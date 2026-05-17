Khách ngoại thay nhau vuốt ve con chó 'đại sứ du lịch' ở Nha Trang

Cà Bum, con chó phốc sóc với những chỏm lông đỏ nổi bật, gây chú ý khi được du khách quốc tế vây quanh chụp ảnh trên bãi biển Nha Trang.

Chú chó được khách Tây vây kín ở biển Nha Trang Loạt clip chú chó phốc sóc có chỏm lông đỏ dạo chơi ở biển Nha Trang, được nhiều khách Tây vây quanh xin chụp ảnh, khiến dân mạng gọi vui là “đại sứ du lịch”.

Giữa bãi biển đông đúc ở Nha Trang (Khánh Hòa), con chó nhỏ với đôi tai nhuộm đỏ bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Đây là Cà Bum, con chó liên tục được du khách dừng lại vuốt ve, chụp ảnh và đăng lên trang cá nhân nhiều ngày qua.

Theo một video trên mạng xã hội, Cà Bum vừa xuất hiện đã lập tức được một nhóm khách quốc tế vây quanh. Nhóm khách này rời đi chưa lâu, một đoàn khác lại tiếp tục tiến tới làm quen. Dưới phần bình luận, nhiều người gọi vui con chó là “đại sứ du lịch”, “nhân viên tiếp khách quốc tế” hay “ngày tiếp 3 đoàn khách Tây”.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Kim Tuyền (31 tuổi, ngụ Cà Mau), chủ nhân của Cà Bum, cho biết gia đình không sinh sống ở Nha Trang mà chỉ ghé thành phố biển trong chuyến du lịch dài ngày hồi tháng 4.

Bum được du khách nước ngoài chụp ảnh bên bờ biển Nha Trang hồi tháng 4.

“Bum là giống phốc sóc cái, năm nay 3 tuổi, nặng khoảng 3,5 kg. Bé ngoan và rất dạn người nên gia đình tôi đi đâu cũng mang theo”, Tuyền nói.

Cô cho biết chuyến đi vừa qua kéo dài hơn một tuần, đi qua nhiều địa phương như Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Tây Ninh rồi An Giang. Riêng ở Nha Trang, gia đình lưu trú một ngày một đêm nhưng đây lại là nơi để lại nhiều kỷ niệm nhất vì Cà Bum được nhiều du khách chú ý.

Điều khiến Tuyền bất ngờ là không chỉ khách Việt mà rất nhiều khách nước ngoài cũng đặc biệt yêu thích chú chó nhỏ. Trên bãi biển, nhiều người chủ động đến xin chụp ảnh, vuốt ve hoặc đứng trò chuyện với Bum. Có du khách không nói được tiếng Anh nhưng vẫn dùng cử chỉ để xin phép chụp hình.

“Nhiều người còn mở điện thoại cho tôi xem hình cún cưng của họ ở nhà. Mọi người rất thân thiện và dễ thương”, Tuyền kể.

Theo cô, Bum vốn quen với việc di chuyển từ nhỏ. Từ lúc được đón về nuôi, con chó gần như luôn đồng hành cùng gia đình trong các chuyến đi xa gần. Tuy nhiên, hành trình vừa qua là chuyến du lịch dài ngày nhất của Bum tính đến hiện tại.

Không chỉ gây chú ý bởi tính cách thân thiện, Bum còn có vẻ ngoài dễ nhận ra với phần lông đỏ nổi bật ở chân và tai. Tuyền cho biết đây gần như đã trở thành “thương hiệu riêng” của chú chó.

“Khoảng 5 tháng tôi sẽ nhuộm lại một lần. Ở nhà mọi người hay gọi vui là Bum tóc đỏ”, cô chia sẻ.

Cà Bum thường xuyên được gia đình Tuyền đưa đi du lịch.

Với Tuyền, Bum không đơn thuần là thú cưng mà như một thành viên trong gia đình. Vì vậy, mỗi chuyến đi đều được chuẩn bị khá kỹ, đặc biệt là việc tìm nơi lưu trú cho phép mang theo vật nuôi.

“Khó nhất vẫn là tìm khách sạn đồng ý cho thú cưng vào ở. Trước khi đi, tôi thường liên hệ trước để hỏi rõ quy định”, cô chia sẻ.

Theo Tuyền, Bum có thói quen không đi vệ sinh trong phòng nên thường được khách sạn đồng ý cho ngủ chung. Dù vậy, gia đình luôn chuẩn bị nệm riêng cho chó thay vì để nằm lên giường khách sạn.

“Mỗi lần đi chơi, Bum có hẳn một balo riêng gồm nệm, chén ăn, thuốc, dây dắt, giấy và túi rác. Mang thú cưng đi du lịch, ngoài việc chăm bé, tôi cũng phải chú ý vệ sinh và sự an toàn cho mọi người xung quanh”, Tuyền nói thêm.

Hiện nay việc đưa thú cưng đi du lịch đã cởi mở hơn trước, nhiều khách sạn, quán cà phê và hàng quán bắt đầu thân thiện hơn với vật nuôi. Tuy nhiên, người nuôi vẫn cần chủ động tuân thủ quy định và giữ ý thức khi sử dụng không gian chung.