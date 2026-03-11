Tesla lần đầu công bố kế hoạch tại Thái Lan, mở rộng hệ sinh thái xe điện và nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng với đội ngũ quản lý người Thái.

Tesla đã bổ nhiệm ông Phichayut Wongphatthanasin làm quản lý đầu tiên tại Thái Lan cùng đội ngũ nhân sự người Thái, nhằm tăng cường hiểu biết về thị trường và nhu cầu người tiêu dùng. Ông Phichayut cho biết mục tiêu chính là mở rộng Tesla Center ra các tỉnh ở Bắc, Nam, Đông và Đông Bắc trong quý III/2026.

Hãng xe điện Tesla "tăng tốc" tại Thái Lan

Tesla đánh giá thị trường này rất quan trọng nhờ khả năng tiếp nhận công nghệ mới của người dân Thái Lan, đặc biệt là xe điện, cũng như mức độ truy cập Internet và mạng xã hội cao, góp phần thúc đẩy tốc độ phát triển nhanh chóng của EV.

Tesla đã chính thức bước vào "Detroit châu Á" từ tháng 12/2022. Sau hơn 3 năm, hãng quyết định mở rộng thị phần bằng các trao quyền quản trị cho các nhân sự Thái Lan.

Sau 3 năm có mặt tại Thái Lan, công ty cũng triển khai dịch vụ xe cũ trực tiếp dưới sự quản lý của Tesla, thay vì thuê bên thứ ba, giúp người tiêu dùng thuận tiện hơn. Thương hiệu cũng sẽ hợp tác với các đối tác kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, sử dụng dữ liệu từ trung tâm sửa chữa và kho phụ tùng, cũng như tính toán chi phí sửa chữa để giá bảo hiểm trở nên hợp lý hơn.

Với các xe đã bán ra tại Thái Lan trong 3 năm qua, Tesla xem xét mua thêm gói bảo hành sau khi hết hạn 4 năm hoặc 80.000 km. Đến nay, hãng đã bàn giao hơn 21.000 xe điện tại Thái Lan, duy trì tốc độ tăng trưởng liên tục.

Bên cạnh mở rộng dải sản phẩm xe điện, thương hiệu của CEO Elon Musk còn đầu tư hạ tầng trạm sạc trên toàn Thái Lan, cũng như các trung tâm dịch vụ và phòng trưng bày sản phẩm.

Các dòng xe mới cũng sẽ được nhập khẩu theo lịch trình ra mắt toàn cầu. Thương hiệu đã mở 41 trạm Supercharger, 15 Destination Charging, 5 Experience Center, 4 Service Center và 2 Tesla Center, cùng dịch vụ Mobile Service.

Triển vọng của Tesla tại Thái Lan

Ông Phichayut cũng cho biết, về công nghệ Full-Self Drive (FSD), tất cả dòng sản phẩm trong 1 đến 2 năm gần đây đều đã trang bị phần cứng hỗ trợ, nhưng phải chờ cấp phép hoạt động chính thức theo pháp lý từng quốc gia. Hiện công nghệ này đã triển khai ở 8 quốc gia gồm Mỹ, Canada, Mexico, Puerto Rico, Trung Quốc, Australia, New Zealand và Hàn Quốc.

Trong tương lai, rất có thể hãng xe điện này sẽ triển khai các công nghệ hàng đầu như FSD. Tuy nhiên, rào cản pháp lý và an toàn của Thái Lan khá đặc thù khi người dân vẫn sử dụng nhiều xe thô sơ và xe máy.

Tesla dự kiến sản xuất robot hình người thế hệ 3 từ cuối năm 2026 với công suất 1 triệu con/năm, tập trung khách hàng doanh nghiệp (B2B) trong lĩnh vực y tế và dịch vụ, đồng thời mở rộng sang thị trường quốc tế, với cơ hội tích cực cho Thái Lan.

Mới đây, CEO Elon Musk đã điều chỉnh sứ mệnh toàn cầu "Build a World of Amazing Abundance" (Kiến tạo thế giới phong phú phi thường), nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua một hệ sinh thái an toàn, tiện lợi, không chỉ giới hạn ở xe điện.

Trong "kỷ nguyên vươn mình" trở thành một công ty AI thực thể, CEO Elon Musk đã định hình Tesla không chỉ là một hãng xe điện mà còn mở rộng sang các lĩnh vực tự động hóa, bao gồm dịch vụ robotaxi và robot hình người Optimus.

Tesla đang chuyển mình trở thành doanh nghiệp AI thực thể, ứng dụng công nghệ tự động hóa và robot vào vận tải với các sản phẩm như Robotaxi và Optimus, đồng thời dự kiến mở rộng ra thị trường quốc tế trong tương lai.