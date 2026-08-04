Siêu xe Lamborghini Revuelto Miura 60 Homage tri ân huyền thoại Miura

Nhằm kỷ niệm 60 năm ra mắt mẫu " siêu xe đầu tiên trên thế giới " Lamborghini Miura, thương hiệu đến từ Italy đã giới thiệu phiên bản Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage.

Là tác phẩm giữa Lamborghini Centro Stile và chương trình cá nhân hóa Ad Personam, mẫu siêu xe giới hạn này được lấy cảm hứng từ ngoại thất chiếc Lamborghini Miura, vốn được giới thiệu lần đầu tại triển lãm Geneva Motor Show 1966.

Đi kèm là phối màu đặc trưng của Miura: phần thân dưới màu vàng Oro Elios và bộ mâm vàng Altanero Shiny Gold, hoặc thân dưới màu xám Grigio Nimbus với bộ mâm xám Altanero Matt Titanium, cùm phanh đen bóng và cửa ống xả đen nhám.

Ngoại thất còn được trang trí bởi logo Miura 60 và dòng chữ Lamborghini màu đen bóng. Nội thất của siêu xe này được bọc da cao cấp, đi kèm ốp Classica với họa tiết "cannelloni" và bổ sung huy hiệu "Miura 60° - Serie Speciale 1 di 99".

Lamborghini Revuelto vẫn được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L kết hợp 3 động cơ điện, cho ra công suất tổng hợp 1.015 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 350 km/h.

Lamborghini Revuelto Miura 60 Homage sẽ chính thức được giới thiệu tại sự kiện Monterey Car Week 2026 với số lượng giới hạn 99 chiếc. Tại Việt Nam, siêu xe plug-in hybrid này có giá khởi điểm từ 44 tỷ đồng .

Vào tháng 6/2016, hãng cũng từng trình làng siêu xe Lamborghini Aventador Miura Homage tại sự kiện Goodwood Festival of Speed, nhằm kỷ niệm 50 năm ra mắt huyền thoại Miura. Chỉ có 50 chiếc được chế tạo trên toàn cầu.

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