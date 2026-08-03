Stellantis triệu hồi hơn 1,5 triệu xe bán tải Ram 1500 trên toàn cầu do lỗi lắp đặt điểm neo dây đai an toàn hàng ghế sau, có thể làm tăng nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm.

Stellantis, tập đoàn mẹ của Chrysler, vừa công bố chương trình triệu hồi hơn 1,5 triệu xe bán tải Ram 1500 trên toàn cầu do phát hiện lỗi liên quan đến hệ thống dây đai an toàn hàng ghế thứ hai, có thể làm tăng nguy cơ chấn thương đối với hành khách khi xảy ra va chạm.

Stellantis, tập đoàn mẹ của Chrysler, vừa công bố chương trình triệu hồi hơn 1,5 triệu xe bán tải Ram 1500 trên toàn cầu do phát hiện lỗi liên quan đến hệ thống dây đai an toàn hàng ghế thứ hai.

Đợt triệu hồi áp dụng cho các mẫu Ram 1500 đời 2019 đến 2026. Những chiếc xe này có thể đã được lắp điểm neo khóa dây đai an toàn của vị trí giữa hoặc vị trí bên trái ở hàng ghế thứ hai không được gắn đúng cách vào kết cấu thân xe trong quá trình sản xuất.

Hãng xe cho biết lỗi này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của hệ thống dây đai an toàn ở hàng ghế sau, làm giảm hiệu quả bảo vệ hành khách và gia tăng nguy cơ chấn thương nếu xảy ra tai nạn. Stellantis hiện đã ghi nhận 1 trường hợp chấn thương có khả năng liên quan đến lỗi nói trên, nhưng chưa có trường hợp tử vong nào.

Những chiếc Ram 1500 bị triệu hồi có thể đã được lắp điểm neo khóa dây đai an toàn của vị trí giữa hoặc vị trí bên trái ở hàng ghế thứ hai không được gắn đúng cách vào kết cấu thân xe trong quá trình sản xuất.

Trong tổng số hơn 1,5 triệu chiếc bán tải thuộc diện triệu hồi trên toàn cầu, thị trường Mỹ chiếm phần lớn với khoảng 1,27 triệu xe. Bên cạnh đó, khoảng 156.000 xe tại Canada, 15.000 xe tại Mexico và khoảng 75.000 xe tại các thị trường ngoài khu vực Bắc Mỹ cũng bị ảnh hưởng.

Stellantis sẽ gửi thông báo đến các chủ xe thuộc diện triệu hồi, yêu cầu liên hệ đại lý ủy quyền để đặt lịch kiểm tra. Tại đây, kỹ thuật viên sẽ kiểm tra điểm neo khóa dây đai an toàn của vị trí giữa và vị trí bên trái ở hàng ghế thứ hai. Nếu phát hiện bộ phận này chưa được lắp đúng tiêu chuẩn, đại lý sẽ tiến hành gắn lại đúng cách vào kết cấu thân xe nhằm đảm bảo hệ thống dây đai an toàn hoạt động theo đúng thiết kế.

Ram và Jeep đã có nhà phân phối chính hãng mới tại Việt Nam từ tháng 5/2026. Mẫu bán tải cỡ lớn này có giá từ 3, 749 tỷ đồng với phiên bản Ram 1500 Rebel và 5,499 tỷ đồng cho Ram 1500 RHO. Ảnh: Phong Vân

Trong quá khứ, Ram từng được phân phối chính hãng tại Việt Nam kể từ năm 2021 bởi Jeep Vietnam Automobiles (JVA). Hiện tại, hãng xe thuộc tập đoàn Stellantis này đã thuộc nhà phân phối mới là Thaco Auto với mức giá "mềm" hơn, từ 3,749 tỷ đồng .