Rosé gây lo lắng

Hindustan Times đưa tin trong video hậu trường mới đây, Rosé (BlackPink) xuất hiện với vóc dáng mảnh khảnh khi mặc áo crop-top cùng quần short. Khoảnh khắc này đang gây bàn tán trên mạng. Một số người nhận xét nữ thần tượng gầy hơn trước.

"Cô ấy trông không khỏe mạnh", "Có vẻ như cô ấy đã sụt cân nhiều. Chuyện gì đang xảy ra thế?", "Lịch trình dày đặc đã khiến Rosé ngày càng gầy hơn"... là loạt bình luận của dân mạng. Người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho sức khoẻ của Rosé.

Nguồn tin cho biết sau khi kết thúc hợp đồng cá nhân với YG Entertainment, Rosé tập trung vào các dự án solo. Ngoài việc làm nhạc, cô phải di chuyển liên tục trên khắp thế giới để tham gia sự kiện. Cuối tháng 2, cô tham gia Paris Fashion Week, sau đó góp mặt trong sự kiện của một thương hiệu vali. Đầu tháng 5, cô có chuyến công tác ở New York (Mỹ).

Đây không phải lần đầu Rosé khiến khán giả lo lắng vì vấn đề cân nặng. Khi biểu diễn ở Pháp tháng 7/2023, giọng ca xứ Hàn để lộ cơ thể được nhận xét quá gầy khi mặc áo quây của Saint Laurent. Trong giai đoạn tập trung cho concert Born Pink, Rosé và các thành viên còn lại của BlackPink cũng lộ dấu hiệu mệt mỏi, rối loạn giờ giấc do di chuyển liên tục giữa các nước.

Rosé (sinh năm 1997), tên thật Park Chae Young. Năm 2016, cô ra mắt với vai trò giọng ca chính của nhóm BlackPink, trực thuộc YG Entertainment. Bên cạnh âm nhạc, Rosé được săn đón và có sức ảnh hưởng ở lĩnh vực thời trang.

Không chỉ nổi bật nhờ chất giọng lạ, ca sĩ 27 tuổi còn được biết đến là một trong những idol Hàn sở hữu thân hình thon thả với chiều cao 1,68 m. Trước đó, cân nặng của cô khoảng 46 kg và vòng eo luôn ở ngưỡng dưới 60 cm.

