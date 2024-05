Nỗi thất vọng của bom tấn Hollywood lớn nhất mùa hè 2024

Hollywood chứng kiến ​​doanh thu phòng vé sụt giảm vào dịp Memorial Day. Trong đó, bom tấn "Furiosa: A Mad Max Saga" mở màn kém, chỉ đạt 58,9 triệu USD sau 5 ngày.

Hollywood từng có niềm tin Furiosa: A Mad Max Saga và The Garfield Movie sẽ thu hút lượng lớn khán giả đến rạp vào mùa hè 2024. Thế nhưng, diễn biến của hai phim tại các hệ thống rạp vào dịp Memorial Day (kỳ nghỉ Ngày Tưởng niệm) đang trái với kỳ vọng.

Warner Bros. báo cáo Furiosa chỉ thu được 25,6 triệu USD tính đến ngày 26/5. Phim đang trong cuộc đua sít sao để giành lấy vị trí quán quân tẻ nhạt với phim hoạt hình The Garfield Movie của Sony - bộ phim mang về 24,8 triệu USD cuối tuần qua và ước tính đạt 31 triệu USD trong 4 ngày.

"Cả hai đều không thể cứu vãn kỳ nghỉ cuối tuần. Đây là tuần mở màn Ngày Tưởng niệm tệ nhất đối với Hollywood", AP đưa tin.

Lý do tiền truyện "Max Điên" không phải cơn sốt phòng vé

Không chỉ bị khán giả Bắc Mỹ thờ ơ, Furiosa được Variety báo cáo rằng đang ảm đạm tại phòng vé quốc tế với doanh thu chỉ 33,3 triệu USD từ 75 vùng lãnh thổ. Tổng doanh thu toàn cầu của phim hiện là 58,9 triệu USD , một con số khiêm tốn.

Với tốc độ chậm chạp này, khả năng hoàn vốn và sinh lời của phần thứ 5 trong loạt phim hậu tận thế của đạo diễn George Miller không cao. Phim "ngốn" 168 triệu USD kinh phí sản xuất (chưa bao gồm chuyến quảng bá hoành tráng với điểm dừng tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77) nên cần thu về tối thiểu 380 triệu - 400 triệu USD .

David A. Gross - nhà điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research - nhận định Furiosa có mở đầu kém vì nhiều lý do. Theo ông, thể loại tiền truyện như Furiosa kém sức hút bởi không có sự góp mặt của các ngôi sao từ loạt phim gốc.

Ông dẫn chứng trường hợp Solo: A Star Wars Story (2018) - phim riêng về thời trai trẻ của Han Solo - một trong những anh hùng quan trọng nhất vũ trụ Star Wars, đáp ứng được tầm vóc của bom tấn mãn nhãn với những trận chiến dài hơi. Nhưng nếu đặt lên bàn cân với Rogue One, The Force Awakens hay The Last Jedi, rõ ràng đây là phần tệ nhất, nhạt nhòa và dễ quên. Sạn to nhất của phim nằm ở khâu xây dựng nhân vật.

Hay, ngay cả The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes (2023) thu 337 triệu USD , cũng không sánh được với câu chuyện Hunger Games gốc vì thiếu vắng Jennifer Lawrence trong vai Katniss Everdeen. Nhưng nhờ hãng Lionsgate chi cho The Ballad of Songbirds and Snakes ít hơn so với các phần trước, phần tiền truyện lại thành công về mặt tài chính.

Furiosa không đạt doanh thu mở màn như mong đợi. Ảnh: ABC News.

"Trong trường hợp của Furiosa, Warner Bros. dường như không cân nhắc điều này và không cắt giảm chi tiêu, dẫn đến việc bộ phim phải đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn trong việc thu lợi nhuận", Variety viết.

Shawn Robbin, nhà sáng lập Box Office Theory, thì nhấn mạnh: "Furiosa tái khẳng định quan điểm cho rằng phim tiền truyện với các nhân vật được làm lại rất khó bán cho khán giả bình thường".

Trước Furiosa, Mad Max: Fury Road (2015) với sự tham gia của Tom Hardy và Charlize Theron cũng rơi vào tình trạng tương tự. Được ca ngợi là một trong những tác phẩm hành động hay nhất, song phim này không hẳn gây sốt phòng vé. Phim mở màn với 45 triệu USD và thu tổng cộng 380 triệu USD so với kinh phí 150 triệu USD cũng không phải là quá lãi. Mad Max: Fury Road thậm chí không nằm trong top 20 phim có doanh thu cao nhất năm 2015.

Mad Max, loạt phim 45 năm tuổi, được giới mê phim yêu thích nhưng chưa hoàn toàn gây được tiếng vang với khán giả phổ thông. Riêng phần Furiosa được nhận định là không mở rộng một cách có ý nghĩa đối với nhóm khán giả lớn tuổi.

Khi nào mùa phim hè tăng tốc?

Doanh thu kỳ nghỉ Ngày Tưởng niệm tại các rạp ở Mỹ và Canada giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, Comscore cho hay. Điều này khiến các chủ của hệ thống rạp chiếu phim cảm thấy lo lắng.

Ngoài Furiosa: A Mad Max Saga và The Garfield Movie, những phim khác được chiếu trong dịp này bao gồm If của Paramount, dự kiến "bỏ túi" 21 triệu USD , và Kingdom of the Planet of the Apes dự kiến ​​​​thu về 17,1 triệu USD sau khi kỳ nghỉ khép lại. Trong khi đó, The Fall Guy cũng sẽ bán thêm được 7,6 triệu USD tiền vé.

"Không con số nào trên đây cho thấy dấu hiệu tốt đối với mùa phim hè - mùa phim chắc chắn không đạt nổi mốc chuẩn 4 tỷ USD . 2024 là năm đầu tiên phim Marvel không mở màn mùa hè, và không có quá nhiều bom tấn trong tháng 5. Khán giả tỏ ra thờ ơ với hầu hết tựa phim mới, mặc dù đa số phim đều được giới phê bình đánh giá tích cực", Variety viết.

Mùa phim hè 2024 có khởi đầu chậm chạp hơn so với mọi năm. Ảnh: CinemaPlus.

Theo Business Insider, các ông lớn trong ngành phim chiếu rạp cũng như chủ hệ thống rạp đang hy vọng những tác phẩm sắp ra mắt, bao gồm Deadpool & Wolverine và Inside Out 2, sẽ thúc đẩy doanh thu phòng vé để bù vào lợi nhuận chậm chạp ban đầu. Ngày phát hành của Deadpool & Wolverine được dời từ 4/5 sang 26/7, sau khi cuộc đình công của WGA và SAG-AFTRA khiến quá trình sản xuất bị trì hoãn.

Đứng trước những thất vọng kéo dài, giới quan sát vẫn tỏ ra lạc quan khi tin rằng từ cuối tháng 6, hệ thống rạp chiếu sẽ nhộn nhịp trở lại với Despicable Me 4, Twisters, A Quiet Place: Day One và Horizon: An America Saga.

Shawn Robbin, nhà sáng lập Box Office Theory, khẳng định: "Mùa phim hè năm nay có khởi đầu chậm hơn dự kiến, nhưng tôi tin hai tháng tới sẽ tăng tốc".