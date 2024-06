Cơn ác mộng của Hollywood

Theo Hollywood Reporter, thế hệ trí tuệ nhân tạo mới chuẩn bị công phá các ứng dụng phát trực tuyến với việc nền tảng riêng về nội dung AI sắp được phát hành. Nền tảng này cho phép người dùng tạo các tập phim chỉ với một vài thao tác đơn giản.

Cuối tháng 5, Fable Studio - công ty công nghệ ở San Francisco (Mỹ) từng đoạt giải Emmy - công bố dự án Showrunner, nền tảng được thông tin là có thể viết, lồng tiếng và tạo hoạt ảnh cho các tập phim, chương trình truyền hình.

Ở bản phát hành đầu tiên, người dùng có thể xem loạt phim do AI tạo ra theo nội dung mà họ mong muốn, với sự hoàn chỉnh về tạo hình nhân vật, lời thoại, bối cảnh...

"Nỗ lực này đánh dấu sự xâm nhập sâu hơn của ngành công nghệ vào Hollywood khi các công cụ AI phát triển ngày càng mạnh. Trí tuệ nhân tạo là tiềm năng để hợp lý hóa, đơn giản hóa quá trình sản xuất vì chúng hoạt động bằng cách sử dụng tài liệu có bản quyền để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh", tạp chí Mỹ viết.

Năm 2023, khi cuộc đình công kép làm gián đoạn cả ngày công nghiệp trị giá tỷ USD, việc sử dụng AI nổi lên như thế lực mới. Trong đó, công ty Fable Studio phát hành tập phim mang tên South Park do AI tạo ra để giới thiệu công nghệ tiên tiến của họ.

Một số chuyên gia chế giễu bộ phim mắc sai sót hài hước, nhưng người khác coi video là bước tiến nhảy vọt về công nghệ và bằng chứng rằng công cụ AI đang cho phép người xem tương tác tích cực hơn với nội dung trực tuyến.

Edward Saatchi, giám đốc điều hành của Fable, tự tin phát biểu: "Mục tiêu của chúng tôi là trở thành Netflix của trí tuệ nhân tạo".

Anh chia sẻ chi tiết hơn: "Sau khi xem hết các tập của một bộ phim/chương trình mà bạn đang theo dõi, bạn hãy nhấn nút để tạo ra tập phim khác. Bạn có thể yêu cầu AI tạo nội dung theo ý bạn muốn hoặc để nó tự sáng tạo. Hãy cùng bạn bè thưởng thức những cảnh chiến đấu với người ngoài hành tinh, hòa mình vào bộ phim sitcom yêu thích với đề tài giải quyết tội phạm".

Theo Saatchi, người dùng hiện có thể đăng ký tham gia danh sách chờ để nhận phiên bản dùng thử miễn phí của nền tảng Showrunner. Trước mắt, Showrunner đã giới thiệu cho người dùng 10 tác phẩm hoạt hình thuộc nhiều thể loại và phong cách khác nhau, tất cả được thực hiện bởi AI.

Những tác phẩm đó bao gồm Exit Valley với nội dung châm biếm Thung lũng Silicon bắt chước phong cách hoạt hình và sự hài hước của South Park; Ikiru Shinu - thể loại anime kinh dị đen tối kể về những người sống sót sau thảm họa toàn cầu đang cố gắng xây dựng lại xã hội; hay Sim Francisco, loạt phim tuyển tập về những người sống trong vũ trụ của "Sim Francisco".

Người dùng được khuyến khích tạo phim riêng bằng cách chỉnh sửa đoạn hội thoại, cảnh quay và luồng cảnh. Công cụ cho phép tạo thành tập phim dài từ một loạt cảnh cầu kỳ trước đó ghép lại. Tuy nhiên, công nghệ của nền tảng chỉ giới hạn ở hoạt ảnh và chưa có khả năng tạo cảnh quay người thật.

"Những tập hay nhất sẽ được đưa vào danh mục phim của Showrunner khi nền tảng chính thức ra mắt. Người chiến thắng sẽ nhận khoản cát-xê hậu hĩnh, cũng như được hưởng doanh thu nếu bộ phim mà họ tạo ra có lượt xem cao", Saatchi nói.

Theo Hollywood Reporter, cách thức hoạt động của Showrunner đang khiến giới làm phim lo lắng và sợ hãi. Nếu công nghệ này sớm được hoàn thiện, những nhân viên làm việc ở hậu trường Hollywood sẽ không còn được trọng dụng, từ đó nhu cầu về cơ hội lao động của họ cũng giảm.

Trước tình hình này, các liên minh, nghiệp đoàn phim ảnh ở Mỹ đã ra sức phản đối, yêu cầu cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình sản xuất. Tuy nhiên, quan điểm này đang bị giới công nghệ phản bác. Họ yêu cầu các công ty phim phải chứng minh được mối nguy hại cụ thể của AI là gì. Vì theo họ, trí tuệ nhân tạo sở hữu thị trường riêng và không ảnh hưởng tới nhân sự lao động.

Không chỉ "nước sông không phạm nước giếng", chuyên gia Saatchi còn dám khẳng định các phim do Showrunner tạo ra đôi khi còn hay hơn một số phim hoạt hình trong quá khứ. "Với Exit Valley, bộ phim này đã châm biếm các trò đùa của Mark Zuckerberg và Elon Musk khi vô tình hủy hoại xã hội bằng cách sử dụng AI. Tập đầu tiên có những góc cạnh thô thiển, nhưng phim sở hữu cốt truyện rõ ràng, tình tiết dí dỏm", anh phát biểu.

Chuyên gia công nghệ 39 tuổi còn nhấn mạnh: "AI chắc chắn sản xuất được những tập phim hay hơn cả The Simpsons".

Showrunner được Fable cho ra đời sau thời điểm công ty OpenAI giới thiệu công nghệ mới Sora - mô hình chuyển văn bản thành video (text-to-video), có thể tạo video chất lượng cao với thời lượng tối đa một phút dựa trên mô tả được cung cấp. Hay trước đó, hãng Lionsgate dùng AI để thay đổi đoạn hội thoại trong phim mà không cần tốn công quay lại cảnh quay.

Các nền tảng mới bị coi là cơn ác mộng của tất cả nhà biên kịch, họa sĩ hoạt hình và nhóm người làm trong ngành phim Hollywood, những người sợ AI sẽ cướp việc làm của họ. Chủ tịch Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ (SAG-AFTRA), ông Fran Drescher, từng cảnh báo rằng nếu các diễn viên, nhân viên đoàn phim không giữ vững lập trường, tất cả có nguy cơ bị máy móc thay thế.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.