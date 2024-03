Màn trình diễn của Rihanna trước mặt tỷ phú Ấn Độ bị chế giễu

Khán giả xem qua video chê Rihanna lười, không chịu làm mới bản thân khi trình diễn trong buổi tiệc trước lễ cưới của con trai tỷ phú Mukesh Ambani.

Theo Page Six, màn trình diễn của Rihanna trong buổi tiệc trước lễ cưới của Anant Ambani - con trai tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani, bị dân mạng chê "mờ nhạt và nhàm chán".

Trên X (Twitter), có thành viên chia sẻ: "Cô ấy nhận cục tiền to đùng và thể hiện những tiết mục rập khuôn, khô khan, không có gì mới mẻ hay hấp dẫn cả". Một số người nhận xét Rihanna giảm phong độ, không duy trì năng lượng tốt trong đêm diễn.

Sân khấu tối 1/3 đánh dấu lần trở lại hiếm hoi của ngôi sao tỷ phú sau 13 phút xuất hiện ở siêu cúp bóng bầu dục Super Bowl 2023. Do đó, những người theo dõi - dủ chỉ xem qua video được quay lại - càng mong đợi vào sự bùng nổ của Rihanna.

Rihanna ra sân bay về Mỹ sau màn trình diễn gây bàn tán. Ảnh: Mega.

"Tuy nhiên, cô ấy không làm chúng tôi kinh ngạc. Rihanna là nghệ sĩ cực kỳ lười biếng, không bao giờ dành thời gian cải thiện phần trình diễn của mình", một người châm biếm.

"Tôi yêu Rihanna nhưng không thể vờ như không hiểu rằng show nhạc của cô ấy rất chán, thậm chí là buổi hòa nhạc chán nhất tôi từng tham dự", người khác nêu quan điểm.

Trước luồng phản ứng trái chiều, đại diện của Rihanna giữ im lặng.

Trước đó, Variety đưa tin Rihanna đáp chuyến bay đến Jamnagar (Gujarat, Ấn Độ) để biểu diễn trong buổi tiệc trước lễ cưới của Anant Ambani - con trai tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani. Sân khấu lớn được dựng lên cho sự xuất hiện của cô cùng ban nhạc và vũ công.

Trong sự kiện xa hoa, cô lần lượt hát các bản hit Diamonds, Work, Bitch Better Have My Money, Umbrella, Consideration, Stay..., đồng thời thể diễn những động tác sexy do Parris Goebel biên đạo. Gia đình Ambani đã lên sân khấu chụp ảnh và ôm Rihanna sau bài hát cuối cùng.

Daily Mail ước tính Rihanna được trả khoảng 6 triệu USD cho show này. Tuy nhiên, nguồn tin từ India Today tiết lộ rằng cát-xê thực nhận của ca sĩ khoảng 8- 9 triệu USD .