ế vé

Theo Business Insider, thị trường concert hiện chia làm 2 thái cực hoàn toàn khác nhau: Taylor Swift, Beyoncé, Olivia Rodrigo và một số ban nhạc oanh tạc các show diễn toàn cầu, trái ngược với sự ế ẩm, phải vật lộn để thu hút đám đông của nhiều nghệ sĩ khác.

Gary Witt - giám đốc điều hành The Pabst Theater Group (nơi cho thuê địa điểm tổ chức concert) - nói rằng việc nghệ sĩ đua nhau mở tour diễn sau đại dịch Covid-19 giúp người hâm mộ có nhiều chọn lựa thưởng thức âm nhạc, nhưng đồng nghĩa thị trường trở nên bão hòa và khó duy trì sức nóng đều đặn.

Thêm nữa, giá cả cũng là yếu tố ngăn các fan gặp gỡ thần tượng. Những ai tìm kiếm vé buổi hòa nhạc gần đây có lẽ đều choáng váng vì chi phí quá cao. Pollstar báo cáo giá trung bình cho một vé xem Bad Bunny hát là 290 USD , vé xem Justin Timberlake là 216 USD và xem Nicki Minaj là 149 USD .

David "5-1" Norman, nhân viên kỳ cựu từng lưu diễn cùng Prince, Green Day và Alicia Keys, phát biểu: "Giá vé hiện ở mức cao ngất ngưởng. Nếu bạn dẫn theo trẻ con và thuê khách sạn ngủ qua đêm, cộng thêm tiền ăn uống, di chuyển, bạn sẽ bị sốc đấy".

Nicki Minaj đang thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu Pink Friday 2 World Tour bao gồm 59 buổi diễn xuyên suốt châu Mỹ và châu Âu. Ảnh: @nickiminaj.

Concert của nghệ sĩ là "canh bạc nhiều rủi ro", nếu muốn thành công phải đáp ứng nhiều yếu tố, từ số lượng vé bán ra, lượt xem trên nền tảng trực tuyến đến quy mô sân khấu, chất lượng âm thanh. Business Insider viết: "Thực tế, những nghệ sĩ bùng nổ trên mạng, đạt lượt nghe lớn trên Spotify hay TikTok không có nghĩa họ là thỏi nam châm đủ sức thu hút khán giả mua vé xem biểu diễn trực tiếp".

Thế nên, trong vài trường hợp, nghệ sĩ (và người đại diện, người quản lý, bộ phận PR) dùng mọi cách để cố gắng tiêu thụ hết vé ở một địa điểm lớn nhất định. Họ muốn xem tình hình diễn biến ra sao trước khi công bố kế hoạch biểu diễn dài hơi.

Jarred Arfa, người đứng đầu tập đoàn âm nhạc toàn cầu Independent Artist Group - chia sẻ: "Chúng tôi quản lý một số nghệ sĩ hard-rock mà khán giả đại chúng thậm chí chưa từng nghe đến. Họ không quá nổi tiếng nhưng sở hữu lượng người hâm mộ trung thành và cháy vé khắp mọi nơi. Lịch trình của họ dày đặc nên kế hoạch phát hành nhạc mới được dời lại quý 1 năm sau".

Taylor Swift và Beyoncé "cứu" thị trường concert

Theo Business Insider, xu hướng "nghệ sĩ kết hợp nghệ sĩ" là chiến lược thông minh trong việc thúc đẩy doanh thu thời điểm này. Lấy ví dụ, sau khi hòa giọng với Mötley Crüe, ban nhạc Def Leppard lưu diễn cùng một số nghệ sĩ khác. Doanh số bán vé từ đây có chuyển biến khả quan hơn.

Các nền tảng bán vé trực tuyến như Live Nation hiện cũng tăng cường tiếp cận người tiêu dùng bằng cách cung cấp nhiều lựa chọn với giá vé chỉ từ 25 USD . Tuy nhiên, sau hàng loạt vụ mua nhầm vé giả, vé có giá "trên trời", việc thanh toán online với rất nhiều bước như lạc vào mê cung, ít được công chúng tin tưởng.

The Eras Tour của Taylor Swift đã "cứu" thị trường concert năm 2024. Ảnh: Vanity Fair.

Thị trường bán vé trực tuyến đang được thống trị bởi Live Nation và Ticketmaster, bị chỉ trích mang tới trải nghiệm tiêu cực cho công chúng. Giá vé có thể giảm nhưng phí mua vé cao đến khó tin. Chưa kể, dân phe vé sử dụng bot để đầu cơ vé, khiến khán giả khó mua được hạng vé mình mong muốn với giá hợp lý.

Hồi tháng 4, The Straits Times đưa tin các dự luật được đưa ra ở 20 tiểu bang của nước Mỹ nhằm giải quyết tình trạng bán vé giả, đầu cơ vé tại các sự kiện âm nhạc.

Nhờ sự vào cuộc của các nhà lập pháp liên bang, tình trạng hỗn loạn của thị trường bán vé đã giảm đi phần nào.

Theo thống kê của SeatGeek, giá vé bán lại trung bình để tham dự show nhạc mùa hè năm nay có xu hướng giảm, chỉ từ là 214 USD , thấp hơn năm ngoái là 257 USD .

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Live Nation nhấn mạnh rằng ngay cả khi nhiều show diễn ế ẩm, thị trường concert nói chung không tệ như mọi người nghĩ. Báo cáo cho hay hơn 100 triệu vé đã được bán trong năm 2024 và doanh số bán vé ở các sân vận động, nhà hát và câu lạc bộ đã tăng hơn 2 con số so với năm ngoái. Tất cả là nhờ sức hút từ The Eras Tour của Taylor Swift và Renaissance World Tour của Beyoncé.