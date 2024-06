Dara (2NE1) tiết lộ về cân nặng 38 kg

Theo Xports News, trong chương trình Daesung's House, Dara thú nhận các thành viên 2NE1 đã thực hiện chế độ ăn kiêng khắc nghiệt để ép cân trước khi ra mắt năm 2009, nhưng cô không phải làm điều đó.

Nữ ca sĩ cho biết cô biếng ăn, cảm thấy no "khi vừa nếm thức ăn". Vì thế, mỗi lần gọi món ăn, Dara đã chia sẻ đồ ăn cho CL, Park Bom và Minzy vì thấy họ ăn không đủ no.

"Trước khi ra mắt, CL đã giảm rất nhiều cân. Nhìn họ ăn kiêng tôi cảm thấy có lỗi. Có lúc tôi đã thương lượng với phía công ty rằng tôi muốn tăng cân nhưng bị từ chối. Tôi chỉ nặng khoảng 38-39 kg", Dara tiết lộ. Cô cũng cho biết Park Bom, CL và Minzy đều nặng dưới 40 kg sau khi trải qua khoảng thời gian ép cân vất vả.

Đây không phải lần đầu Dara chia sẻ về cân nặng. Trong chương trình Song Eun Yi & Kim Sook's Secret Security năm 2022, cựu thành viên 2NE1 kể: "Có những lúc mọi người cảm thấy cực kỳ căng thẳng, phải không? Khi ấy, tôi trở nên chán ăn. Việc tôi sống một mình cũng phần nào dẫn đến việc này. Sau 3-4 tháng tôi ăn mì trong trạng thái háo hức, tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn và nhớ cơm nhà. Tôi không còn cảm giác thèm ăn, nên mỗi ngày tôi chỉ ăn một quả chuối".

Dara nói có lúc cô cảm thấy "lười ăn" tới mức cả ngày cô nằm xem TV mà không ăn gì. "Tôi phải vui vẻ thì mới có cảm giác thèm ăn, và tôi không đói chút nào những lúc tôi buồn rầu", nữ ca sĩ miêu tả. Đây là thói quen của Sandara từ khi cô còn nhỏ.

Ngoại hình mỏng manh của Dara từng gây lo lắng, nhưng ca sĩ trấn an người hâm mộ rằng cô vẫn cảm thấy khỏe mạnh.

Dara ra mắt cùng CL, Park Bom và Minzy trong nhóm 2NE1 vào năm 2009. Nhóm nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng và thành công nhất Hàn Quốc. Năm 2016, họ tan rã, các thành viên chuyển sang hoạt động solo.

Hôm 17/5, nhóm thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 15 năm 2NE1 ra mắt, gửi lời cảm ơn đến cộng đồng người hâm mộ vì đã sát cánh cùng họ trong ngần ấy thời gian.

