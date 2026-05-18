Phát ngôn gây chú ý của Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang vừa chia sẻ trên trang cá nhân góc nhìn xoay quanh việc đẩy mạnh hình ảnh chợ ẩm thực bình dân để thu hút cả tệp khách địa phương và du lịch.

Khoai Lang Thang gây chú ý với phát ngôn về việc làm du lịch hiệu quả gần đây. Ảnh: Khoai Lang Thang.

Trên nền tảng Threads ngày 17/5, YouTuber Khoai Lang Thang đăng tải góc nhìn về tư duy làm du lịch mà bản thân thấy rất hiệu quả, nhưng ít được để ý, đó là xây dựng mô hình ưu tiên phục vụ cho chính nhu cầu của người dân địa phương để làm độc bản và nồng nàn bản sắc, văn hoá điểm đến.

Anh cho rằng thay vì xây dựng chợ đêm du lịch bán những món giống nhau, một khu chợ ẩm thực bình dân sẽ thu hút đông đảo người địa phương. Từ hiệu ứng đó, khách du lịch sẽ tự tìm đến.

"Mô hình tập trung các cô, chú hàng rong cùng những ưu đãi về thuế, giá thuê... đã thành công ở nhiều nước và thu hút nhiều khách du lịch. Làm du lịch theo hướng lấy người địa phương làm gốc chắc chắn khó hơn, nhưng khi thành công thì mô hình du lịch sẽ rất bền vững", anh bày tỏ.

Nam travel blogger thường xuyên khám phá chợ ẩm thực khi du lịch. Ảnh: Khoai Lang Thang.

Dưới phần bình luận, nhiều người đồng tình rằng một sản phẩm du lịch có tính độc bản mới có sự thu hút. Bên cạnh đó, tâm lý du khách vẫn thích tìm kiếm đồ ăn địa phương để nếm thử hương vị.

Ngoài ra, Khoai Lang Thang cũng liên hệ đến mô hình chợ nổi du lịch. Theo anh, khi đường bộ phát triển, chợ nổi ngày càng mai một vì ít tàu thuyền đến mua bán và neo đậu, mất đi tính kết nối, giao thương.

Tuy nhiên, chợ nổi vẫn thu hút nếu xung quanh được quy hoạch bến cảng, bến xếp dở hàng có kết nối tốt với quốc lộ hay có chợ đầu mối khu vực, chợ dân sinh/du lịch trên bờ. Khi thuận tiện kết nối, trung chuyển thuỷ bộ, mua bán với trên bờ, tàu bè sẽ tụ họp nhiều hơn vì nhu cầu tất yếu.

Trên thế giới, mô hình chợ ẩm thực bình dân đã phổ biến và mang đến hiệu quả du lịch rõ rệt. Điển hình là Hawker Centre ở Singapore, chợ đêm ở Đài Loan (Trung Quốc), chợ đêm Thepprasit hay chợ nổi Kwan Riam (Thái Lan).

Thậm chí, năm 2023, Thái Lan đã quy hoạch hàng rong bằng cách cấp phép, phân bổ vị trí buôn bán cố định và giới hạn đối tượng. Mục tiêu chính là vừa bảo tồn văn hóa ẩm thực đường phố độc đáo, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh an toàn thực phẩm, theo Bangkok Post.

Quầy ăn uống bên trong chợ đêm Huayuan (Đài Loan) - nơi nổi tiếng với món bánh mì "quan tài". Ảnh: @livingnomads.

Trước đó, từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, tiến sĩ Andrew Stiff, giảng viên cấp cao ngành Thiết kế ứng dụng sáng tạo (Đại học RMIT Việt Nam), nhìn nhận đã đến lúc quy hoạch ẩm thực đường phố bài bản, bởi mô hình này là "đòn bẩy mềm" giúp tăng trưởng khách, mang lại lợi ích kinh tế dưới nhiều hình thức.

Mô hình này còn đóng góp trực tiếp vào bản sắc đô thị, mang lại trải nghiệm nhiều du khách không tìm thấy ở quốc gia của họ. Thay vì loại bỏ, ẩm thực đường phố, hàng rong cần quản lý tốt hơn để vừa đảm bảo an toàn, vừa duy trì sinh kế cho tiểu thương.

Khoai Lang Thang, tên thật Đinh Võ Hoài Phương (34 tuổi, quê Bến Tre). Trước khi chuyển sang sản xuất vlog du lịch - ẩm thực từ năm 2017, anh từng làm kỹ sư thiết kế.

Năm 2025, anh lần thứ 2 nhận giải Nhà sáng tạo nội dung của năm. Hiện Khoai Lang Thang sở hữu hơn 3 triệu người đăng ký trên YouTube, 2,8 triệu lượt theo dõi trên TikTok và hơn 3,5 triệu theo dõi trên Facebook.