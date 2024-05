Cú đột phá của Selena Gomez

Giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes là bước đột phá trong sự nghiệp đóng phim của Selena Gomez.

Selena Gomez, Zoe Saldaña, Édgar Ramírez và Karla Sofía Gascón cùng được xướng tên cho ngôi vị Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77. Tác phẩm đưa họ đến chiến thắng là Emilia Pérez của đạo diễn người Pháp Jacques Audiard.

Vì vướng lịch trình riêng, Gomez không có mặt để nhận giải. Thông qua trang cá nhân, cô bày tỏ niềm hạnh phúc: "Tôi cực kỳ phấn khích! Cảm ơn Liên hoan phim Cannes và toàn thể hội đồng giám khảo. Cảm ơn vì đã trao cho tôi giải thưởng này".

Theo Financial Times, Gomez đã nỗ lực cho vai diễn gần như thoại hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha. Vì thế, giải thưởng dành cho cô là xứng đáng.

Vai diễn đặc sắc nhất sự nghiệp

Emilia Pérez là tác phẩm kịch tính, xoay quanh chủ đề phức tạp về tình yêu, danh vọng và sự phản bội. Nội dung phim kể về hành trình chạy trốn của trùm ma túy Manitas del Monte (Karla Sofía Gascón). Hắn thuê luật sư Rita Moro Castro (Zoe Saldaña) giúp dàn xếp cuộc đào tẩu này nhằm thoát tội. Để xóa sổ mọi chứng cứ, Manitas quyết định chuyển giới và sống cuộc đời mới.

Selena Gomez thủ vai Jessi Del Monte, vợ của tên tội phạm và là mẹ 2 đứa con. Vai diễn đòi hỏi cô phải lột tả được chiều sâu tâm lý, cảm xúc, khắc họa được vẻ cứng rắn bên ngoài cho tới phần tâm hồn dễ bị tổn thương.

Hollywood Reporter đánh giá bộ phim mang đến "trải nghiệm mới mẻ, tràn đầy sức sống và có sức ảnh hưởng", khen Gomez diễn ổn mặc dù các câu thoại tiếng Tây Ban Nha chưa thực sự chuẩn.

Trả lời phỏng vấn AP, Gomez hồi tưởng trải nghiệm lần đầu diễn xuất bằng ngôn ngữ khác: "Tôi vinh dự khi được tham gia bộ phim nhưng chưa hài lòng lắm với sự thể hiện bằng tiếng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, nhìn chung, tôi hy vọng điều đó không cản trở màn trình diễn của tôi. Đây là thử thách lớn đối với tôi".

Với Gomez, Emilia Pérez có nhiều khác biệt so với các dự án cô từng tham gia. Gomez nói đã dành phần lớn cuộc đời để cố gắng phá vỡ khuôn mẫu và chứng tỏ khả năng của bản thân. Khi được đạo diễn Jacques trao cơ hội, cô lập tức nắm lấy và sự nỗ lực của cô đã được số đông công nhận.

Nhân vật của Selena Gomez trong Emilia Pérez có diễn biến tâm lý phức tạp. Ảnh: Rolling Stone.

Sau khi nhận tràng vỗ tay kéo dài 10 phút ở Cannes, Emilia Pérez nhanh chóng đạt số điểm ấn tượng với 88% nhận xét tích cực từ 25 bài đánh giá trên Rotten Tomatoes. The Times gọi phim là "vở nhạc kịch hấp dẫn dành cho thời đại chúng ta", trong khi Vulture viết "Selena mang đến sự mơ hồ cần có của nhân vật".

Một số chuyên gia đánh giá đây là vai đặc sắc nhất sự nghiệp đóng phim của Gomez. Cây bút Ali Benzekri viết trong bài bình luận đăng trên Awardswatch: "Selena mang đến màn trình diễn nổi bật và El Camino, ca khúc nhạc phim do cô thể hiện, như một khoảnh khắc để cô ấy chiêm nghiệm vai diễn của chính mình. Khi hóa thân thành Jessi, Selena phải tìm cách vượt nỗi đau, sẵn sàng đón nhận những khởi đầu mới với Gustavo (Edgar Ramirez)".

El Camino đang trở nên viral trên mạng xã hội và được đánh giá là ứng viên nặng ký cho giải thưởng Bài hát gốc hay nhất tại Oscar 2025.

Hiện, Gomez cảm thấy nhẹ nhõm vì khán giả tập trung bàn tán về diễn xuất, thay vì soi mói đời tư của cô. "Tôi thà bị chê đang làm công việc tồi tệ hơn là có người cứ xoáy vào cuộc sống cá nhân của tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và tự hào khi Emilia Pérez đã giúp tôi chứng minh niềm đam mê nghệ thuật", diễn viên bày tỏ trên Reuters.

Nên tập trung vào diễn xuất

Khởi đầu với vai trò diễn viên nhưng sau đó quyết định làm ca sĩ, Selena Gomez gây tranh cãi vì hát live kém, lạm dụng kỹ thuật phòng thu. Và nếu không bị chê hát dở, cô cũng thường xuyên lên báo vì chuyện đời tư, các mối quan hệ, vấn đề sức khỏe.

Hồi tháng 1, Gomez tuyên bố dừng ca hát để tập trung diễn xuất và nghỉ ngơi. Giọng ca Lose You to Love Me nói: "Tôi cảm thấy như mình chỉ phát hành thêm một album nữa thôi. Càng lớn lên, tôi càng thích sự ổn định. Việc ca hát khiến tôi mệt mỏi. Tôi không nghĩ mình là ca sĩ giỏi nhất. Tôi chỉ đơn giản là người thích sáng tác nhạc".

Theo ABC News, quyết định của Gomez được khán giả ủng hộ. Vì nếu xét về con đường diễn xuất, trước Emilia Pérez, cô chưa có nhiều phim đột phá nhưng cũng không đến nỗi bị chê bai như khi đi hát.

Một số độc giả trên diễn đàn Quora đồng tình rằng sự nghiệp đóng phim của Gomez có Spring Breakers, The Fundamentals of Caring, A Rainy Day in New York cũng như loạt 13 Reasons Why của Netflix là những tác phẩm hay, chứng minh cô diễn xuất ổn.

Selena Gomez đang đi đúng hướng. Ảnh: @selenagomez.

Năm 2021, series truyền hình Only Murders in the Building lên sóng đã gây được hiệu ứng tích cực cho người xem. Gomez thủ vai chính, nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả truyền hình. Vai Mabel Mora cá tính, mạnh mẽ của cô chứng tỏ diễn xuất tiến bộ.

Theo Page Six, tác phẩm đã trở thành series hài mở màn ấn tượng với nhiều lượt xem nhất lịch sử đài Hulu. Đây là động lực để nhà sản xuất tiếp tục làm phần 2.

Tờ Screenrant đánh giá điểm mạnh nhất của Gomez là sự linh hoạt trong diễn xuất. Cho dù đảm nhận vai chính hay vai khách mời, Gomez vẫn cố gắng cải thiện chất lượng diễn xuất. Nếu tiếp tục đi theo hướng này, cô được cho là sẽ có thêm nhiều dự án hay.