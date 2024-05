Lee Hyori khó mang thai

Bước sang tuổi 45, Lee Hyori đã từ bỏ kế hoạch mang thai tự nhiên hoặc sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Theo Chosun, tham gia show truyền hình Mom, Shall We Travel Alone? cùng mẹ mới đây, Lee Hyori thẳng thắn nói ra suy nghĩ khi mẹ cô liên tục ám chỉ về việc muốn có cháu bồng bế.

Trong chuyến đi đến Kyungju (Hàn Quốc), khi gặp những đứa trẻ nhận ra Lee Hyori, mẹ cô bày tỏ niềm tự hào vì có con gái nổi tiếng. Khi Lee quan sát đám trẻ, cô bỗng nói bâng quơ rằng "ước gì mình có con gái". Lập tức, mẹ cô cũng bày tỏ mong muốn thấy Hyori sinh con.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ tiết lộ đã từ bỏ ý định mang thai và nói: "Bây giờ đã quá muộn rồi". Mẹ cô liền than thở, khuyên Lee Hyori cố gắng như những phụ nữ khác trước khi bỏ cuộc. Tuy nhiên, nữ ca sĩ nói không muốn sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, mặc cho mẹ cô tiếp tục thể hiện nỗi thất vọng.

Lee Hyori từ bỏ kế hoạch mang thai tự nhiên. Ảnh: Sedaily.

4 năm trước, cô từng chia sẻ trên chương trình Hang Out with Yoo về mong muốn làm mẹ. Thời điểm năm 2020, Lee Hyori bày tỏ rằng cô có kết hoạch mang thai, dù điều này không dễ dàng vì cô đã lớn tuổi.

Lee Hyori kết hôn với Lee Sang Soon vào năm 2013 và chuyển đến Jeju sống. Thời gian đầu, chuyện tình cảm của họ không được công nhận. Công chúng Hàn Quốc cho rằng nhạc Lee Sang Soon “lép vế” vợ về mọi mặt. Tuy nhiên, hai người chứng tỏ tình yêu bền chặt suốt 10 năm qua.

Gần đây, việc Lee Hyori tham gia nhiều chương trình giải trí thay vì tập trung cho âm nhạc gây tranh luận. Theo Ten Asia, nhà phê bình âm nhạc Kim Do Hoon viết: "Tôi cảm thấy tồi tệ cho Lee Hyori trong những ngày này. Tôi không thể hiểu được lý do đằng sau việc cô ấy liên tục tham gia các chương trình giải trí và ở đó, cô ấy khai thác chuyện quá khứ. Bằng cách xuất hiện trên những chương trình kiểu này, cô ấy cho thấy bản thân đang phải cố gắng để không bị lãng quên".

Lee Hyori đã không phát hành album mới kể từ năm 2017. Sau đó Lee Hyori tham gia một số dự án âm nhạc mới nhưng không phải sản phẩm cá nhân.