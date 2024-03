Dwayne Johnson chính thức sở hữu nghệ danh "The Rock" cùng danh hiệu "Người đàn ông hấp dẫn nhất giới thể thao và giải trí".

Variety đưa tin chính phủ Mỹ cấp quyền sở hữu nghệ danh The Rock và 24 biệt danh, tên gọi khác cho Dwayne Johnson từ ngày 29/2. Đây là một phần trong thỏa thuận giữa tài tử và TKO Group Holdings để anh gia nhập ban giám đốc tập đoàn. Trước đó, bản quyền thuộc về WWE - công ty đấu vật đã sáp nhập TKO.

Danh sách các biệt hiệu nổi tiếng gồm The Rock, Rocky Maivia, Team Corporate, Rock Nation, The Nation, Roody Poo, Jabroni, The Samoan Sensation, The Blue Chipper, The Brahma Bull, The People’s Champion, The Great One... Đáng chú ý, danh hiệu "The most electrifying man in sports and entertainment" (Người đàn ông hấp dẫn nhất giới thể thao và giải trí) cũng thuộc về tài tử cơ bắp.

Ngoài ra, anh còn được phép sử dụng các câu nói "If you smell what The Rock is cooking" (Nếu bạn hiểu tôi đang nói gì), Know Your Role and Shut Your Mouth (Biết vị trí của mình và ngậm miệng lại), The Rock Just Bring It (Thử đánh bại The Rock đi)...

Dwayne Johnson được quyền sở hữu 25 tên gọi. Ảnh: The Hollywood Reporter.

Theo thỏa thuận với TKO, sao Fast and Furious có quyền sử dụng các logo, nhãn hiệu cũng như "tất cả biệt danh, tranh biếm họa, giọng nói, chữ ký, cử chỉ, thói quen, trang phục hoặc các bộ phận của trang phục, phụ kiện và đai chiến thắng" liên quan đến giai đoạn anh còn hoạt động dưới quyền WWE.

"Thỏa thuận cũng bao gồm 30 triệu USD cổ phiếu TKO và gần 500.000 USD tiền bản quyền thương mại từ WWE vào năm 2023. The Rock sẽ tiếp tục nhận tiền bản quyền mỗi năm vì WWE đã được cấp quyền sử dụng một số tài sản trí tuệ của anh ấy trong vòng 10 năm tới", Complex thông tin thêm.

Dwayne Johnson sinh năm 1972 tại bang California (Mỹ) trong gia đình có truyền thống đấu vật. Trước khi gia nhập WWE và trở thành siêu sao điện ảnh, anh từng chơi cho đội bóng bầu dục Miami Hurricanes vào thập niên 1990. Sau đó, anh lấy nghệ danh The Rock và gia nhập giới phim ảnh.

Hai thập kỷ đóng phim, anh sở hữu nhiều vai ấn tượng. Trong đó, thương hiệu Fast and Furious đã giúp tài tử vươn tầm siêu sao Hollywood và bỏ túi cát-xê hàng triệu USD.