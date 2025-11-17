Siêu tàu sân bay Mỹ áp sát biển Caribe

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã tiến vào vùng biển Caribe, tham gia hỗ trợ chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy mà Washington đang đẩy mạnh tại khu vực.

Bộ Tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM) của quân đội Mỹ ngày 16/11 cho biết nhóm tàu của Ford sẽ hợp lực với lực lượng đang hiện diện tại Caribe, bao gồm nhóm tác chiến tàu đổ bộ Iwo Jima và đơn vị Thủy quân lục chiến viễn chinh thuộc Chiến dịch “Mũi giáo Phương Nam”, AFP đưa tin.

“Việc triển khai được thực hiện theo lệnh của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, nhằm thực thi chỉ đạo của Tổng thống về việc triệt phá các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và đối phó nguy cơ khủng bố ma túy, bảo vệ an ninh nước Mỹ”, SOUTHCOM nêu rõ.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford đang hải trình hướng về Biển Caribbean dưới sự hộ tống của các chiến đấu cơ F/A-18E/F Super Hornet và máy bay ném bom B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ, trên Đại Tây Dương ngày 13/11. Ảnh: Reuters.

Nhóm tác chiến không chỉ có siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford và 9 phi đoàn đi kèm, mà còn bao gồm các tàu khu trục USS Bainbridge, USS Mahan và khu trục hạm tích hợp hệ thống phòng thủ tên lửa USS Winston S. Churchill.

SOUTHCOM phụ trách toàn bộ hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Mỹ, Nam Mỹ, biển Caribe và các vùng biển lân cận.

Trước khi Ford xuất hiện, Washington đã điều lực lượng đáng kể tới phía nam Caribe, gồm hơn 8 tàu mặt nước, một tàu hỗ trợ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, 8 tiêm kích tàng hình F-35B, máy bay cường kích AC-130, vận tải cơ, UAV MQ-9 cùng hơn 10.000 binh sĩ.

Lực lượng Mỹ đã tiến hành ít nhất 21 cuộc tập kích nhằm vào xuồng và tàu bị nghi chở ma túy trên biển Caribe và Thái Bình Dương, khiến gần 80 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Washington đến nay vẫn chưa công bố bằng chứng cụ thể chứng minh các mục tiêu này thực sự liên quan đến buôn lậu ma túy.

Chiến dịch vấp phải phản ứng mạnh từ một số quốc gia trong khu vực và bị nhiều nghị sĩ Mỹ đặt câu hỏi về tính pháp lý. Hoạt động cũng khiến căng thẳng giữa Washington và Venezuela cùng Colombia leo thang.

Cận cảnh Mỹ không kích 4 tàu nghi chở ma túy Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vừa cung cấp thông tin và hình ảnh về cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào bốn tàu nghi chở ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương. Tổng cộng 14 nghi phạm vận chuyển ma túy thiệt mạng.

Mặc dù chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định việc tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Caribe nhằm ngăn chặn dòng ma túy chảy vào Mỹ, nhưng Venezuela vẫn tỏ ra cảnh giác trước các động thái của Washington.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ những cáo buộc của Mỹ liên quan đến hoạt động của các băng đảng ma túy, đồng thời cảnh báo rằng những hành động này có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc đối đầu mới.

Tuần trước, Venezuela đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao và tiến hành hàng loạt cuộc tập trận, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tăng cường lực lượng gần quốc gia Nam Mỹ này.

Cũng trong ngày 16/11, ông Trump cho biết Mỹ “có thể đang thảo luận” với Tổng thống Maduro, mở ra khả năng ngoại giao giữa hai bên. Ông Trump không tiết lộ chi tiết về các cuộc thảo luận tiềm năng với ông Maduro, nhưng nhấn mạnh rằng “Venezuela muốn đàm phán”.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay hiện đại nhất của Mỹ và cũng là chiến hạm đắt đỏ nhất trong lịch sử hải quân nước này, với giá bàn giao lên tới 12,6 tỷ USD .

Tàu dài 337 m, mang được khoảng 75 máy bay, gồm tiêm kích F/A-18E/F, máy bay tác chiến điện tử EA-18G, máy bay cảnh báo sớm E-2D cùng nhiều trực thăng tuần tra - săn ngầm.

Một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ thường xoay quanh hàng không mẫu hạm làm nòng cốt, được hộ tống bởi tàu khu trục, tuần dương hạm và đôi khi cả tàu ngầm. Mỗi tàu đều có thể mang theo hàng chục tên lửa và được trang bị hệ thống cảm biến hiện đại, cho phép giám sát và kiểm soát không - hải phận trên diện rộng.