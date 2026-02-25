Sẽ phát triển chuỗi nhà hàng ẩm thực Việt Nam tại nước ngoài

Trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, Chính phủ yêu cầu xây dựng đề án phát triển chuỗi nhà hàng ẩm thực Việt Nam tại nước ngoài.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam được tổ chức sáng 25/2, với hơn 2 triệu đại biểu tham dự tại các điểm cầu.

Truyền đạt chuyên đề "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW", Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết Chính phủ đã xây dựng Chương trình hành động với tổng cộng 230 nhiệm vụ.

Liên quan đến việc triển khai Nghị quyết 80, Chính phủ xác định 8 nhóm nhiệm vụ quan trọng và được cụ thể hóa thành 131 nhiệm vụ đến từng bộ, ngành, địa phương.

Về nhóm nhiệm vụ hội nhập quốc tế về văn hóa, Chính phủ định hướng ban hành Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đưa nội dung văn hóa vào các hiệp định hợp tác kinh tế, thương mại song phương, đa phương và các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao.

Cử tùy viên văn hóa, cán bộ phụ trách hợp tác văn hóa tại các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài; hợp tác với UNESCO lập hồ sơ ghi danh thêm 5 di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới tiêu biểu.

"Thành lập mới 1-3 Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại các quốc gia đối tác chiến lược như: Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản; nâng cao hiệu quả các trung tâm tại Pháp, Lào. Xây dựng đề án phát triển chuỗi nhà hàng ẩm thực Việt Nam tại nước ngoài. Ẩm thực Việt Nam đang nổi tiếng và rất hấp dẫn với thế giới, chúng ta cần có chiến lược để hình thành các chuỗi nhà hàng này tại một số quốc gia", Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ triển khai chiến dịch truyền thông đa ngôn ngữ Ấn tượng Việt Nam thường niên và phát triển mạng lưới đại sứ văn hóa. Hỗ trợ dịch thuật và xuất bản 200 tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam ra thế giới mỗi năm. Ngăn chặn triệt để văn hóa phẩm ngoại lai phản cảm trên không gian mạng.

Nội dung nữa được lãnh đạo Chính phủ lưu ý trong nhóm nhiệm vụ này là lan tỏa cuộc vận động Tự hào là người Việt Nam; mở rộng chương trình giảng dạy tiếng Việt gắn với Ngày Tôn vinh tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài; nhân rộng mô hình khu phố Việt Nam, làng Việt Nam và câu lạc bộ văn hóa, võ thuật tại các quốc gia có đông cộng đồng kiều bào sinh sống...

Về nhóm nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý cần lồng ghép yêu cầu phát triển văn hóa trong hoạch định chiến lược, xây dựng quy hoạch và xây dựng các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, đổi mới công tác truyền thông, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thông hiện đại, ưu tiên truyền thông số, nhân rộng các gương người tốt việc tốt, chuẩn mực con người Việt Nam. Xây dựng môi trường thông tin trong sạch, phát huy vai trò hạt nhân lan tỏa của văn nghệ sĩ và trí thức.

Về nhóm nhiệm vụ hoàn thiện thể chế tạo đột phá, khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa, ông Nguyễn Hòa Bình cho biết, dự kiến xây dựng mới các Luật (Hoạt động nghệ thuật, Văn học, Bản quyền tác giả, Công nghiệp văn hóa) và sửa đổi, bổ sung các Luật hiện hành (Xuất bản, Thể dục thể thao, Du lịch, Thư viện, Điện ảnh, Di sản văn hóa).

Chính phủ sẽ xây dựng Nghị định về đặt hàng sáng tạo, phổ biến các tác phẩm văn hóa nghệ thuật có giá trị cao và Nghị định về hạ tầng văn hóa số, quản lý dữ liệu cùng không gian văn hóa số. Ban hành Bộ chỉ số văn hóa quốc gia và Bộ chỉ số thống kê đánh giá đóng góp của ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế...

Về nhóm nhiệm vụ xây dựng con người văn hóa và môi trường văn hóa, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, sẽ triển khai đồng bộ hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam. Gắn kết gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, nghệ thuật từ mầm non đến đại học, xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu tổ chức thường niên Ngày Văn hóa Việt Nam.

Về nhóm nhiệm vụ đổi mới phương thức quản lý và chuyển đổi số, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh việc phát triển nền tảng giới thiệu văn hóa Việt Nam, tăng tỷ trọng sản phẩm nội địa. Phát triển văn hóa đại chúng bảo đảm nguyên tắc dân tộc hóa, khoa học hóa, hoàn thiện hệ thống bảo vệ bản quyền số.

"Mặc dù đã có Luật Sở hữu trí tuệ nhưng quá trình thực thi đang có vấn đề. Nếu không bảo vệ được bản quyền tác giả sẽ làm thui chột sáng tạo trong văn hóa, không bảo vệ được sáng tạo đích thực", Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nói.