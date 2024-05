Con trai Madonna hẹn hò người mẫu gợi cảm

David Banda, con trai nuôi của siêu sao Madonna, đang hẹn hò người mẫu 21 tuổi Maria Atuesta.

Theo The Sun, chàng trai 18 tuổi yêu chân dài 21 tuổi sau khi gặp nhau tại chuyến lưu diễn Celebration Tour của Madonna hồi đầu năm. Tuy nhiên, đôi trẻ không có quá nhiều thời gian bên nhau.

Nguồn tin cho biết khi buổi biểu diễn âm nhạc hoành tráng ở bãi biển Copacabana (Brazil) kết thúc, David Banda nhanh chóng đáp chuyến bay về New York (Mỹ) để đoàn tụ cô người yêu gợi cảm.

"David và Maria say mê nhau. Maria là bạn gái đầu tiên của David và điều đó thực sự rất đáng yêu. Mặc dù phải đồng hành cùng mẹ khắp nơi trên thế giới, David vẫn cố gắng giải quyết tốt mọi việc và giữ liên lạc với Maria suốt hành trình này. Giờ đây, họ đã có thể gặp nhau, giống như thể họ chưa bao giờ xa nhau vậy", báo Anh tiết lộ.

Con trai Madonna đang hẹn hò người mẫu Maria Atuesta. Ảnh: The Sun.

Đầu tuần, David Banda đăng ảnh bạn gái lên mạng xã hội và chú thích: "Đó là ngày thứ hai vui vẻ". Trước đó, anh cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc dễ thương của Maria Atuesta và khen bạn gái "xinh tuyệt vời", "nụ cười đẹp nhất".

Maria Atuesta 21 tuổi, đang tạo dựng danh tiếng trong giới thời trang và mạng xã hội. Cô đã ký hợp đồng với 4 công ty người mẫu quốc tế, gồm Genetics in The Big Apple, Vie ở New Jerey, Youth ở Milan và Nation Worldwide.

Cô đồng thời đang theo học chuyên ngành Marketing tại Manhattan College với học phí 44.100 USD /năm. Trước đó, cô làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng và khách sạn để có tiền trang trải học phí.

David Banda sinh ra tại Malawi ở Đông Phi, được Madonna nhận nuôi năm 2006. Anh đam mê và chơi bóng đá từ năm 12 tuổi tại Học viện Benfica ở Lisbon. Năm 2018, David được học viện vinh danh là cầu thủ U12 xuất sắc. Ngoài thể thao, Banda đặc biệt yêu thích thời trang. Chàng trai trẻ từng gây sốc với phong cách ăn mặc khác biệt, thường xuyên mặc váy của mẹ ra đường.