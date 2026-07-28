Toyota GR Supra bị triệu hồi do phụ tùng của BMW

BMW vừa mở rộng đợt triệu hồi hơn 318.000 xe tại Mỹ do lỗi motor đề có nguy cơ gây cháy, trong đó Toyota GR Supra cũng bị ảnh hưởng vì sử dụng chung linh kiện với hãng xe Đức.

BMW vừa mở rộng một đợt triệu hồi quy mô lớn tại Mỹ do lỗi motor khởi động do nhà cung cấp Valeo sản xuất. Đáng chú ý, danh sách xe bị ảnh hưởng không chỉ có các mẫu BMW mà còn bao gồm cả Toyota GR Supra - mẫu xe được phát triển chung với BMW.

Gần 320.000 xe BMW và Toyota bị triệu hồi

Đây là đợt triệu hồi tiếp nối sau chiến dịch được BMW công bố hồi đầu năm 2026. Khi đó, hãng đã phải triệu hồi hơn 87.000 xe tại Mỹ vì cùng một vấn đề liên quan đến motor đề. Tuy nhiên, quá trình điều tra sau đó cho thấy phạm vi ảnh hưởng lớn hơn dự kiến.

BMW vừa ra thông báo mới khi triệu hồi bổ sung gần 320.000 xe tại Mỹ. Trước đó, hãng đã phát lệnh triệu hồi hơn 87.000 chiếc vì lỗi kỹ thuật liên quan đến motor đề.

Theo thông báo mới, BMW sẽ triệu hồi thêm 318.495 xe tại thị trường Mỹ, mặc dù hãng ước tính dưới 0,1% số xe này thực sự gặp lỗi. BMW cho biết motor khởi động bị ảnh hưởng được cung cấp bởi Valeo.

Theo thời gian, các mạt kim loại có thể tích tụ trong khoang relay (rơ-le điện) do hiện tượng mài mòn quá mức. Điều này không chỉ khiến motor đề mất khả năng khởi động động cơ mà còn có thể làm phát sinh nguy cơ cháy xe, cả trong lúc khởi động lẫn khi xe đang vận hành.

Nguyên nhân dẫn đến các đợt triệu hồi quy mô lớn của BMW là do cụm motor khởi động từ Valeo. Phụ tùng này cũng được sử dụng trên các mẫu xe thể thao Toyota GR Supra, vốn chia sẻ nhiều công nghệ với BMW Z4.

Theo BMW, cuộc điều tra được tiến hành sau đợt triệu hồi công bố vào cuối tháng 1/2026 đã phát hiện các motor đề được sản xuất tại một cơ sở khác cũng có nguy cơ gặp lỗi tương tự. Vì vậy, hãng quyết định mở rộng phạm vi triệu hồi để khắc phục triệt để vấn đề.

Motor đề của BMW có thể khiến Toyota GR Supra bốc cháy

Danh sách xe bị ảnh hưởng gồm Toyota Supra đời 2023-2024, BMW 2-Series Coupe đời 2022-2025, BMW 5-Series đời 2021-2023, BMW Z4 đời 2022-2026, BMW 4-Series Gran Coupe, 4-Series Convertible, 4-Series Coupe và 3-Series đời 2023-2024, cùng 2 mẫu SUV BMW X4 đời 2021-2025 và BMW X3 đời 2021-2024.

BMW cho biết hiện chưa ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn hay trường hợp thương tích nào liên quan đến lỗi motor đề. Tuy nhiên, hãng đã xác nhận có 3 sự cố được cho là có liên quan.

Việc Toyota GR Supra xuất hiện trong danh sách triệu hồi không phải điều bất ngờ bởi mẫu xe thể thao này được phát triển trên nền tảng chung với BMW Z4 và sử dụng nhiều linh kiện, hệ truyền động cũng như các hệ thống điện tử do BMW cung cấp.

BMW cho biết hiện chưa ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn hay trường hợp thương tích nào liên quan đến lỗi motor đề. Tuy nhiên, hãng đã xác nhận có 3 sự cố được cho là có liên quan, trong đó 2 vụ xảy ra ngoài nước Mỹ, ảnh hưởng đến một chiếc BMW 4-Series Convertible và một chiếc BMW X3, còn vụ việc thứ ba xảy ra tại Mỹ với một chiếc BMW X3.

Các mạt kim loại tích tụ trong khoang relay không chỉ khiến motor đề mất khả năng khởi động động cơ mà còn có thể làm phát sinh nguy cơ cháy xe, cả trong lúc khởi động lẫn khi xe đang vận hành.

Theo kế hoạch, BMW sẽ bắt đầu gửi thông báo triệu hồi đến các chủ xe từ ngày 28/8. Toàn bộ xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được thay thế miễn phí motor khởi động mới, kể cả khi chưa xuất hiện bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào, nhằm loại bỏ hoàn toàn nguy cơ xe không thể khởi động hoặc xảy ra cháy do lỗi linh kiện.