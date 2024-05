Cái giá cho sự mạo hiểm của Tom Cruise

Tom Cruise nhận hàng triệu USD tiền bảo hiểm khi đóng cảnh hành động đầy rủi ro. Con số này có thể nhiều hơn nếu kinh phí sản xuất một bộ phim càng lớn.

Theo Screen Rant, Mission: Impossible 8 đang được ghi hình ở châu Âu. Đây là phần phim cuối cùng Tom Cruise đảm nhận vai biểu tượng Ethan Hunt. Tác phẩm dự kiến ra mắt vào tháng 5/2025, hứa hẹn mang đến nhiều phân đoạn cực kỳ mạo hiểm.

Trong khi Paramount Pictures chưa bao giờ công khai chính sách bảo hiểm áp dụng cho Cruise khi tham gia loạt Mission: Impossible, các chuyên gia bảo hiểm ước tính con số thực nhận của tài tử vào khoảng hàng triệu USD.

Phí bảo hiểm triệu USD của Tom Cruise

Trả lời Newsweek, Marc Federman - chuyên gia thuộc công ty tư vấn & môi giới bảo hiểm Epic có trụ sở tại San Francisco (Mỹ) - nói mức bảo hiểm trung bình cho một bộ phim bằng 3% tổng kinh phí sản xuất phim, trong đó đã bao gồm tiền bảo hiểm dành cho diễn viên.

Khi xem xét trường hợp của Cruise trong loạt Nhiệm vụ bất khả thi, hoặc bất kỳ bộ phim hành động nào khác mà tài tử đóng chính, Federman cho biết tiền bảo hiểm của Cruise thậm chí còn cao hơn mức được quy định trong tổng 3%.

Nếu bảo hiểm tiêu chuẩn không đồng ý chi trả khoản phí cộng thêm cho Cruise, hãng phim phải thanh toán phần này. Theo The Things, vì tài tử giúp loạt Mission: Impossible thu hàng tỷ USD nên hãng phim không cấm anh thực hiện các pha nguy hiểm. Họ sẵn sàng rút hầu bao thêm triệu USD tiền bảo hiểm cũng như để Cruise chỉ đạo và thực hiện các cảnh quay.

Theo Yahoo, quá trình quay Mission: Impossible - Fallout từng bị tạm dừng trong 9 tuần vì Cruise bị vỡ mắt cá chân sau khi thực hiện cú nhảy giữa 2 tòa nhà. Lúc này, chi phí sản xuất tăng thêm hàng triệu USD và một khoản tiền lớn dành cho Cruise đã được bảo hiểm thanh toán.

Cảnh quay đắt giá của Tom Cruise trong Mission: Impossible 7. Ảnh: People.

Mission: Impossible 7 sở hữu kinh phí sản xuất 291 triệu USD . Dựa trên ước tính của Federman, 9,7 triệu USD trong ngân sách đó được chi cho bảo hiểm. Newsweek tiết lộ: "Mặc dù tiền bảo hiểm được chia cho nhiều khoản khác nhau, phần lớn vẫn thuộc về Tom. Con số ấy lên tới vài triệu USD".

Trong Dead Reckoning, người xem đã thót tim khi chứng kiến cảnh Cruise lơ lửng trên đoàn tàu đang chạy, hay lái môtô lao xuống ra khỏi vách núi cao hơn 2.000 m ở Na Uy. Cruise, trong cảnh tượng này, được ví như "tên lửa sống bay khỏi xe ở trạng thái rơi tự do và nhảy dù một cách duyên dáng".

Dựa vào hình ảnh hãng phim hé lộ, phần Dead Reckoning Part Two thậm chí còn chứa những cảnh mạo hiểm nặng đô hơn nữa. Đặc biệt, phim mới sẽ có cảnh Cruise làm nhiệm vụ dưới nước. Kate Winslet từng lập kỷ lục trong Avatar: The Way of Water sau khi nín thở 7 phút 15 giây dưới nước. Cruise nhiều khả năng muốn phá kỷ lục này.

Nguồn tin Mirror cho hay do sự trì hoãn liên tục trong quá trình ghi hình (mới nhất là do trục trặc với tàu ngầm khiến chi phí sản xuất đội thêm 23 triệu USD ). Thế nên, việc quay phim phải kéo dài thêm nhiều tuần, đồng nghĩa kinh phí của phim tăng lên đáng kể.

Kinh phí hiện tại của Dead Reckoning Part Two được cho là gần 400 triệu USD . Và như vậy, tiền bảo hiểm của Cruise cũng sẽ là con số lớn, cao hơn cả phần trước.

Chưa muốn chia tay cảnh mạo hiểm

Ở tuổi 62, Tom Cruise duy trì các bài tập cường độ cao: 3/7 ngày tập tạ, 5/7 áp dụng bài tập nâng cao sức khỏe tim mạch. Anh kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, không rượu bia. Mặc dù vậy, những hình ảnh mới nhất cho thấy ngoại hình của Cruise thay đổi rõ, không còn cường tráng như trước.

Theo The Things, khi vẻ ngoài thay đổi hoặc có dấu hiệu cho thấy sức khỏe không tốt, chi phí bảo hiểm của Cruise sẽ tăng đối với những bộ phim anh tham gia.

Dominique Butler đến từ công ty bảo hiểm Property and Casualty Insurance (Mỹ) phát biểu trên TheWrap: "Hành động khai thác sự nguy hiểm của Tom sẽ làm tăng chi phí bảo hiểm tổng thể của một bộ phim. Điều này cũng làm phát sinh thêm những vấn đề và đoàn phim phải tiến hành đánh giá rủi ro. Xin Chúa đừng để anh ấy bị thương".

Tom Cruise tuyên bố tiếp tục diễn xuất đến năm 80 tuổi. Ảnh: Yahoo.

Mối lo ngại của các công ty bảo hiểm gia tăng khi Cruise tuyên bố vẫn đóng phim hành động cho tới khi không còn khả năng. Trả lời phỏng vấn Sydney Morning Herald năm 2023, Cruise tiết lộ sẽ tiếp tục cống hiến những pha mạo hiểm và nối gót Harrison Ford. "Harrison Ford là huyền thoại. Tôi hy vọng vẫn có thể tiếp tục diễn xuất ở độ tuổi đó. Tôi còn 20 năm nữ để bắt kịp ông ấy", anh bày tỏ.

Có nhiều báo cáo nói về sự khó tính của Cruise khi làm việc. Tài tử được cho là sẵn sàng đuổi cổ bất kỳ ai khiến anh khó chịu. Năm 2022, E! News đưa tin một nhân viên của Mission: Impossible 8 không còn cơ hội trở lại phim trường vì làm trái ý Cruise.

David Ellison - giám đốc điều hành Skydance Media, công ty sản xuất phim điện ảnh và truyền hình Mỹ có trụ sở tại Paramount Studios - tiết lộ Cruise giữ thái độ cưng rắn tương tự khi trao đổi với nhà sản xuất. Tài tử từng yêu cầu nhà sản xuất sa thải một công ty bảo hiểm vì từ chối cung cấp bảo hiểm cho kế hoạch treo người bên hông tòa nhà chọc trời của anh trong Mission: Impossible - Ghost Protocol.