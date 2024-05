Cơ bụng số 11 của Jisoo

Ngày 28/5, huấn luyện viên pilates của Jisoo đăng ảnh nữ ca sĩ đang say mê tập luyện. Trong ảnh, thành viên BlackPink mặc đồ tập ôm sát, khoe vòng eo thon gọn khi thực hiện tư thế cây cầu.

Giáo viên pilates cho biết Jisoo đã rất nghiêm túc và chăm chỉ với bộ môn này nhiều năm qua. Kết quả, nữ idol lộ rãnh bụng số 11, dáng người cũng chuẩn hơn trước. Những bức ảnh này được người hâm mộ Jisoo chia sẻ kèm những lời xuýt xoa.

Theo Wikitree, Jisoo tập pilates 3-4 buổi/tuần, kết hợp các bài yoga từ nhẹ nhàng đến nâng cao. Thỉnh thoảng, cô tập cardio cường độ thấp (LISS) hoặc đi bộ nhanh trên máy. Việc Jisoo chăm tập luyện đã truyền cảm hứng cho nhiều người.

Jisoo say mê tập luyện để duy trì vóc dáng đẹp. Ảnh: @pilates.sun.

Về chế độ dinh dưỡng, Jisoo ăn đủ 3 bữa mỗi ngày và không ăn kiêng. Cô chú trọng vào rau xanh, trái cây tươi, quả mọng, chocolate... Theo Health Yogi, Jisoo ăn táo vào bữa sáng. Bữa trưa của cô là salad hoặc ức gà ăn kèm các loại rau củ. Đến tối, cô ăn cơm với trứng, thịt gà và salad.

Ca sĩ cho biết hình thành thói quen uống đủ 8 cốc nước mỗi ngày để thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể. Ngoài tập pilates và ăn uống khoa học, việc Jisoo tập luyện vũ đạo khi đi hát cũng góp phần góp cô duy trì vóc dáng.

Sau khi quyết định không tái ký hợp đồng cá nhân với YG Entertainment, Jisoo trở thành nghệ sĩ tại công ty do anh trai cô thành lập. Thời gian qua, ca sĩ không hoạt động âm nhạc nhiều, chủ yếu tham dự các tuần lễ thời trang. Cô và 3 thành viên chưa tung sản phẩm chung.

Jisoo tên thật là Kim Ji Soo, sinh năm 1995. Cô là chị cả của BlackBink, đảm nhận vị trí visual của nhóm. Nữ ca sĩ cũng là đại sứ toàn cầu ở mảng thời trang và làm đẹp của Dior. Cô gây ấn tượng bởi nét đẹp ngọt ngào, mong manh và thanh lịch.

