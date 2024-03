Rihanna biểu diễn ở tiệc trước lễ cưới con trai tỷ phú Ấn Độ

Ngôi sao âm nhạc lần lượt thể hiện các bản hit "Diamonds", "Work", "Umbrella"... trong tiệc trước siêu lễ cưới của con trai tỷ phú giàu nhất châu Á.

Variety đưa tin vào tối 1/3, Rihanna biểu diễn trong buổi tiệc trước lễ cưới của Anant Ambani - con trai tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani, ở Jamnagar (Gujarat, Ấn Độ). Sân khấu hoành tráng không kém concert được dựng lên cho sự xuất hiện của cô cùng ban nhạc và vũ công.

Trong sự kiện xa hoa, siêu sao nhạc RnB lần lượt hát các bản hit Diamonds, Work, Bitch Better Have My Money, Umbrella, Consideration, Stay..., đồng thời thể diễn những động tác sexy do Parris Goebel biên đạo.

Rihanna diện chiếc váy xanh lá đính hạt rực rỡ và khép lại màn trình diễn với chiếc mũ đội đầu màu hồng nổi bật. Theo nguồn tin, gia đình Ambani đã lên sân khấu chụp ảnh và ôm Rihanna sau bài hát cuối cùng.

Rihanna biểu diễn trong bữa tiệc kỷ niệm trước lễ cưới. Ảnh: @robynsaucy.

Rất nhiều khách mời dùng điện thoại ghi lại sự xuất hiện của Rihanna và liên tục hò hét, hòa theo điệu nhạc vì đã rất lâu nữ ca sĩ mới biểu diễn. Lần gần nhất Rihanna làm bùng nổ sân khấu là tại siêu cúp bóng bầu dục Super Bowl 2023.

Ngoài Rihanna, Diljit Dosanjh và ảo thuật gia David Blaine cũng biểu diễn trong sự kiện mở màn cho lễ cưới này.

Theo Variety, mặc dù người thừa kế Anant Ambani chưa kết hôn với vị hôn thê Radhika Merchant cho đến tháng 7, các lễ kỷ niệm hoành tráng đã được tiến hành từ ngày 1/3. Rihanna biểu diễn trong đêm đầu tiên. Các báo cáo cho hay Bill Gates, Mark Zuckerberg và Giám đốc điều hành Disney Bob Iger đều có tên trong danh sách khách mời dự cưới.

Sau khi diễn xong, Rihanna nhanh chóng ra sân bay Jamnagar và được người hâm mộ vây kín xin chụp ảnh, chữ ký.

Rihanna ra về sau khi biểu diễn xong. Ảnh: @allanzeretzke.

Daily Mail ước tính 6 triệu USD là con số tối thiểu để mời Rihanna biểu diễn. Trước Rihanna, gia đình Ambani đã chi hơn 100 triệu USD cho lễ cưới của con gái vào năm 2018 và mời Beyoncé hát trong đêm đó.

Rihanna hát trước tỷ phú giàu nhất châu Á Siêu sao nhạc RnB lần lượt thể hiện các bản hit "Diamonds", "Work", "Bitch Better Have My Money", "Umbrella"... trong buổi tiệc hoành tráng.