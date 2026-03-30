Sếp Xiaomi nói một câu, bán được ngay một chiếc xe

Chỉ bằng một câu trả lời trên mạng xã hội, CEO Xiaomi Lei Jun đã trực tiếp "chốt" thành công một đơn hàng cho dòng xe điện SU7 của hãng.

CEO Lei Jun của Xiaomi được mệnh danh là "nhân viên bán hàng vàng". Ảnh: Reuters.

Ngày 29/3, cộng đồng công nghệ Trung Quốc xôn xao trước câu chuyện về một đơn hàng xe điện đặc biệt của Xiaomi. Sự việc bắt đầu từ một lời thách thức đầy ngẫu hứng trên mạng xã hội Weibo, nhưng kết quả lại trở thành một bài học về nghệ thuật truyền thông của CEO Xiaomi.

Cụ thể, vào ngày 25/3, một chủ sở hữu xe Audi đăng tải hình ảnh chiếc xe mới mua của mình dưới bài viết của CEO Xiaomi Lei Jun. Người này đặt ra một điều kiện: nếu vị CEO phản hồi bằng câu khẩu hiệu "Hãy luôn tin rằng những điều tốt đẹp sắp xảy ra", anh ta sẽ lập tức đổi sang mua chiếc Xiaomi SU7.

"Thưa CEO Lei, đây là chiếc Audi tôi mua vào tháng 10 năm ngoái. Nếu ông phản hồi lại một câu 'Hãy luôn tin rằng những điều tốt đẹp sắp xảy ra', tôi sẽ đi đổi sang chiếc SU7", chủ xe bình luận.

Trái với dự đoán của nhiều người về việc một tỷ phú bận rộn sẽ bỏ qua những dòng bình luận lẻ tẻ, ông Lei Jun đã phản hồi chỉ sau 3 phút.

"Audi cũng rất tốt. Hãy luôn tin rằng những điều tốt đẹp sắp xảy ra", vị CEO phản hồi.

Xe điện Xiaomi SU7 2026 vừa ghi nhận doanh số tuần đầu tiên trong khoảng 4.000-5.000 xe. Ảnh: Xiaomi.

Cách phản hồi của sếp Xiaomi được giới chuyên gia đánh giá là cực kỳ khôn ngoan. Thay vì vồ vập quảng bá cho sản phẩm của mình, ông chọn cách tán dương sự lựa chọn hiện tại của khách hàng trước khi đưa ra thông điệp thương hiệu. Hành động này không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với đối thủ mà còn tạo dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo gần gũi, chân thành.

Sức lan tỏa của sự việc không chỉ dừng lại ở những lượt tương tác ảo. Chỉ một ngày sau, vị khách hàng trên đăng ảnh chụp màn hình đơn đặt hàng thành công chiếc Xiaomi SU7.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn, minh chứng cho khả năng chuyển đổi từ lưu lượng trực tuyến sang giá trị thực tế của ông Lei Jun.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nhìn nhận sự việc dưới góc độ tích cực thuần túy. Một bộ phận dư luận đặt nghi vấn về tính trung thực của sự kiện, cho rằng đây có thể là một kịch bản marketing được dàn dựng công phu nhằm thu hút sự chú ý cho dòng SU7 vừa ra mắt.

Biệt danh "nhân viên bán hàng vàng" của người đứng đầu Xiaomi không phải ngẫu nhiên mà có. Ngay cả những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng phải thừa nhận sức mạnh từ thương hiệu cá nhân của ông.

“Cách ông ấy làm marketing khiến chúng tôi cảm thấy rất áp lực”, ông He Xiaopeng, CEO của hãng xe điện Xpeng, từng chia sẻ về phong cách làm thương hiệu của người đồng nghiệp.

Hiện tại, Xiaomi SU7 đang duy trì sức nóng rất lớn trên thị trường với mức giá dao động từ khoảng 215.900 - 299.900 nhân dân tệ (khoảng 31.870 - 41.000 USD ). Theo số liệu mới nhất, lượng đơn hàng được chốt của dòng xe này đã vượt mốc 30.000 chiếc.

Kết quả này cho thấy sự kết hợp giữa chất lượng sản phẩm và nghệ thuật truyền thông cá nhân của Lei Jun đang tạo ra những lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Trong một kỷ nguyên mà các thương hiệu phải chi hàng triệu USD cho quảng cáo, cách tiếp cận dựa trên sự tương tác trực tiếp của vị CEO đã mở ra một hướng đi riêng.