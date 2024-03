Cát-xê triệu USD của Rihanna và dàn sao khi hát đám cưới

Rihanna, Beyoncé nhận hàng triệu USD cho màn trình diễn trước gia đình tỷ phú Ấn Độ. Katy Perry, Jennifer Lopez cũng được trả cát-xê cao khi hát đám cưới.

19 ca khúc, 40 phút, 1.200 khán giả - Rihanna mô tả sân khấu buổi tiệc trước lễ cưới của con trai tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani là "show diễn đúng nghĩa đầu tiên của cô sau 8 năm".

Theo The Independent, tỷ phú Ambani rút hầu bao 6,3 triệu USD để đổi lấy cái gật đầu của Rihanna. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với India Today tiết lộ số tiền cô thực nhận phải đến 8- 9 triệu USD .

Trong sự kiện, siêu sao nhạc RnB hát loạt hit Work, Wild Thoughts, Birthday Cake, Pour It Up, Diamonds... và thể hiện những động tác sexy do Parris Goebel biên đạo. Gia đình Ambani đã lên sân khấu chụp ảnh và ôm Rihanna sau bài cuối cùng.

Gia đình Ambani lên sân khấu chụp ảnh và ôm Rihanna sau bài hát cuối cùng. Ảnh: Hindustan Times.

Kiếm bộn tiền

Hindustan Times nhận định việc thuê nghệ sĩ quốc tế hát đám cưới là "mốt của giới tỷ phú Ấn Độ". Tờ báo dẫn chứng trường hợp Isha Ambani - ái nữ của tỷ phú Mukesh Ambani - đồng ý chi 3- 4 triệu USD mời Beyoncé hát Crazy In Love, Naughty Girl và Perfect trong hôn lễ trị giá 100 triệu USD cách nay 6 năm.

Jennifer Lopez và Nicole Scherzinger phục vụ 6.000 khách mời trong lễ cưới tỷ phú Sanjay Hinduja và Anusuya Mahtani ở Udaipur, Ấn Độ vào năm 2015. Marie Claire sau đó tiết lộ thù lao của JLo là 6,2 triệu USD , và cát-xê của nghệ sĩ khác khi hát đám cưới: Madonna ( 6,2 triệu USD ), Christina Aguilera ( 2,2 triệu USD ), The Rolling Stones ( 4,3 triệu USD ).

Hồi năm 2004, hôn lễ của Vanisha Mittal - con gái Lakshmi Mittal (trùm ngành thép Ấn Độ) - và Amit Bhatia là "tuyên bố cho sự giàu có, quyền lực và xa hoa bậc nhất thế giới". Với chi phí tổ chức 60 triệu USD , gia đình tỷ phú bỏ ra 330.000 USD mời sao nhạc pop Kylie Minogue biểu diễn trong 30 phút. Đồng nghĩa, mỗi phút trôi qua, cô đút túi 11.000 USD .

Mức cát-xê này được xem là "khủng" tại thời điểm đó, giúp Minogue được lưu vào sách Kỷ lục Guinness là Ca sĩ hát lễ cưới với thù lao cao nhất thế giới.

Kylie Minogue từng thiết lập kỷ lục Ca sĩ hát lễ cưới với thù lao cao nhất thế giới. Ảnh: Hello Magazine.

Theo Marie Claire, Katy Perry nhận 1,9 triệu USD cho 45 phút hát chúc phúc Holly Valance. Số tiền đó không chênh lệch nhiều so với những gì cựu Miss World Priyanka Chopra được trả khi biểu diễn ở tiệc của con gái giám đốc điều hành Eros International Kishore Lulla.

Shakira, Chris Martin, Black Eyed Peas, Eric Clapton... cũng từng kiếm bộn tiền từ các show có lượng khách mời giới hạn, từ châu Mỹ sang châu Âu.

Danh ca Elton John có lẽ là nghệ sĩ đắt show hát lễ cưới nhất. Ông từng hát và chơi piano tại hôn lễ lần thứ 4 của MC Rush Limbaugh với thù lao 1 triệu USD . Ngoài ra, ông biểu diễn tại lễ cưới của con gái Jeffery Katzenburg, cựu giám đốc Disney và một tiệc cưới khác ở Canada để đổi lấy khoản quyên góp cho quỹ phòng chống AIDS.

Giới ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn giàu nhanh nhờ show đám cưới, Fortune khẳng định. Tờ này cho biết dàn nhạc Jordan Kahn có thể kiếm 1,5 triệu USD /năm cho việc trình diễn trước cô dâu và chú rể. Còn Music Industry How To thông tin rằng ca sĩ, ban nhạc được trả không dưới 1.500 USD , tối đa 15.000 USD cho đêm diễn duy nhất.

Không dễ nhận được cái gật đầu

Theo Rolling Stone, nghệ sĩ không trực tiếp thương thảo với chủ nhân bữa tiệc mà phải thông qua công ty quản lý. Ngoài cát-xê, có những điều khoản khắt khe phía nghệ sĩ đưa ra nếu muốn nhận cái gật đầu từ họ.

Một chủ tiệc sẵn sàng trả 250.000 USD để thuê Bruce Springsteen biểu diễn riêng, tuy nhiên ông từ chối. Ban nhạc U2 thường xuyên nhận được lời mời tương tự, nhưng lại không được đáp ứng yêu cầu về sân khấu, số lượng bài hát.

"Một số nghệ sĩ đòi thù lao cao ngất ngưởng nên chúng tôi buộc phải cân nhắc người khác", một người trong ngành nói. Người này chia sẻ thêm: "Nghệ sĩ muốn bảo mật tuyệt đối số tiền, song chúng tôi có thể tiết lộ giao dịch giao động từ 5 con số, cho đến 6 hoặc 7 con số dành cho các biểu tượng nhạc pop".

Jay Siegan - chủ công ty Jay Siegan Presents, từng thương thảo thành công với Coldplay và Celine Dion - phát biểu: "Tôi liên tục động viên khách hàng vượt qua cú sốc về báo giá", đồng thời kể về mức giá 7 con số của Bruno Mars. Một nguồn tin khác cho hay Mars có thể "đòi" khoảng 4 triệu USD .

Bruno Mars hát lễ cưới với thù lao khoảng 4 triệu USD . Ảnh: Pinterest.

Đối với ban nhạc, hợp đồng phức tạp hơn. Mark McGrath, giọng ca chính của ban nhạc rock Sugar Ray, kể các thành viên do dự trước lời đề nghị béo bở. Bởi họ phải tính đến phương án mang theo dàn nhạc cụ nặng hàng tấn đi Bahamas, Hawaii hay bất cứ đâu mà khách hàng yêu cầu.

Sau dịch Covid-19, hợp đồng mời hát ngày càng tăng và nghệ sĩ cũng yêu cầu số tiền cao hơn. Nhiều ca sĩ, ban nhạc từ chối đề cập hoặc không phản hồi khi được Rolling Stone hỏi về cát-xê.

Bỏ qua yếu tố tiền bạc, có trường hợp ca sĩ gật đầu vì mối quan hệ thân thiết, sự kính nể đối với phía ngỏ lời. Ellie Goulding từng cảm thấy kinh ngạc khi được hát trong lễ cưới thế kỷ của Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton vào tháng 4/2011.

"Tôi chưa từng nghĩ tới vinh dự này. Ban đầu, tôi lo lắng và choáng ngợp, nhưng không khí hôm ấy thực sự rất vui, tuyệt vời. Tôi không tin rằng mình có thể hoàn thành phần trình diễn đó", Goulding bày tỏ.