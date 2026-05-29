Sự thật về Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang cho biết anh không xây dựng hình ảnh hoàn hảo trên mạng xã hội, thừa nhận bản thân từng nóng tính, cứng đầu và vẫn giữ nhiều nét tính cách "nhà quê chính hiệu".

Khoai Lang Thang hái táo tại Hàn Quốc, tháng 8/2024.

Trong chia sẻ mới đây trên mạng xã hội, travel blogger Khoai Lang Thang tiết lộ nhiều điều về tính cách và quan điểm làm sáng tạo nội dung của mình. Nam YouTuber gọi đây là "một số sự thật" về bản thân.

Anh cho biết xuất thân từ miền quê, là "con nhà nông chính hiệu", tính tình từ nhỏ "hơi thô lỗ", thích tranh luận để làm rõ đúng sai. Anh thừa nhận thời trẻ từng cứng đầu, ít lắng nghe người khác mỗi khi cãi vã và đến nay tính cách đó vẫn còn, dù đã bớt hơn trước.

Trong giai đoạn đầu làm video trải nghiệm du lịch, văn hóa, ẩm thực, anh thường nhận được bình luận khen có nụ cười tươi. Từ đó, anh liên tục cười trong các video để "khoe răng" và tạo không khí vui vẻ hơn. Nhưng hiện nay anh đã tiết chế hơn, tự cảm thấy có chút ngại khi xem lại video từ những ngày đầu tiên.

Khoai Lang Thang cho hay anh chủ động không đưa hình ảnh lúc nóng giận, nói tục hay mất kiểm soát lên video vì nhận thấy có nhiều trẻ em theo dõi nội dung của mình. Theo anh, việc tự kiểm duyệt vô tình khiến nhiều người nghĩ anh xây dựng hình ảnh đẹp trên mạng xã hội. "Khoai cũng bình thường à, cũng ba trợn, cũng phạm lỗi, cũng lúc này lúc nọ lắm", anh viết.

Anh cũng đang nghĩ cách để khán giả thấy được những khía cạnh đời thường hơn của mình nhưng không ảnh hưởng đến trẻ em xem kênh. Anh thậm chí đùa rằng có thể sẽ lập riêng một kênh riêng dành cho người xem trên 18 tuổi.

Khoai Lang Thang du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc trong những năm vừa qua.

Nam travel blogger cũng lý giải việc thường xuyên lên tiếng giải thích trước các tin đồn liên quan đến bản thân, người xung quanh hoặc nhãn hàng hợp tác. Theo anh, trước đây từng chọn im lặng trước nhiều thông tin sai sự thật, nhưng theo thời gian, những tin đồn đó lại bị nhiều người xem như thật và vẫn ảnh hưởng đến hiện tại.

Về quan điểm sống, anh chia sẻ không cổ súy lối sống bất chấp tương lai. Với anh, mỗi người nên làm mọi thứ với "50% đam mê, khờ dại và 50% lý trí", bởi nếu thiếu lý trí, mọi thứ sẽ trở thành "trò chơi may rủi". Anh cho biết sẽ tiếp tục chia sẻ thêm những sự thật về bản thân nếu sau này có nhiều thắc mắc khác từ khán giả.

Trước đó, Khoai Lang Thang cũng từng gây chú ý khi đăng tải góc nhìn về tư duy làm du lịch mà bản thân thấy rất hiệu quả, nhưng ít được để ý, đó là xây dựng mô hình ưu tiên phục vụ cho chính nhu cầu của người dân địa phương để làm độc bản và nồng nàn bản sắc, văn hoá điểm đến.

Anh cho rằng thay vì xây dựng chợ đêm du lịch bán những món giống nhau, một khu chợ ẩm thực bình dân sẽ thu hút đông đảo người địa phương. Từ hiệu ứng đó, khách du lịch sẽ tự tìm đến.

"Mô hình tập trung các cô, chú hàng rong cùng những ưu đãi về thuế, giá thuê... đã thành công ở nhiều nước và thu hút nhiều khách du lịch. Làm du lịch theo hướng lấy người địa phương làm gốc chắc chắn khó hơn, nhưng khi thành công thì mô hình du lịch sẽ rất bền vững", anh bày tỏ.

Khoai Lang Thang, tên thật Đinh Võ Hoài Phương (34 tuổi, quê Bến Tre). Trước khi chuyển sang sản xuất vlog du lịch - ẩm thực từ năm 2017, anh từng làm kỹ sư thiết kế. Năm 2025, anh lần thứ 2 nhận giải Nhà sáng tạo nội dung của năm. Hiện Khoai Lang Thang sở hữu hơn 3 triệu người đăng ký trên YouTube, 2,8 triệu lượt theo dõi trên TikTok và hơn 3,5 triệu theo dõi trên Facebook.

Khoai Lang Thang trong video đầu tiên trên kênh YouTube vào năm 2017. Anh chọn khám phá Thảo Cầm Viên Sài Gòn.