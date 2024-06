Hai ca sĩ Hàn phủ nhận cáo buộc ngủ với fan nữ

Ngày 4/6, Ten Asia đưa tin SM Entertainment lên tiếng về cáo buộc Haechan và Johnny (NCT) qua đêm tập thể với 3 fan nữ. Công ty viết: "Hiện nay, những tin đồn kích động như mua bán dâm, sử dụng chất cấm liên quan đến Johnny và Haechan đang được lan truyền một cách bừa bãi. Chúng tôi xác nhận chuyện này hoàn toàn sai sự thật và đây là hành vi phạm tội, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự nghệ sĩ".

SM Entertainment cho biết 2 nghệ sĩ của họ phải chịu "những lời phỉ báng ác ý". Vì thế, công ty tiến hành thu thập tài liệu về những bài đăng liên quan đến tin đồn và xem xét khởi kiện.

"Chúng tôi không bỏ qua cho hành vi phạm tội. Chúng tôi đảm bảo thủ phạm phát tán thông tin sai lệch sẽ bị trừng phạt và sẽ không được khoan hồng, bất kể họ là ai, mang quốc tịch nào", công ty khẳng định.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền bài đăng tố cáo Johnny và Haechan ngủ với 3 cô gái Nhật Bản, trong đó có 2 người là fan của các thành viên khác trong nhóm NCT.

Tài khoản tung tin này có nick name @kira_ceo_main (thuộc sở hữu của nhân vật nổi tiếng trong ngành giải trí về đêm ở Nhật), đã đăng ảnh tiệc tùng và khoảnh khắc 3 cô gái đứng trước cửa khách sạn Capitol Hotel Tokyo, check-in thẻ phòng khi theo chân Haechan, Johnny về nơi 2 thành viên nhóm nhạc Kpop lưu trú tại Nhật.

Tuy nhiên, không lâu sau, tài khoản này đã xóa bài đăng. Trước khi SM lên tiếng phủ nhận, mạng xã hội chia làm nhiều luồng ý kiến trái nhiều. Các khán giả bày tỏ sự thất vọng, chỉ trích 2 ca sĩ trẻ. Ngược lại, cộng đồng người hâm mộ Johnny và Haechan đã không ngừng bảo vệ thần tượng.

Theo Ten Asia, ngoài 2 thành viên NCT, ca sĩ Heechul của Super Junior cũng bị réo tên trong ồn ào nhưng anh nhanh chóng phủ nhận.

