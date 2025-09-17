Tân Hoa hậu Yến Nhi: 'Tôi chưa từng nghĩ tới việc mua đồ hiệu'

Tại đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra vào tối 14/9, Nguyễn Thị Yến Nhi được xướng tên cho ngôi vị cao nhất. Sau khi đăng quang, người đẹp sinh năm 2004 nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Chiến thắng của cô nhìn chung được lòng số đông khán giả, nhờ màn trả lời ứng xử tự tin và bản lĩnh. Ngay từ khi tham gia cuộc thi, Yến Nhi đã được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho vương miện hoa hậu.

Theo chia sẻ của Yến Nhi, cô xuất thân trong gia đình nghèo, bố là thợ phụ hồ, mẹ bán vé số hơn 20 năm qua. Để nuôi ba người con ăn học, ba mẹ hoa hậu phải bươn chải đủ nghề, từ đi gặt lúa thuê đến thu mua cá. Bản thân cô vừa đi học vừa làm thêm để tự lo chi phí sinh hoạt, chỉ học phí là được ba mẹ hỗ trợ.

"Sau khi trở thành hoa hậu, tôi chưa từng nghĩ tới việc mua đồ hiệu, đắt tiền. Thứ tôi quan tâm là làm được gì và khi nào đủ điều kiện lo cho ba mẹ. Ba mẹ bớt cơ cực, vất vả, thì tôi mới có thể yên tâm mà xây dựng sự nghiệp của bản thân. Mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ là thay đổi công việc của ba mẹ, giúp cả hai bớt cực nhọc", người đẹp chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Yến Nhi tiết lộ sau khi nhận vương miện, việc đầu tiên cô làm là xin phép ban tổ chức đi qua khách sạn, nơi ba mẹ cô đang thuê khi vào TP.HCM. Người đẹp dành cả đêm để nói chuyện, chia sẻ niềm vui với gia đình vì ngày hôm sau, ba mẹ cô phải trở về Đắk Lắk. Yến Nhi cho hay 2 ngày sau khi đăng quang, cô vẫn lâng lâng trong cảm xúc hạnh phúc.

Trước đó, Yến Nhi từng có kinh nghiệm chinh chiến tại Miss Grand Vietnam 2024 và lọt top 15. Người đẹp cho biết lần quay trở lại này, cô mong muốn khán giả thấy được sự thay đổi, trưởng thành của bản thân trong một năm qua. "Suốt quá trình tham gia cuộc thi năm nay, cái tên Yến Nhi luôn nằm trong hot pick của mọi người. Vì vậy, hành trình này thực sự khiến tôi không còn gì tiếc nuối. Cho tới đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn bồi hồi, bỡ ngỡ và vui", mỹ nhân sinh năm 2004 nói.

Yến Nhi cũng thừa nhận đã đọc được một số bình luận trái chiều về màn đăng quang của cô. Người đẹp cho biết sẽ tiếp nhận những ý kiến đóng góp tích cực và không bận tâm trước những lời công kích, miệt thị: "Tôi chọn cách tập trung vào hành động nhiều hơn là thay vì đi đọc bình luận tiêu cực".

Lý giải cho việc hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng lại xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh sống sang chảnh, Yến Nhi cho biết cô không "phông bạt" hay kể khổ. Cô từng là người mẫu ảnh, nên những trang phục sành điệu, hay túi hiệu là sản phẩm nhãn hàng gửi tới để người đẹp chụp hình.

Bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức Miss Grand Vietnam cho biết Yến Nhi là cô gái nổi bật cả về ngoại hình, phong thái sân khấu lẫn tinh thần nỗ lực. Dù xuất thân trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô luôn thể hiện sự quyết tâm, vượt qua mọi thử thách.

Yến Nhi cho biết cô không xem Miss Grand Vietnam 2025 chỉ là sân chơi sắc đẹp. "Đây còn là hành trình để kể câu chuyện của tôi - một cô gái xuất thân từ miền Trung, luôn nỗ lực học tập, làm việc và đam mê quảng bá văn hóa dân tộc. Thông qua cuộc thi, tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng đến các bạn trẻ”, người đẹp sinh năm 2004 nói. Tân Hoa hậu Hòa bình còn khoảng 2 tuần chuẩn bị trước khi nhập cuộc tại Miss Grand International 2025 ở Thái Lan. Cô nói đặt mục tiêu cao nhất tại đấu trường sắc đẹp quốc tế. "Không ai đánh thuế ước mơ mà. Tôi luôn manifest điều tốt nhất tại cuộc thi Miss Grand International", Yến Nhi chia sẻ.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.