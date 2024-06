Katy Perry được tỷ phú giàu nhất châu Á trả cát-xê hàng triệu USD

Sau Rihanna, đến lượt Katy Perry được mời biểu diễn trong tiệc trước lễ cưới của con trai tỷ phú Mukesh Ambani.

Theo Standard, Katy Perry đang đến thành phố biển Cannes (miền Nam nước Pháp) để trình diễn trong bữa tiệc hóa trang trước lễ cưới của Anant Ambani - con trai tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani.

Nguồn tin cho biết Mukesh - người sở hữu khối tài sản ròng 114 tỷ USD - chi hàng triệu USD cho sự xuất hiện của chủ nhân hit Firework. Hiện, danh sách ca khúc mà Perry sẽ trình diễn chưa được tiết lộ.

Katy Perry sẽ biểu diễn tại tiệc hóa trang trước lễ cưới của con trai tỷ phú Ấn Độ. Ảnh: Hindustan Times.

Anant Ambani, 29 tuổi, và cô dâu Radhika Merchant liên tục tổ chức tiệc trước khi lễ cưới chính thức diễn ra ở Mumbai (Ấn Độ) vào tháng 7. Hồi tháng 3, các buổi lễ của bộ đôi đã gây xôn xao khắp mạng xã hội bởi độ hoành tráng, xa hoa.

Thời điểm đó, Rihanna là ngôi sao được mời hát. Cô lần lượt trình diễn các bản hit Diamonds, Work, Bitch Better Have My Money, Umbrella, Consideration, Stay..., đồng thời thể diễn những động tác sexy do Parris Goebel biên đạo. Gia đình Ambani đã lên sân khấu chụp ảnh và ôm Rihanna sau bài hát cuối cùng.

Daily Mail ước tính Rihanna được trả khoảng 6 triệu USD cho show này. Tuy nhiên, nguồn tin từ India Today tiết lộ rằng cát-xê thực nhận của ca sĩ khoảng 8- 9 triệu USD .

Sự kiện này đã thu hút những vị khách nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm các CEO công nghệ toàn cầu, các ngôi sao Bollywood, biểu tượng nhạc pop và các chính trị gia như Karlie Kloss, Ivanka Trump, Bill Gates, Robert Iger và Mark Zuckerberg.

Theo Standard, Mukesh Ambani sẵn sàng chi mạnh tay để mời các siêu sao hàng đầu thế giới tham gia tiệc của gia đình ông. Trong lễ cưới con gái vào năm 2018, Mukesh đã trả cho Beyoncé 6 triệu USD để biểu diễn trước dàn khách mời.