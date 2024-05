Con gái Brad Pitt nộp đơn xin bỏ họ bố

Thông tin Shiloh quyết định bỏ họ bố khỏi tên thật gây sốc. Bởi trước đó, ái nữ được kể là người con gắn bó nhất với Brad Pitt.

Theo TMZ, vào sinh nhật 18 tuổi ngày 27/5, Shiloh nộp đơn xin bỏ họ "Pitt" khỏi tên thật. Nguồn tin nói mặc dù yêu cầu này vẫn chưa được chấp thuận, ái nữ đã sử dụng tên Shiloh Jolie khi đến lớp học vũ đạo.

Tin này khiến nhiều người sốc. Bởi trước đó, Shiloh được kể là đứa con gắn bó nhất với Brad Pitt. Thậm chí, In Touch từng đưa tin vài tháng trước khi bước sang tuổi 18, Shiloh đã cân nhắc chuyển đến sống cùng bố. Nguồn tin kể: "Cô ấy yêu quý Brad và luôn coi mình là con gái bé bỏng của bố".

Hiện, Brad Pitt chưa lên tiếng về thông tin trên.

Shiloh nộp đơn xin bỏ họ bố. Ảnh: Hello Magazine.

Việc Shiloh quyết định bỏ họ bố khỏi tên thật diễn ra sau vài ngày Vivienne - một trong 2 con sinh đôi của cặp sao Hollywood - có hành động tương tự. Ngày 26/5, People đưa tin trong phần thông tin vở kịch The Outsiders - dự án Vivienne cùng mẹ sản xuất, tên của cô bé không còn ghi họ "Pitt".

Cùng với Vivienne và Shiloh, con gái nuôi gốc Phi Zahara từng thể hiện sự ghẻ lạnh với bố khi bỏ họ Pitt. Cô nói với các bạn ở hội nữ sinh Alpha Kappa Alpha: "Tên tôi là Zahara Marley Jolie". Theo Page Six, Zahara hiện bận rộn việc học ở Cao đẳng Spelman và chưa bao giờ chụp ảnh cùng Brad Pitt trong 8 năm qua.

Mối quan hệ giữa bố con tài tử Once Upon A Time… In Hollywood luôn là chủ đề sốt dẻo trên các phương tiện truyền thông. Liên quan đến tranh chấp gần đây giữa anh và Jolie, cựu vệ sĩ của gia đình Jolie-Pitt đã tiết lộ Jolie từng "khuyến khích" các con không gặp bố khi tài tử đến thăm.

People cho biết nhân viên an ninh đưa ra lời khai sau khi sao Maleficent tố cáo Pitt bạo hành cô từ trước vụ xô xát trên máy bay năm 2016, dẫn đến việc cô đệ đơn ly hôn.