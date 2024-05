Brad Pitt và Leonardo DiCaprio căng thẳng?

Brad Pitt và Leonardo DiCaprio không hợp tác chung sau "Once Upon A Time… In Hollywood". Họ được tiết lộ đang cạnh tranh gay gắt.

Ngày 29/5, In Touch đưa tin Brad Pitt và Leonardo DiCaprio đang cạnh tranh nhau gay gắt. Từ chỗ là bạn bè thân thiết, giờ đây 2 tài tử hàng đầu Hollywood được kể "coi nhau là kẻ thù".

"Họ không có kế hoạch hợp tác chung thêm lần nào nữa và coi Once Upon A Time… In Hollywood là cú bắt tay duy nhất. Hai ngôi sao trở lại làm những đối thủ của nhau", nguồn tin tiết lộ. Sau khi Pitt thắng giải Oscar cho hạng mục Nam phụ xuất sắc, anh và đàn em cũng hạn chế xuất hiện chung.

Tờ báo cho biết chuyện này xảy ra cũng dễ hiểu vì Pitt, 61 tuổi và Leo, 50 tuổi, có đường hướng sự nghiệp tương đồng. Bên cạnh diễn xuất, họ còn cố gắng đảm nhận những vai trò khác nhau, gần nhất là cương vị đạo diễn, nhà sản xuất.

Từng có tình bạn đẹp ở Hollywood

Brad Pitt và Leonardo DiCaprio đều thuộc lứa diễn viên thực lực của điện ảnh Hollywood vào thế kỷ 20. Họ cùng khởi đầu sự nghiệp qua sitcom Grow Pains nhưng không làm việc trực tiếp vì Pitt xuất hiện ở mùa 1987 đến 1989, còn DiCaprio diễn từ mùa 1991 đến 1992.

Theo Pop Sugar, rất nhiều lần 2 ngôi sao dự chung sự kiện và được phóng viên yêu cầu chụp ảnh với nhau. Khoảnh khắc Pitt và DiCaprio đọ vẻ điển trai tại buổi ra công chiếu bộ phim The Basketball Diaries ở Los Angeles tháng 9/2005 từng gây sốt. Thời này, gương mặt DiCaprio còn non trẻ, trong khi Pitt đã đạt tới sự trưởng thành và phong trần của người đàn ông ngoài 30.

Mặc dù biết nhau nhiều năm, Pitt và Leo chưa bao giờ tung hứng trên màn ảnh cho đến khi hợp tác trong Once Upon A Time… In Hollywood (2019). Trong phim, Leo thủ vai Rick Dalton, một diễn viên truyền hình hết thời còn Pitt được chọn thể hiện nhân vật Cliff Booth, diễn viên đóng thế trung thành của Dalton. Tình bạn giữa Pitt và DiCaprio trở nên khăng khít từ đây.

Khi đưa tác phẩm đến Liên hoan phim Cannes để quảng bá, Leo hào hứng chia sẻ về đồng nghiệp: "Làm việc với Brad cực kỳ dễ dàng. Chúng tôi đã xây dựng mối liên kết chặt chẽ cùng nhau trong bộ phim". Đứng bên cạnh, Pitt gật đầu đồng tình, tiếp lời: "Đúng vậy, diễn xuất với Leo thật sự rất vui và không hề có chút khó khăn nào. Đó là lúc tôi biết rằng cú bắt tay này là đúng đắn”.

Brad Pitt ngưỡng mộ tài năng của Leo. Ảnh: The New Yorker.

Pitt đặc biệt ngưỡng mộ tài năng của Leo. Anh nói thêm: "Đây là người đàn ông thực sự cống hiến và nỗ lực vì sự nghiệp. Mọi người biết đấy, không có gì vui hơn khi được so kè kỹ năng với diễn viên tầm cỡ như vậy".

The Sun cho biết chồng cũ Angelina Jolie mở xưởng điêu khắc tại nhà riêng và mời Leo đến thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. "Họ thỉnh thoảng đi chơi với những người bạn nghệ sĩ của Brad, nhưng những có lúc chỉ 2 người trao đổi sở thích với nhau", nguồn tin kể, đồng thời tiết lộ "Leo còn mang sandwich đến nhà Brad để thưởng thức".

Trải lòng trên New York Times năm 2019, Pitt chia sẻ rằng tình bạn giữa anh và Leo đến rất tự nhiên. Họ dễ dàng thân thiết vì đã trải qua rất nhiều điều tương đồng trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Cuộc cạnh tranh căng thẳng

Hiện nay, nguồn tin In Touch nói sự vui vẻ giữa 2 ngôi sao không còn nữa. Nguồn này kể: "Họ đang theo đuổi cùng kịch bản, cùng đạo diễn và có rất nhiều sự kèn cựa nhau. Thêm vào đó, công ty của họ có cấu trúc tương tự nhau, nhưng Plan B Entertainment của Brad đã thu hút được số vốn đầu tư khổng lồ - điều mà Appian Way của Leo chưa làm được".

"Leo đang nỗ lực hướng tới điều đó và xứng đáng nhận thành công như vậy, nhưng anh ấy vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào cả", nguồn tin tiếp tục.

Công ty của Brad Pitt, Plan B Entertainment, được thành lập vào năm 2001, với trọng tâm chính là sản xuất những bộ phim chất lượng với kịch bản khác biệt so với những motif kể chuyện thông thường. Hơn 2 thập kỷ qua, Plan B được giới phê bình khen ngợi khi đứng sau nhiều dự án đặc sắc, gồm 12 Years a Slave (phim hay nhất Oscar 2014), Moonlight và The Big Short.

Leo thành lập công ty sản xuất Appian Way Productions sau đàn anh 3 năm. Giống như Plan B, Appian Way đặt mục tiêu sản xuất những tựa phim kích thích tư duy và mang lại tác động ý nghĩa đối với khán giả. Công ty đã sản xuất thành công các dự án như The Revenant, The Wolf of Wall Street, Shutter Island...

Hai tài tử được cho là đang cạnh tranh nhau gay gắt. Ảnh: Vogue.

Pitt được cho là không muốn bị Leo vượt mặt nên tiếp tục gây ảnh hưởng với các đạo diễn lớn để giành cơ hội về phía mình.

"Đúng, Leo có thể làm bất cứ điều gì với Martin Scorsese, nhưng anh ấy sẽ đóng bao nhiêu phim nữa của đạo diễn này? Rõ ràng là Quentin Tarantino thích làm việc với Brad hơn Leo. Quentin và Brad hợp nhau ở một cấp độ khác", In Touch giải thích.

Theo thông tin được đăng tải, Pitt đang độc quyền mối quan hệ với David Fincher đến mức Leo không có cơ hội hợp tác với nhà làm phim Fight Club. "Thật đáng lo ngại về tính sở hữu cao của Brad. Việc Brad xem David là duy nhất sẽ giết chết sự nghiệp của anh ấy. Nhưng với Leo, anh ấy sẽ không để điều đó xảy ra", tờ báo viết thêm.

Hiện, Brad và Leo vẫn chưa lên tiếng về thông tin trên In Touch. Trong khi Pitt đang căng thẳng với Angelina Jolie trong vụ kiện điền trang ở Pháp, sao phim Titanic say đắm bên bạn gái Vittoria Ceretti và chưa trở lại các dự án điện ảnh.