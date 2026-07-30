Siêu xe điện Ferrari Luce đạt mục tiêu doanh số

Bất chấp những tranh cãi sau màn ra mắt, mẫu xe điện Ferrari Luce đã hoàn thành mục tiêu doanh số cả năm 2026 chỉ sau khoảng 2 tháng, với nhu cầu đặc biệt mạnh tại Trung Quốc.

Mẫu xe điện Ferrari Luce đã đạt mục tiêu doanh số cả năm 2026 chỉ sau khoảng 2 tháng kể từ khi chính thức ra mắt, bất chấp những tranh cãi trái chiều về thiết kế và định hướng của thương hiệu siêu xe Italy.

Doanh số toàn cầu của Ferrari Luce đã vượt mốc 500 xe?

Theo Financial Times dẫn lời 2 nguồn tin am hiểu vấn đề, Ferrari đặt mục tiêu bán gần 500 chiếc Luce trong năm 2026. Tuy nhiên, hãng đã hoàn thành chỉ tiêu này ngay từ đầu tháng 7, tức chỉ khoảng 8 tuần sau màn ra mắt công khai của mẫu xe vào tháng 5/2026.

Ferrari Luce "chào sân" thị trường Trung Quốc vào tháng 6/2026 với mức giá khởi điểm 3,988 triệu NDT (khoảng 589.400 USD ). Toàn bộ 88 chiếc xe điện đã nhanh chóng được bán hết.

Khi được mở bán tại Trung Quốc vào cuối tháng trước, 88 chiếc Ferrari Luce phân bổ cho thị trường này đã nhanh chóng được khách hàng đặt mua hết. Ferrari hiện từ chối bình luận về mục tiêu doanh số cũng như số lượng xe đã bàn giao kể từ khi mẫu EV này ra mắt.

Các nguồn tin thân cận với Ferrari cho biết Trung Quốc là thị trường có nhu cầu mạnh nhất đối với Luce. Mẫu xe được bán với giá khởi điểm 3,988 triệu NDT (khoảng 589.400 USD ) và được Ferrari định vị là sản phẩm trình diễn công nghệ dành cho nhóm khách hàng giàu có vốn đã quen sử dụng xe điện.

Sau màn ra mắt hồi tháng 5/2026, cổ phiếu Ferrari niêm yết tại Milan từng giảm hơn 8% chỉ trong một phiên giao dịch, khiến giá trị vốn hóa thị trường của hãng bốc hơi hàng tỷ USD.

Ferrari kỳ vọng Luce có thể tiếp cận một thế hệ khách hàng mới tại Trung Quốc cũng như các trung tâm công nghệ trên thế giới - những người có giá trị tài sản cao, đang sử dụng xe điện và chưa từng cân nhắc sở hữu một chiếc Ferrari sử dụng động cơ đốt trong.

Để tránh ảnh hưởng tới nhóm khách hàng truyền thống, Ferrari cũng đã chỉ đạo các đại lý không gây áp lực buộc những nhà sưu tập yêu thích động cơ xăng phải chuyển sang xe điện. Đây là một phần trong chiến lược phân bổ xe dựa trên mức độ trung thành nhằm duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện hữu.

Ferrari đặt mục tiêu bán khoảng 2.500 chiếc Luce đến năm 2030

Theo Financial Times, Ferrari đặt mục tiêu bán khoảng 2.500 chiếc Luce đến năm 2030, tương đương khoảng 600 xe mỗi năm. Nếu đạt sản lượng này, Luce sẽ chỉ chiếm khoảng 5% tổng sản lượng hàng năm của Ferrari - con số được đánh giá là khả thi.

Dù doanh số khả quan, Luce từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều ngay sau khi ra mắt. Thậm chí, cựu Chủ tịch Ferrari Luca Cordero di Montezemolo còn công khai cho rằng Luce không nên mang biểu tượng "Ngựa chồm" của thương hiệu.

Chuyên gia phân tích James Grzinic của Jefferies nhận định Ferrari có thể hưởng lợi từ làn sóng gia tăng tài sản của giới doanh nhân công nghệ nhờ sự bùng nổ của các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó tạo thêm nhu cầu đối với mẫu xe điện cao cấp này.

Trước đó, CEO Benedetto Vigna cũng khẳng định chiến lược điện hóa sẽ không làm suy giảm biên lợi nhuận hoạt động khoảng 30%, vốn thuộc nhóm cao nhất ngành công nghiệp ôtô, nhờ Ferrari vẫn duy trì quy mô sản xuất hạn chế.

Theo kế hoạch, những chiếc Ferrari Luce đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng châu Âu vào tháng 10 năm nay, trong khi thị trường Mỹ sẽ bắt đầu nhận xe từ quý II/2027.

Ferrari sẽ công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 vào ngày 30/7, thời điểm giới đầu tư sẽ theo dõi sát sao những tín hiệu đầu tiên về tác động của Luce đối với hoạt động kinh doanh của hãng. Tuy nhiên, để đánh giá liệu Ferrari Luce có thực sự là một mẫu xe thành công hay không, giới quan sát sẽ cần thêm thời gian theo dõi, thay vì chỉ dựa vào những con số bán hàng ban đầu được công bố.