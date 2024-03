50.000 khán giả xếp hàng chờ xem Taylor Swift ở Singapore

Natalie Bell (trái) và Cherise Wong (phải) mặc trang phục thể thao lấy cảm hứng từ MV You Belong With Me năm 2009. Trong đó, Natalie cosplay đội trưởng cổ vũ cô gái lạnh lùng, còn Cherise vào vai nhân vật chính Jane giản dị trong ban nhạc. Hai nữ sinh 18 tuổi chia sẻ, họ bắt đầu lên kế hoạch cho trang phục từ tháng 6/2023. Mỗi bộ mất khoảng 6 giờ để thực hiện thủ công.